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Roller coaster θύμισε η πορεία που ακολούθησε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τη μεταβλητότητα να χτυπά κόκκινο. Τα αρχικά κέρδη, που απομάκρυναν προσωρινά τον Γενικό Δείκτη από τις 2.550 μονάδες και τα χαμηλά ενός μήνα, εξανεμίστηκαν. Ωστόσο, λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι οι πωλητές πήραν τα ηνία και ασκούσαν σταδιακά ολοένα και ισχυρότερες πιέσεις, οδηγώντας τον ΓΔ κάτω από τις 2.530 μονάδες και σε χαμηλό τεσσάρων μηνών.

Όλα αυτά μέχρι που «έσκασε» η είδηση ότι ο Τζένσεν Χουάνγκ επιστρέφει στην ηγεσία της Nvidia. Πέρα από το ράλι που τροφοδότησε πρωτίστως στη Wall Street και δευτερευόντως στις υπόλοιπες αγορές, έδωσε ώθηση στην Αθήνα η οποία έσβησε τις απώλειες μέσα σε λίγα μόλις λεπτά. Πιο συγκεκριμένα, στις 15:55 ο ΓΔ διαπραγματευόταν στις 2.524 μονάδες και λίγο μετά τις 16:05 έφτασε στις 2.557 μονάδες.

Σε ό,τι αφορά τη συνεδρίαση της Δευτέρας (23/11) ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 9,66 μονάδες ή +0,38% και έκλεισε στις 2.562,36 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.524,13 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.570,53 μονάδες. Απώλειες -2,17% καταγράφει το ΧΑ εντός του Νοεμβρίου, με άλλες πέντε συνεδριάσεις να απομένουν για να ολοκληρωθεί ο μήνας. Στο +20,83% διαμορφώνεται η φετινή απόδοση. Οι τράπεζες ηγήθηκαν της σημερινής ανόδου, με την Πειραιώς και την CrediaBank να ξεχωρίζουν. Από τα blue chips, αξιόλογα ήταν τα κέρδη για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και τη Cenergy, ενώ αντίθετα πιέσεις δέχθηκαν η ΔΕΗ, η Allwyn, η Motor Oil, η ΕΥΔΑΠ, η Lamda Development και η Aktor, με την τελευταία να βρίσκεται στο επίκεντρο λόγω mega πακέτου 3 εκατ. τεμαχίων (1,15% του μετοχικού κεφαλαίου) και αξίας 28,26 εκατ. ευρώ που άλλαξε χέρια στις δημοπρασίες έναντι 9,42 ευρώ (τιμή κλεισίματος).

Τραπεζοκεντρική η άνοδος στο ταμπλό

Κέρδη +1,5% σημείωσαν οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση στις 3.091,13 μονάδες, έπειτα από αρκετές εναλλαγές στο πρόσημο. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) ενισχύθηκε κατά +0,5% στις 6.572,70 μονάδες, ενώ ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) κινήθηκε πτωτικά κατά -0,49% στις 3.017,11 μονάδες.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 418,54 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 72,15 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Τζίρο 70 εκατ. ευρώ έκανε η Εθνική και ακολούθησε η Eurobank με 57,7 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 187,86 δισ. ευρώ. Αρνητικό ήταν το πρόσημο για 65 μετοχές, θετικό για 39, ενώ 16 τίτλοι έμειναν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Πειραιώς ενισχύθηκε κατά +3,58% στα 9,792 ευρώ και ακολούθησαν η Εθνική (+1,99% στα 16,425 ευρώ) και η Alpha Bank (+1,97% στα 4,396 ευρώ), ενώ αντίθετα η Eurobank σημείωσε πτώση -1,04% στα 4,651 ευρώ υπό το βάρος του μερίσματος που έκοψε σήμερα. Η CrediaBank κατέγραψε «άλμα» +4,69% στο 0,915 ευρώ με ώθηση από την UBS που ξεκίνησε την κάλυψη της μετοχής με τιμή στόχο 1,18 ευρώ και σύσταση buy. Η Optima bank κέρδισε +1,48% στα 15,12 ευρώ και η Τράπεζα Κύπρου +0,19% στα 10,52 ευρώ.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, κατά τουλάχιστον +2% ενισχύθηκαν η Cenergy (+2,34% στα 21,88 ευρώ) και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+2% στα 44,8 ευρώ). Με κέρδη άνω του +1% ακολούθησαν η Coca-Cola HBC (+1,39% στα 51,2 ευρώ) και η Viohalco (+1,05% στα 15,4 ευρώ). Στον αντίποδα, απώλειες άνω του -2% κατέγραψαν η Allwyn (-2,89% στα 9,42 ευρώ, νέο χαμηλό πενταετίας – Φεβρουάριος 2021), η Aktor (-2,59% στα 9,42 ευρώ), η ΔΕΗ (-2,42% στα 22,6 ευρώ), η Motor Oil (-2,1% στα 58,3 ευρώ), η ΕΥΔΑΠ (-2,07% στα 13,22 ευρώ) και η Lamda Development (-2,04% στα 5,525 ευρώ, χαμηλό τριών ετών – Μάιος 2023). Πάνω από -1% έχασαν η Jumbo (-1,45% στα 27,1 ευρώ) και ο ΔΑΑ (-1,06% στα 12,17 ευρώ).

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η ΑΒΑΞ ενισχύθηκε κατά +3,86% και έκλεισε στα 3,495 ευρώ. Ακολούθησε ο ΟΛΠ με άνοδο +1,43% στα 42,45 ευρώ. Από την άλλη πλευρά, πτώση άνω του -2% σημείωσαν η Autohellas (-2,56% στα 9,53 ευρώ, χαμηλό τεσσάρων ετών – Οκτώβριος 2022), η Quest (-2,23% στα 7,01 ευρώ) και ο ΟΛΘ (-2,08% στα 37,7 ευρώ). Κατά τουλάχιστον -1% υποχώρησαν η Bally’s Intralot (-1,69% στο 1,047 ευρώ), η Fourlis (-1,62% στα 3,64 ευρώ), η Ελλάκτωρ (-1,38% στο 1,144 ευρώ) και η Trade Estates (-1,04% στο 1,994 ευρώ).

Πρεμιέρα την Πέμπτη για τη ΜΕΤΚΑ

Στα 10 ευρώ ανά μετοχή οριστικοποιήθηκε η τιμή διάθεσης της ΜΕΤΚΑ, μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς, η οποία συγκέντρωσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον και, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, υπερκαλύφθηκε πάνω από δύο φορές. Η συνολική αξία της προσφοράς διαμορφώθηκε στα 300 εκατ. ευρώ, με τη διάθεση 30 εκατ. μετοχών, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός σημαντικού βήματος για την αυτόνομη χρηματιστηριακή παρουσία της κατασκευαστικής εταιρείας του ομίλου METLEN.

Η συναλλαγή περιλαμβάνει 25 εκατ. νέες μετοχές, από τις οποίες η ΜΕΤΚΑ αντλεί 250 εκατ. ευρώ σε ακαθάριστα έσοδα, καθώς και 5 εκατ. υφιστάμενες μετοχές που διατέθηκαν από τη METLEN, αποφέροντας στον πωλητή μέτοχο 50 εκατ. ευρώ πριν από την αφαίρεση εξόδων. Η τελική τιμή καθορίστηκε στο κατώτατο όριο του αρχικού εύρους των 10 έως 11,50 ευρώ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 18 έως τις 20 Νοεμβρίου.

Από το σύνολο των προσφερόμενων μετοχών, 20 εκατ. μετοχές, που αντιστοιχούν στο 66,67% της έκδοσης, κατανέμονται στη δημόσια προσφορά προς το επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα. Οι υπόλοιπες 10 εκατ. μετοχές, ποσοστό 33,33%, διατίθενται μέσω της διεθνούς προσφοράς προς θεσμικούς επενδυτές. Η τιμή των 10 ευρώ ανά μετοχή είναι κοινή για τους επενδυτές που συμμετείχαν τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή προσφορά.

Η συγκεκριμένη κατανομή αφορά στον συνολικό αριθμό μετοχών μεταξύ των δύο σκελών της έκδοσης. Οι αναλυτικές κατανομές ανά κατηγορία επενδυτών και τα οριστικά αποτελέσματα της προσφοράς αναμένεται να ανακοινωθούν την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου. Η εισαγωγή της ΜΕΤΚΑ στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens αποτελεί το επόμενο βήμα της διαδικασίας, με την έναρξη διαπραγμάτευσης να έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, με αποτίμηση 1,25 δισ. ευρώ βάσει της τελικής τιμής διάθεσης.

Η ατζέντα της εβδομάδας με μερίσματα και αποτελέσματα 9μήνου

Η Eurobank διαπραγματευόταν σήμερα χωρίς το δικαίωμα στο ενδιάμεσο μέρισμα, το οποίο ανέρχεται σε 0,05991 ευρώ μεικτά ανά μετοχή. Μετά την παρακράτηση φόρου 5%, το καθαρό ποσό διαμορφώνεται σε 0,05691 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η καταβολή στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου. Υπενθυμίζεται ότι η διανομή αφορά σε συνολικό ποσό 214 εκατ. ευρώ, το οποίο προέρχεται από προαιρετικά αποθεματικά της τράπεζας.

Παράλληλα, σήμερα πραγματοποιήθηκε η αποκοπή μερίσματος της Trastor ΑΕΕΑΠ, με τη μετοχή της εταιρείας να διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο ποσό των 0,02 ευρώ καθαρά ανά μετοχή.

Στο μέτωπο των εταιρικών αποτελεσμάτων, το ενδιαφέρον στρέφεται στην Τρίτη 24 Νοεμβρίου, καθώς η Motor Oil θα ανακοινώσει τα οικονομικά μεγέθη του γ’ τριμήνου και του εννεαμήνου του 2026, μετά την ολοκλήρωση της χρηματιστηριακής συνεδρίασης. Την ίδια μέρα είναι προγραμματισμένη και η δημοσίευση των αποτελεσμάτων εννεαμήνου της Fourlis.

Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, μετά το κλείσιμο της αγοράς, ακολουθεί η Κρι Κρι, ενώ την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου σειρά έχει η AS Company. Η εβδομάδα των εταιρικών ανακοινώσεων ολοκληρώνεται την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων εννεαμήνου της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, μετά τη λήξη της συνεδρίασης.