Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Last update 13:32

Με συγκρατημένα κέρδη εξελίσσεται η συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με το επενδυτικό ενδιαφέρον να είναι στραμμένο αφ΄ ενός στην στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή που συμπαρασύρει τις διεθνείς αγορές και αφ’ ετέρου, στις αλλαγές από την αναθεώρηση των δεικτών MSCI του Αυγούστου, που θα εφαρμοστούν μετά το σημερινό κλείσιμο της αγοράς και θα τεθούν σε ισχύ αύριο. Λόγω αυτών, η μετοχή της Motor Oil αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στη σημερινή συνεδρίαση.

Αν και η συνεδρίαση ξεκίνησε πτωτικά, λίγο πριν τις 13:30, o Γενικός Δείκτης Τιμών κερδίζει 0,20% στις 2.685 μονάδες, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ανεβαίνει 0,21% στις 6.840 μονάδες, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί οριακά 0,03% στις 3.119 μονάδες και τέλος ο τραπεζικός δείκτης ανεβαίνει 0,73% στις 3.154 μονάδες. Παράλληλα ο τζίρος κυμαίνεται στα 52 εκατ. ευρώ.

Στο ταμπλό, η Motor Oil ξεχωρίζει με κέρδη 1,58%, η Πειραιώς +1,03%, η ΕΤΕ +0,59%, η CrediaBank (+2,22%), ο ΟΛΠ (+2,41%) και ο ΑΔΜΗΕ (+1,79%). Στον αντίποδα πιέσεις δέχονται η Allwyn (-1,52%), η Alpha Bank (-0,35%), η Metlen (-1,40%), η ΔΕΗ (-0,34%) και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,43%).

Yπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε την εβδομάδα σε πιο σταθερό έδαφος, ανακτώντας μέρος των απωλειών της Πέμπτης και ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στις 2.679,97 μονάδες (+0,48%). Σε εβδομαδιαία βάση, ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 1,7%, ενώ ο FTSE 25 και ο Τραπεζικός Δείκτης σημείωσαν άνοδο 1,8% και 1,48% αντίστοιχα, διευρύνοντας το ανοδικό σερί της αγοράς στις έξι συνεχόμενες εβδομάδες.

Τα futures των ευρωπαϊκών αγορών προϊδεάζουν για πιο αδύναμο άνοιγμα σήμερα, καθώς ο «επιθετικός» τόνος της ομιλίας του προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς, στο Τζάκσον Χολ ενίσχυσε τις προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων και οδήγησε υψηλότερα τις αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, ενώ η αναζωπύρωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν επιβαρύνει περαιτέρω το επενδυτικό κλίμα.

Οι αλλαγές από την αναθεώρηση των δεικτών MSCI του Αυγούστου θα εφαρμοστούν μετά το σημερινό κλείσιμο της αγοράς και θα τεθούν σε ισχύ αύριο, 1η Σεπτεμβρίου. Υπενθυμίζεται ότι, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης αναθεώρησης, η Motor Oil θα προστεθεί στον δείκτη MSCI Greece Standard, ανεβάζοντας τον αριθμό των μετοχών που τον απαρτίζουν σε 10. Ο δείκτης Standard περιλαμβάνει πλέον Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, ΔΕΗ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΟΤΕ, Jumbo, Allwyn και Motor Oil. Η τελευταία θα αποχωρήσει από τον MSCI Small Cap, στον οποίο θα προστεθεί η Κρι Κρι.

Πιέσεις στις διεθνείς αγορές

Με απώλειες ξεκίνησε η εβδομάδα για τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς η νέα στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή έστειλε το πετρέλαιο πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, επαναφέροντας στο προσκήνιο τον κίνδυνο νέων πληθωριστικών πιέσεων. Την ίδια στιγμή, το επιθετικό μήνυμα του προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς, ανάγκασε τις αγορές να αναθεωρήσουν απότομα τις εκτιμήσεις τους για τα αμερικανικά επιτόκια.

Ο πανευρωπαϊκός STOXX 600 υποχωρούσε στο άνοιγμα των ευρωαγορών κατά 0,1%, με τα κέρδη των μεγάλων ενεργειακών ομίλων να μην επαρκούν για να αντισταθμίσουν τις πιέσεις στην υπόλοιπη αγορά.

Αντίστοιχα, τα futures των αμερικανικών μετοχών υποχωρούν, μετά τα πλήγματα των ΗΠΑ σε ιρανικούς εκτοξευτές πυραύλων στο νησί Λαράκ, στα Στενά του Ορμούζ, αναζωπυρώνοντας τους φόβους για νέα κλιμάκωση της έντασης. Τα futures του Dow Jones υποχωρούσαν κατά 155 μονάδες ή 0,29%. Τα futures του S&P 500 σημείωναν επίσης πτώση 0,36%, ενώ εκείνα του Nasdaq-100 έχαναν 0,4%.

Στην Ασία, ο βασικός δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας περιόρισε τις αρχικές απώλειές του και υποχωρούσε κατά 0,52%. Ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας σημείωνε πτώση 0,57%. Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng έχανε 0,71%, ενώ στην ηπειρωτική Κίνα ο CSI 300 υποχωρούσε κατά 0,81%. Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας κινούνταν 0,26% χαμηλότερα.

Διαβάστε ακόμη

Shein: IPO $1,7 δισ. στο Χονγκ Κονγκ – Γιατί προβληματίζει η αποτίμηση των $26 δισ.

Αγορά εργασίας: Τα τατουάζ έγιναν mainstream, αλλά οι προκαταλήψεις στις προσλήψεις παραμένουν

Τιμολόγια ρεύματος: Κρίσιμος Σεπτέμβριος μετά το άλμα στις τιμές – Οι επιλογές που έχουν οι πάροχοι

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ