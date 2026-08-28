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Έξι συνεχόμενες ανοδικές εβδομάδες συμπλήρωσε το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς η διάθεση ανάληψης ρίσκου διατηρήθηκε και αυτή την εβδομάδα. Το επιλεκτικό αγοραστικό ενδιαφέρον εναλλάχθηκε μεταξύ των μετοχών της υψηλής κεφαλαιοποίησης, εστιάζοντας αφενός στα αποτελέσματα τριμήνου και αφετέρου στους τίτλους που εμπλέκονται στις αναδιαρθρώσεις των διεθνών δεικτών τον Σεπτέμβριο. Όλα δείχνουν ότι ο Αύγουστος θα αποτελέσει τον πέμπτο συνεχόμενο ανοδικό μήνα, με τη μέχρι στιγμής απόδοση του Γενικού Δείκτη να διαμορφώνεται στο 3,8%. Την ίδια στιγμή, η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διατηρείται με άνεση στην περιοχή των €250 εκατ., συνθέτοντας μια ιδιαίτερα ικανοποιητική εικόνα, βάσει της ιστορικής εποχικότητας και των συνήθως υποτονικών συναλλακτικών τάσεων της περιόδου. Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανήλθε πλέον στα €195 δισ., ξεπερνώντας τα επίπεδα της 8ης Ιανουαρίου 2008, αυτή την φορά με σημείο αναφοράς τον ενεργειακό κλάδο.

Σε ότι αφορά τα αποτελέσματα των εταιριών η συστηματική υπέρβαση των προσδοκιών έχει συμβάλει στην αύξηση της εμπιστοσύνης προς την εγχώρια αγορά, ενισχύοντας την ορατότητα της εταιρικής κερδοφορίας και δικαιολογώντας, σε σημαντικό βαθμό, την αναβάθμιση των αποτιμήσεων. Μολονότι αποτελέσματα έχουν ανακοινώσει μέχρι στιγμής μόλις 30 εταιρείες, οι οποίες αντιστοιχούν περίπου στο 20% του συνόλου των εισηγμένων, η χρηματιστηριακή τους αξία αντιπροσωπεύει το 76% της συνολικής κεφαλαιοποίησης του Χ.Α. Μετά και την προσθήκη των εταιρειών του κλάδου διύλισης, η εικόνα της εταιρικής κερδοφορίας παραμένει εξαιρετικά ισχυρή: τα λειτουργικά κέρδη εμφανίζονται αυξημένα κατά 50,9%, στα €8,15 δισ., ενώ τα καθαρά κέρδη ενισχύονται κατά 47,6%, στα €7 δισ. Σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις της αγοράς, το 77% των εταιρειών υπερέβη τον πήχη σε επίπεδο καθαρής κερδοφορίας, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στα έσοδα διαμορφώθηκε στο 42%. Τα μεγέθη αυτά αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα εάν συνυπολογιστεί ότι ακολουθούν τρεις διαδοχικές χρήσεις ιστορικά υψηλών επιδόσεων, προδιαγράφοντας μία ακόμη χρονιά-ρεκόρ για την κερδοφορία των εισηγμένων.

Η έλευση του Σεπτεμβρίου συνοδεύεται από γεγονότα κομβικής σημασίας πέρα από τις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις, τα οποία συνδέονται τόσο με την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας όσο και με την αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών. Παράλληλα, στα μέσα του μήνα οι κεντρικές τράπεζες επιστρέφουν στο προσκήνιο με τις αποφάσεις τους για το κόστος χρήματος. Σε μικροοικονομικό επίπεδο, η ολοκλήρωση των ανακοινώσεων των αποτελεσμάτων του α’ εξαμήνου θα προσφέρει μια περισσότερο αντιπροσωπευτική εικόνα για τα θεμελιώδη μεγέθη των εισηγμένων και τις προοπτικές της φετινής χρήσης, διατηρώντας το επιλεκτικό ενδιαφέρον σε εταιρείες με ισχυρές επιδόσεις και ορατή προοπτική. Συνεπώς, ο Σεπτέμβριος προμηνύεται μήνας αυξημένου επενδυτικού ενδιαφέροντος και μεταβλητότητας, με δυνητικούς καταλύτες και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Τεχνικά ο Γενικός Δείκτης εισήλθε σε υπερτιμημένες ζώνες τιμών στην συνεδρίαση της 26ης Αυγούστου και εν συνεχεία διόρθωσε μετριοπαθώς κάνοντας μια πρώτη δοκιμή στην περιοχή των 2.700 μονάδων. Η βραχυπρόθεσμη εικόνα αποφορτίστηκε χωρίς η αγορά να πληρώσει αισθητά χαμηλότερα επίπεδα τιμών γεγονός που αποτελεί ένδειξη διατήρησης της ισχύος των αγοραστών. Από τον Απρίλιο, ο Γενικός Δείκτης ακολουθεί το ίδιο μοτίβο ανοδικής αγοράς: δοκιμάζει νέα υψηλά, εισέρχεται σε φάση συσσώρευσης και στη συνέχεια εκδηλώνει το επόμενο ανοδικό κύμα διαφυγής. Το μοτίβο αυτό έχει επαναληφθεί έξι φορές, χωρίς η αγορά να περάσει σε ζώνες υποτιμητικής υπερβολής, διατηρώντας έτσι ένα σχετικά στενό εύρος διακύμανσης κατά τις διορθωτικές φάσεις. Ιδανικά για τους αγοραστές, ο Γενικός Δείκτης δεν θα πρέπει να υποχωρήσει κάτω από τις 2.600 μονάδες, καθώς μια τέτοια εξέλιξη θα έθετε σε δοκιμασία τη μεσοπρόθεσμη ανοδική τάση και θα μπορούσε να ενεργοποιήσει σήματα πώλησης από τους βραχυπρόθεσμους κινητούς μέσους και τον MACD. Προς το παρόν, η τεχνική εικόνα εξακολουθεί να υποστηρίζεται από το σύνολο των ανοδικών ενδείξεων των κινητών μέσων, αναθεωρώντας το βραχυπρόθεσμο ανοδικό περιθώριο προς τις 2.720 μονάδες, επίπεδο που παραμένει εντός των τεχνικών δυνατοτήτων των ημερήσιων ταλαντωτών προτού αυτοί επανέλθουν σε υπεραγορασμένες ζώνες.

Την Δευτέρα 31 Αυγούστου θα λάβουν χώρα οι αναδιαρθρώσεις του MSCI με κύρια αλλαγή την προσθήκη της Motor Oil στην σύνθεση του βασικού δείκτη. Την Τετάρτη είναι προγραμματισμένη από τον ΟΔΔΗΧ η δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας. Από το μέτωπο των αποτελεσμάτων, στις 31/08 η Bally’s Intralot δημοσιεύει τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της, στις 02/09 ακολουθούν Quest Holdings, Trade Estates και Αττικά Πολυκαταστήματα και στις 03/09 η Πετρόπουλος.

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