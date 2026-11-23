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Η αναζήτηση μιας ουσιαστικής ανοδικής αντίδρασης βρίσκεται στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά τις ισχυρές απώλειες της προηγούμενης εβδομάδας. Η προσπάθεια ανάκαμψης στηρίζεται στη βελτίωση του κλίματος στις διεθνείς αγορές, όπου οι επενδυτές επιχειρούν να αξιοποιήσουν τις χαμηλότερες αποτιμήσεις που διαμορφώθηκαν μετά το εκτεταμένο κύμα ρευστοποιήσεων στις τεχνολογικές μετοχές.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (23/11) ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,1% και διαπραγματεύεται στις 2.555,13 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.545,66 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.558,98 μονάδες. Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα ο ΓΔ είχε κλείσει στις 2.552,70 μονάδες και σε χαμηλό ενός μήνα.

Οι ανησυχίες για τις υψηλές αποτιμήσεις των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης και την απόδοση των τεράστιων επενδύσεων στον κλάδο εξακολουθούν να επηρεάζουν την επενδυτική ψυχολογία, διατηρώντας τη μεταβλητότητα σε υψηλά επίπεδα. Παρά τη θετική εκκίνηση που επιχειρούν οι διεθνείς αγορές, η αβεβαιότητα δεν έχει υποχωρήσει, με αποτέλεσμα οι traders να κινούνται επιλεκτικά.

Στο ΧΑ τα ανθεκτικά εταιρικά αποτελέσματα προσφέρουν στηρίγματα στις αποτιμήσεις, χωρίς ωστόσο να αρκούν για να αποσυνδέσουν την αγορά από τις διεθνείς εξελίξεις. Οι ελληνικές μετοχές συνεχίζουν να ακολουθούν σε μεγάλο βαθμό την πορεία των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, με τις διακυμάνσεις στο εξωτερικό να καθορίζουν τη βραχυπρόθεσμη τάση. Από τεχνικής πλευράς, οι 2.550 μονάδες αποτελούν την πλησιέστερη στήριξη για τον Γενικό Δείκτη, ενώ οι 2.600 μονάδες συνιστούν το πρώτο σημαντικό επίπεδο αντίστασης.

Προσπάθεια ανάκαμψης στο ταμπλό

Κέρδη +0,74% σημειώνουν οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να διαπραγματεύεται στις 3.067,95 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) ενισχύεται κατά +0,28% στις 6.558 μονάδες, ενώ ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) κινείται πτωτικά κατά -0,58% στις 3.014,50 μονάδες.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώνεται στα 16,65 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 1,14 εκατ. ευρώ αφορά σε πακέτο της ΔΕΗ. Τζίρο άνω των 2 εκατ. ευρώ κάνουν η Alpha Bank, η Eurobank και η ΔΕΗ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 187,67 δισ. ευρώ. Θετικό είναι το πρόσημο για 38 μετοχές, αρνητικό για 43, ενώ 14 τίτλοι παραμένουν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Alpha Bank ενισχύεται κατά +1,6%, η Πειραιώς κατά +1,5%, η Εθνική κατά +0,9%, ενώ η Eurobank σημειώνει πτώση -0,1%. Η CrediaBank καταγράφει άνοδο +1,5%, η Optima bank +0,5%, ενώ η Τράπεζα Κύπρου υποχωρεί κατά -0,1%.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, κέρδη άνω του +1% σημειώνουν η Coca-Cola HBC, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η Cenergy και η ΕΥΔΑΠ. Αντίθετα, απώλειες άνω του -1% καταγράφουν η ΔΕΗ, η Jumbo, η Allwyn, η Motor Oil και η HELLENiQ ENERGY. Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, κατά τουλάχιστον -1% υποχωρούν η Bally’s Intralot, ο ΟΛΘ, η Κρι Κρι, ο ΑΔΜΗΕ και η Quest.

Ντεμπούτο την Πέμπτη για τη ΜΕΤΚΑ

Στα 10 ευρώ ανά μετοχή οριστικοποιήθηκε η τιμή διάθεσης της ΜΕΤΚΑ, μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς, η οποία συγκέντρωσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον και, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, υπερκαλύφθηκε πάνω από δύο φορές. Η συνολική αξία της προσφοράς διαμορφώθηκε στα 300 εκατ. ευρώ, με τη διάθεση 30 εκατ. μετοχών, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός σημαντικού βήματος για την αυτόνομη χρηματιστηριακή παρουσία της κατασκευαστικής εταιρείας του ομίλου METLEN.

Η συναλλαγή περιλαμβάνει 25 εκατ. νέες μετοχές, από τις οποίες η ΜΕΤΚΑ αντλεί 250 εκατ. ευρώ σε ακαθάριστα έσοδα, καθώς και 5 εκατ. υφιστάμενες μετοχές που διατέθηκαν από τη METLEN, αποφέροντας στον πωλητή μέτοχο 50 εκατ. ευρώ πριν από την αφαίρεση εξόδων. Η τελική τιμή καθορίστηκε στο κατώτατο όριο του αρχικού εύρους των 10 έως 11,50 ευρώ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 18 έως τις 20 Νοεμβρίου.

Από το σύνολο των προσφερόμενων μετοχών, 20 εκατ. μετοχές, που αντιστοιχούν στο 66,67% της έκδοσης, κατανέμονται στη δημόσια προσφορά προς το επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα. Οι υπόλοιπες 10 εκατ. μετοχές, ποσοστό 33,33%, διατίθενται μέσω της διεθνούς προσφοράς προς θεσμικούς επενδυτές. Η τιμή των 10 ευρώ ανά μετοχή είναι κοινή για τους επενδυτές που συμμετείχαν τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή προσφορά.

Η συγκεκριμένη κατανομή αφορά στον συνολικό αριθμό μετοχών μεταξύ των δύο σκελών της έκδοσης. Οι αναλυτικές κατανομές ανά κατηγορία επενδυτών και τα οριστικά αποτελέσματα της προσφοράς αναμένεται να ανακοινωθούν την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου. Η εισαγωγή της ΜΕΤΚΑ στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens αποτελεί το επόμενο βήμα της διαδικασίας, με την έναρξη διαπραγμάτευσης να έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, με αποτίμηση 1,25 δισ. ευρώ βάσει της τελικής τιμής διάθεσης.

Η ατζέντα της εβδομάδας με μερίσματα και αποτελέσματα 9μήνου

Η Eurobank διαπραγματεύεται σήμερα χωρίς το δικαίωμα στο ενδιάμεσο μέρισμα, το οποίο ανέρχεται σε 0,05991 ευρώ μεικτά ανά μετοχή. Μετά την παρακράτηση φόρου 5%, το καθαρό ποσό διαμορφώνεται σε 0,05691 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η καταβολή στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου. Υπενθυμίζεται ότι η διανομή αφορά σε συνολικό ποσό 214 εκατ. ευρώ, το οποίο προέρχεται από προαιρετικά αποθεματικά της τράπεζας.

Παράλληλα, σήμερα πραγματοποιείται η αποκοπή μερίσματος της Trastor ΑΕΕΑΠ, με τη μετοχή της εταιρείας να διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο ποσό των 0,02 ευρώ καθαρά ανά μετοχή.

Στο μέτωπο των εταιρικών αποτελεσμάτων, το ενδιαφέρον στρέφεται στην Τρίτη 24 Νοεμβρίου, καθώς η Motor Oil θα ανακοινώσει τα οικονομικά μεγέθη του γ’ τριμήνου και του εννεαμήνου του 2026, μετά την ολοκλήρωση της χρηματιστηριακής συνεδρίασης. Την ίδια μέρα είναι προγραμματισμένη και η δημοσίευση των αποτελεσμάτων εννεαμήνου της Fourlis.

Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, μετά το κλείσιμο της αγοράς, ακολουθεί η Κρι Κρι, ενώ την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου σειρά έχει η AS Company. Η εβδομάδα των εταιρικών ανακοινώσεων ολοκληρώνεται την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων εννεαμήνου της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, μετά τη λήξη της συνεδρίασης.