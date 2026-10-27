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Για δεύτερη σερί συνεδρίαση, το Euronext Athens έβγαλε αντίδραση και άφησε πίσω του την προηγούμενη αρνητική εβδομάδα, με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να ξεπερνάει σήμερα και το ορόσημο των 2.600 μονάδων. Συγκεκριμένα ο δείκτης έκλεισε με άνοδο 1,40% στις 2.605,71 μονάδες. Ακόμα, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης είχε άνοδο 1,01% στις 6.333 μονάδες, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης +0,81% στις 3.064 μονάδες και ο τραπεζικός δείκτης +1,17% στις 2.956 μονάδες.

Ο τζίρος έκλεισε στα 290 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 25 εκατ. ευρώ αφορούν πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Η βελτίωση του κλίματος στις διεθνείς αγορές με το Brent να υποχωρεί κάτω από τα 115 δολάρια το βαρέλι, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να πάρει ξανά ανάσα η ελληνική αγορά, με το Euronext Athens να διευρύνει και άλλο την ψαλίδα από τα πρόσφατα χαμηλά τριμήνου των 2.530 μονάδων.

Στο ταμπλό ξεχώρισαν οι τράπεζες με την ΕΤΕ στο +0,84%, την Πειραιώς στο +2,98%, τη Eurobank +0,95%, την Alpha Bank (+1,52%, ενώ η Motor Oil είχε κέρδη 1,17% και η Metlen 1,34% και η Cenergy 3,75%.

Στον αντίποδα πιέσεις δέχτηκε η ΕΧΑΕ -4,36%, αλλά και o OTE -0,57%.

Βέβαια καθώς απομένουν μόλις δύο συνεδριάσεις μέσα στον Οκτώβριο οι απώλειες παραμένουν στο 4,8% με το επενδυτικό κοινό να κάνει μια προσπάθεια να μαζευτούν. Οι τιμές του πετρελαίου, η αγορά ομολόγων, οι επικείμενες αποφάσεις για τα επιτόκια, το κλίμα στη Μέση Ανατολή, οι ανησυχίες για την ΑΙ και τα εταιρικά κέρδη θα διαμορφώσουν σε μεγάλο βαθμό το κλίμα στην αγορά.

Το απόγευμα δημοσιεύει οικονομικά αποτελέσματα ο ΔΑΑ, ακολουθεί την Πέμπτη η Eurobank, ενώ την Παρασκευή παίρνουν τη σκυτάλη η Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank και ΟΤΕ.

Υπενθυμίζεται, ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση του ευρωομόλογου των 500 εκατ. ευρώ, με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 2,3 δισ. ευρώ και το κουπόνι να καθορίζεται στο 4,75%, κάτω από τις αρχικές εκτιμήσεις που έκαναν λόγο για έως και 5,1%.

Ακόμα, η Lamda Development, ανακοίνωσε και επίσημα την αντικατάσταση του Οδυσσέα Αθανασίου από την Εύη Κωστάκη μια αλλαγή που θα γίνει από τον Ιανουάριο, με τον επί χρόνια CEO να παραμένει στον όμιλο σε άλλο πόστο.

Στις υπόλοιπες επιχειρηματικές εξελίξεις, η Intracom Holdings παραμένει στο προσκήνιο λόγω των συνεχόμενων αγορών μετοχών από τον Σωκράτη Κόκκαλη, ο οποίος από τις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας έχει αποκτήσει συνολικά περίπου 1,05 εκατ. μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό άνω του 1% του μετοχικού κεφαλαίου.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε χθες η διαπραγμάτευση της μετοχής της Ευρώπη Holdings, στο πλαίσιο της διαδικασίας συγχώνευσής της με την CrediaBank. Η συναλλαγή προβλέπει σχέση ανταλλαγής 1,44 μετοχών της CrediaBank για κάθε μετοχή της Ευρώπη Holdings, ενώ οι νέες μετοχές προγραμματίζεται να ξεκινήσουν τη διαπραγμάτευση στις 2 Νοεμβρίου. Οι παλαιοί μέτοχοι της Ευρώπη Holdings αναμένεται να αποκτήσουν ποσοστό περίπου 9,7% της νέας τραπεζικής οντότητας.

Θετικό κλίμα στις διεθνείς αγορές

Ανοδικά κινείται την Τρίτη ο S&P 500 στη Wall Street, καθώς ο ενθουσιασμός για τις εταιρείες κατασκευής ημιαγωγών διατηρείται, οδηγώντας τους επενδυτές σε νέες τοποθετήσεις στον κλάδο. Παράλληλα, η αγορά παρακολουθεί την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου και αξιολογεί τα εταιρικά αποτελέσματα που ανακοινώνονται, την ώρα που η Federal Reserve ξεκινά τη διήμερη συνεδρίασή της για τη νομισματική πολιτική.

Ο S&P 500 ενισχύεται κατά 0,5%, ενώ ο Dow Jones κινείται κοντά στα επίπεδα της προηγούμενης συνεδρίασης, χωρίς ουσιαστική μεταβολή. Ο τεχνολογικός Nasdaq καταγράφει άνοδο 1%, επωφελούμενος από το συνεχιζόμενο αγοραστικό ενδιαφέρον για τις μετοχές των ημιαγωγών.

Παράλληλα, λίγο πριν το κλείσιμο των ευρωαγορών, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 σημειώνει κέρδη 0,46%, ο γερμανικός Dax κερδίζει 0,79%, ο γαλλικός CAC +0,67% και ο FTSE MIB +0,81%. Αντίθετα πιέσεις 0,77% δέχεται ο βρετανικός FTSE 100.

Τέλος, στα ασιατικά χρηματιστήρια, καταγράφηκε ισχυρή άνοδος σε Νότια Κορέα και Ιαπωνία, καθώς το επενδυτικό ενδιαφέρον για την τεχνητή νοημοσύνη αναζωπυρώθηκε μετά τη δημοσιοποίηση των εγγράφων για την πολυαναμενόμενη εισαγωγή της Anthropic στο χρηματιστήριο. Το θετικό κλίμα μεταφέρθηκε από τη Wall Street στην Ασία, οδηγώντας σε σημαντικά κέρδη τις μετοχές των εταιρειών τεχνολογίας και ημιαγωγών.

Στο επίκεντρο βρέθηκε το χρηματιστήριο της Σεούλ, με τον δείκτη Kospi να ενισχύεται κατά 3,25%, στις 5.647,18 μονάδες, έχοντας καταγράψει ενδοσυνεδριακά άνοδο έως και 4%. Στο Τόκιο, ο Nikkei 225 σημείωσε άνοδο 1,93%, στις 63.391,19 μονάδες, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν εκ νέου σε εταιρείες που συνδέονται με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Αντίθετα, οι αγορές της Κίνας και του Χονγκ Κονγκ κινήθηκαν σε αρνητικό έδαφος, χωρίς να ακολουθήσουν το ανοδικό κύμα που κυριάρχησε στις υπόλοιπες μεγάλες τεχνολογικές αγορές της περιοχής.

Συγκεκριμένα, στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng υποχώρησε κατά 0,57%, στις 23.079,05 μονάδες, ενώ στην ηπειρωτική Κίνα ο Shanghai Composite σημείωσε πτώση 0,15%, στις 3.692,16 μονάδες. Απώλειες κατέγραψε και ο Sensex στην Ινδία, υποχωρώντας κατά 0,11%, στις 73.523,59 μονάδες, ενώ στη Σιγκαπούρη ο Straits Times διαμορφώθηκε στις 5.410,48 μονάδες, με οριακή πτώση 0,10%.