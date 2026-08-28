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Ένα μέρος των χθεσινών απωλειών κατάφερε να «μαζέψει» το Χρηματιστήριο Αθηνών, μειώνοντας έτσι την απόσταση από τις φετινές κορυφές του. Ταυτόχρονα, διατηρεί την επαφή του με τις 2.700 μονάδες, ένα ορόσημο που έχει να κατακτήσει -σε επίπεδο κλεισίματος- εδώ και 17 χρόνια.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (28/8) ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 12,93 μονάδες ή +0,48% και έκλεισε στις 2.679,97 μονάδες. Σε περίπου 22-23 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.664,26 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.686,82 μονάδες. Το φετινό ρεκόρ σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη (26/8) με κλείσιμο στις 2.687,04 μονάδες, ενώ την Πέμπτη (27/8) έφτασε ενδοσυνεδριακά έως τις 2.701,80 μονάδες. Τα αμέσως επόμενα υψηλότερα επίπεδα εντοπίζονται στις 2.701,42 (κλείσιμο 6ης Νοεμβρίου 2009) και τις 2.711,96 μονάδες (κλείσιμο 27ης Οκτωβρίου 2009).

Ταυτόχρονα, ο ΓΔ πέτυχε την έκτη διαδοχική εβδομαδιαία άνοδο, έχοντας ενισχυθεί κατά +1,74% στο πενθήμερο. Οδεύει, δε, προς τον πέμπτο συνεχόμενο μήνα κερδών, καθώς κινείται ανοδικά κατά +4,29% εντός του Αυγούστου, με άλλη μία συνεδρίαση να απομένει για να ολοκληρωθεί ο μήνας. Από την έναρξη της φετινής χρονιάς, το Χρηματιστήριο «τρέχει» με ρυθμό +26,37%.

Νέο ρεκόρ για τη Eurobank

Κέρδη +0,75% σημείωσαν οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση στις 3.131,77 μονάδες, αντιδρώντας μετά την χθεσινή ισχυρή πτώση. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) κινήθηκε ανοδικά κατά +0,51% στις 6.854,29 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) ενισχύθηκε κατά +0,59% στις 3.118,80 μονάδες. Σε εβδομαδιαία βάση, ο τραπεζικός δείκτης κέρδισε +1,48% και ο Large Cap κινήθηκε υψηλότερα κατά +1,79%.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 237,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 35,63 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Τζίρο 56,4 εκατ. ευρώ έκανε η Πειραιώς και ακολούθησε η Alpha Bank με 24,2 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 193,75 δισ. ευρώ. Θετικό ήταν το πρόσημο για 56 μετοχές, αρνητικό για 45, ενώ 23 τίτλοι έμειναν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Eurobank ενισχύθηκε κατά +1,35% στα 4,65 ευρώ (ρεκόρ 11 ετών – Αύγουστος 2015) και ακολούθησαν η Alpha Bank (+0,93% στα 4,572 ευρώ), η Εθνική (+0,45% στα 16,855 ευρώ) και η Πειραιώς (+0,25% στα 10,2 ευρώ). Η Τράπεζα Κύπρου κέρδισε +1,32% στα 10,72 ευρώ, η Optima bank +1,69% στα 12 ευρώ, ενώ η CrediaBank υποχώρησε κατά -1,98% στο 0,99 ευρώ.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, «άλμα» άνω του +2% κατέγραψαν η ΕΥΔΑΠ (+2,12% στα 12,52 ευρώ) και η HELLENiQ ENERGY (+2,11% στα 15,47 ευρώ). Με κέρδη περίπου +1% ακολούθησαν η Jumbo (+1,47% στα 26,22 ευρώ), η Cenergy (+1,14% στα 23,16 ευρώ), η ΔΕΗ (+1,1% στα 23,86 ευρώ) και η Coca-Cola HBC (+0,94% στα 53,8 ευρώ). Από την άλλη πλευρά, η Allwyn υποχώρησε κατά -2,33% στα 13,82 ευρώ και η Motor Oil έκλεισε με απώλειες -1,64% στα 60,1 ευρώ.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, ο ΟΛΠ ξεχώρισε με κέρδη +3,36% και έκλεισε στα 41,5 ευρώ, στον απόηχο της αλλαγής στο καταστατικό του ομίλου. Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν επίσης η Autohellas (+2,1% στα 11,66 ευρώ), η Κρι Κρι (+1,89% στα 32,4 ευρώ – νέο ιστορικό υψηλό), η Bally’s Intralot (+1,43% στο 1,135 ευρώ), η ΑΒΑΞ (+1,31% στα 3,475 ευρώ) και η Noval Property (+1,17% στα 2,59 ευρώ). Στον αντίποδα, πάνω από -1% έχασαν η Fourlis (-1,53% στα 4,195 ευρώ) και ο ΟΛΘ (-1,52% στα 39 ευρώ).

Όλα τα φώτα στον Γουόρς – Αναμονή για τον MSCI στο εσωτερικό

Το παγκόσμιο ενδιαφέρον είναι στραμμένο στο ετήσιο συμπόσιο του Τζάκσον Χολ και την ομιλία του προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς. Οι αγορές αναζητούν ενδείξεις για τη μελλοντική τροχιά των επιτοκίων, αν και αναλυτές σημειώνουν πως ο κεντρικός τραπεζίτης ενδέχεται να αποφύγει την παροχή σαφούς καθοδήγησης (forward guidance). Την ίδια στιγμή, η μεταβλητότητα στον τεχνολογικό κλάδο και η κατοχύρωση κερδών συγκρατούν τους buyers.

Στο εγχώριο μέτωπο, η αγορά αντλεί στήριξη από τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα του α’ εξαμήνου και το διαρκές ενδιαφέρον για τις τράπεζες και τις μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης. Παράλληλα, οι προβολείς παραμένουν εστιασμένοι στα «βαριά χαρτιά» του MSCI. Στο κλείσιμο της συνεδρίασης της ερχόμενης Δευτέρας 31 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η αναδιάρθρωση (rebalancing) των δεικτών MSCI, η οποία αναμένεται να αυξήσει σημαντικά τη συναλλακτική δραστηριότητα. Υπενθυμίζεται ότι η Motor Oil εισέρχεται στον κύριο δείκτη MSCI Standard Greece, ενώ η Κρι Κρι εντάσσεται στον MSCI Small Cap Greece.

Στα επενδυτικά «ραντάρ» βρίσκεται η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία βγήκε στις αγορές με 6ετές ομόλογο, με δικαίωμα ανάκλησης στα 5 έτη. Από την έκδοση η τράπεζα άντλησε 500 εκατ. ευρώ, με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 2,5 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας κατά περισσότερες από 5 φορές τον στόχο. Το τελικό κουπόνι καθορίστηκε στο 4%, ενώ το 85% της έκδοσης διατέθηκε σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές. Πρόκειται, δε, για την πρώτη ομολογιακή έκδοση της Πειραιώς μέσα στο 2026 και την πρώτη έκδοση της τράπεζας μετά την πλήρη ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας από όλους τους οίκους αξιολόγησης.

Τέλος, η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών διαπραγματευόταν σήμερα χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα ύψους 0,0197 ευρώ ανά μετοχή, με το καθαρό ποσό να υπολογίζεται σε 0,0188 ευρώ ανά μετοχή. Η πληρωμή του μερίσματος έχει προγραμματιστεί για τις 4 Σεπτεμβρίου.

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