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Τα αποτελέσματα του εξαμήνου για όσες εταιρίες καλύπτονται από ανάλυση και άρα περιέχουν την εταιρική καθοδήγηση και την εκτίμηση των αναλυτών για το σύνολο της χρονιάς μπορούν θεωρηθούν άκρως ικανοποιητικά.

Η θετική απόκλιση στην καθαρή κερδοφορία υπερβαίνει το 10% σε μια περίοδο που τα καθαρά κέρδη τρέχουν με 39,5%. Ανάλογα καλή είναι η εικόνα και στα λειτουργικά κέρδη (προ προβλέψεων για τις τράπεζες), με την υπέρβαση των εκτιμήσεων να διαμορφώνεται σε 6,4% και τα δημοσιευμένα λειτουργικά κέρδη να υπερβαίνουν προς ώρας το 43% (για τις εμποροβιομηχανικές εταιρίες) σε σχέση με το 2025.

Στο α’ τρίμηνο του 2026, σε μικρότερο πάντως δείγμα εισηγμένων, τα λειτουργικά κέρδη είχαν αυξηθεί κατά 50%, υπολείπονταν όμως των εκτιμήσεων κατά 2,6%. Αντίθετα, τα καθαρά κέρδη είχαν ενισχυθεί κατά 35,6%, υπερβαίνοντας τις προβλέψεις κατά 7%. Συνεπώς, η εικόνα του β’ τριμήνου και συνολικά του α’ εξαμήνου είναι ποιοτικά βελτιωμένη, καθώς η υπέρβαση των εκτιμήσεων είναι αισθητά μεγαλύτερη σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, όταν οι θετικές αποκλίσεις περιορίζονταν κατά μέσο όρο σε χαμηλά μονοψήφια ποσοστά. Επίσης το στοιχείο που δίνει σημαντική ενθάρρυνση για την κατεύθυνση της χρονιάς είναι το πλήθος των εταιριών που έχουν εμφανίσει καλύτερα των αναμενομένων μεγέθη: Σχεδόν τα 2/3 των εταιριών πέτυχαν αύξηση των λειτουργικών τους κερδών πάνω από 3% που θεωρείται ένα ασφαλές κατώφλι υπέρβασης ενώ στα καθαρά κέρδη το νούμερο αυτό προσεγγίζει το 75%. Η εικόνα αυτή δείχνει ότι οι θετικές αποκλίσεις δεν οφείλονται μόνο σε λίγες εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης, αλλά έχουν ευρύτερη βάση.

Η ισχυρότερη των προσδοκιών επίδοση δημιουργεί υποστηρικτικό υπόβαθρο για ανοδικές αναθεωρήσεις των προβλέψεων κερδοφορίας και των τιμών-στόχων. Παράλληλα, μπορεί να ενισχύσει τη χρηματιστηριακή «επιβράβευση» των εταιρειών που εμφανίζουν συνέπεια στην επίτευξη αποτελεσμάτων υψηλότερων από τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις. Δεδομένου ότι έχουμε πλέον ένα ισχυρό δείγμα γραφής για το πρώτο μισό της χρονιάς η επενδυτική κοινότητα μπορεί με μεγαλύτερη άνεση να προχωρήσει σε πιο φιλόδοξες αναπροσαρμογές των εκτιμήσεων κερδοφορίας και ανάλογα των τιμών στόχων στις ασκήσεις αποτίμησης.

Η περίοδος δημοσίευσης των αποτελεσμάτων εξαμήνου ολοκληρώνεται αύριο το απόγευμα, ενώ οι πρώτες ανακοινώσεις για το γ’ τρίμηνο ξεκινούν στις 21 Οκτωβρίου.

Ποια είναι η σχέση των δημοσιευμένων κερδών έναντι των εκτιμήσεων αναλυτών

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