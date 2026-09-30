Χρηματιστήριο: Κοιτάζει προς νέα υψηλά 17 ετών – Ολοταχώς για τον έκτο συνεχόμενο μήνα κερδών (upd)

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(Last update: 14:20)

Σε ανοδική τροχιά κινείται το Χρηματιστήριο Αθηνών για τέταρτη διαδοχική μέρα, ακολουθώντας το βελτιωμένο κλίμα στις διεθνείς αγορές, καθώς η αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου και η σταθεροποίηση στις αποδόσεις των ομολόγων περιορίζουν τις πιέσεις. Η θετική εικόνα στο εξωτερικό μεταφέρεται και στην εγχώρια αγορά, η οποία εισέρχεται στην τελευταία συνεδρίαση του γ’ τριμήνου με το επενδυτικό ενδιαφέρον να παραμένει αυξημένο.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (30/9) ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,91% και διαπραγματεύεται στις 2.734,70 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.714,67 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.745,54 μονάδες. Υπενθυμίζεται ότι υψηλό έτους αποτελούν οι 2.726,49 μονάδες, ενώ τα αμέσως επόμενα υψηλότερα επίπεδα εντοπίζονται 17 χρόνια πίσω (Οκτώβριος 2009).

Στο εξωτερικό, η τιμή του Brent κινείται πάνω από τα 95 δολάρια το βαρέλι, μετά τη σημαντική υποχώρηση της προηγούμενης συνεδρίασης. Η βελτίωση των ροών πετρελαίου και τα στοιχεία για τα αμερικανικά αποθέματα συνέβαλαν στη μείωση των ανησυχιών για την επάρκεια της προσφοράς, παρά τη συνεχιζόμενη γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή. Η σταθεροποίηση στις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων προσφέρει επιπλέον στήριξη στις αγορές, ενόψει και των νέων στοιχείων για τον πληθωρισμό που αναμένονται διεθνώς.

Στο εσωτερικό, το ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο στις εισηγμένες εταιρείες, καθώς σήμερα εκπνέει η προθεσμία για τη δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων του α’ εξαμήνου 2026. Η ολοκλήρωση του κύκλου ανακοινώσεων διατηρεί αυξημένο το ενδιαφέρον, κυρίως για τις εταιρείες μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης, ενώ η εικόνα των μεγεθών καταγράφεται βελτιωμένη σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Οι καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις δημιουργούν προσδοκίες για πιθανές επί τα βελτίω αναθεωρήσεις των προβλέψεων κερδοφορίας, αλλά και των τιμών στόχων από τους αναλυτές.

Παράλληλα, σήμερα ολοκληρώνεται και το τρίτο τρίμηνο του 2026, με τον Γενικό Δείκτη να σημειώνει κέρδη άνω του +27% από τις αρχές του έτους. Σε επίπεδο Σεπτεμβρίου, ενισχύεται πάνω από +1%, οδεύοντας ολοταχώς για τον έκτο διαδοχικό μήνα ανόδου.

Η τελευταία συνεδρίαση του γ’ τριμήνου και εννεαμήνου ενδέχεται να συνοδευτεί από κινήσεις αναδιάρθρωσης χαρτοφυλακίων και window dressing, καθώς οι θεσμικοί επενδυτές προχωρούν σε προσαρμογές θέσεων ενόψει του κλεισίματος της περιόδου. Η επόμενη σημαντική φάση για την αγορά θα ξεκινήσει στις 21 Οκτωβρίου, καθώς αναμένονται οι πρώτες ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων για το τρίτο τρίμηνο.