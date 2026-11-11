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Σε ασκήσεις ισορροπίας επιδίδεται σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς κάνουν την εμφάνισή τους σημάδια κόπωσης στο ταμπλό λόγω της υπεραπόδοσης των περισσότερων μετοχών στις προηγούμενες συνεδριάσεις της τρέχουσας εβδομάδας.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (11/11) ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -0,08% και διαπραγματεύεται στις 2.640 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.637,88 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.649,08 μονάδες.

Η αισιοδοξία για τις προοπτικές της τεχνητής νοημοσύνης εξακολουθεί να τροφοδοτεί το αγοραστικό ενδιαφέρον στις διεθνείς αγορές, αντισταθμίζοντας τις ανησυχίες που προκαλούν ο υψηλότερος των εκτιμήσεων πληθωρισμός στις ΗΠΑ και το ενδεχόμενο περαιτέρω αύξησης των επιτοκίων από τη Federal Reserve.

Μετά τις έντονες διακυμάνσεις των προηγούμενων συνεδριάσεων, οι traders επανεξετάζουν τις τοποθετήσεις τους στον τεχνολογικό κλάδο, επιχειρώντας να αξιολογήσουν κατά πόσο οι πρόσφατες πιέσεις στις μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη αντανακλούν ουσιαστικούς κινδύνους ή δημιουργούν ευκαιρίες επανατοποθέτησης.

Παράλληλα, η ανθεκτικότητα των τεχνολογικών μετοχών συμβάλλει στη διατήρηση του θετικού κλίματος, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στις προοπτικές ανάπτυξης των εταιρειών του κλάδου και στις μεγάλες επενδύσεις σε υποδομές AI.

Με το βλέμμα στραμμένο στις αποψινές ανακοινώσεις του MSCI και στα οικονομικά αποτελέσματα γ’ τριμήνου και 9μήνου είναι η εγχώρια επενδυτική κοινότητα, καθώς αξιολογεί τις επιδόσεις των εισηγμένων και τις επικείμενες αλλαγές στη σύνθεση των διεθνών χρηματιστηριακών δεικτών.

Σήμερα η Optima bank και η Autohellas ανακοίνωσαν τα οικονομικά τους αποτελέσματα για το εννεάμηνο του 2026 πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ενώ η Austriacard θα δημοσιοποιήσει τα δικά της μεγέθη μετά το κλείσιμο της αγοράς. Την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου ακολουθούν η HELLENiQ ENERGY, η οποία θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα εννεαμήνου μετά τη λήξη της συνεδρίασης, καθώς επίσης η CrediaBank και η Premia Properties.

Μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η εξαμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών MSCI, τα αποτελέσματα της οποίας αναμένεται να ανακοινωθούν απόψε. Οι αλλαγές που θα προκύψουν από το rebalancing του Νοεμβρίου θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Δεκεμβρίου, με τις σχετικές αναδιαρθρώσεις χαρτοφυλακίων και τις επενδυτικές ροές να αναμένονται στο κλείσιμο της συνεδρίασης της Δευτέρας 30 Νοεμβρίου. Υπενθυμίζεται ότι ο MSCI Greece Standard Index περιλαμβάνει σήμερα 10 μετοχές: Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, ΔΕΗ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΟΤΕ, Jumbo, Allwyn και Motor Oil.

Ωστόσο, το σημαντικότερο γεγονός για την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά τους επόμενους μήνες είναι η προγραμματισμένη αναβάθμιση της Ελλάδας στην κατηγορία των αναπτυγμένων αγορών (developed markets) από τον MSCI. Η αναταξινόμηση προβλέπεται να πραγματοποιηθεί σε ένα στάδιο, κατά την αναθεώρηση των δεικτών τον Μάιο του 2027, αποτελώντας κομβικό ορόσημο για τη θέση των ελληνικών μετοχών στα διεθνή επενδυτικά χαρτοφυλάκια.

Παράλληλα, την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου αναμένονται οι ανακοινώσεις για την τριμηνιαία αναθεώρηση του FTSE All World. Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ στις 21 Δεκεμβρίου, με τις αντίστοιχες αναδιαρθρώσεις χαρτοφυλακίων να αναμένονται στο κλείσιμο της συνεδρίασης της Παρασκευής 18 Δεκεμβρίου.

Τέλος, η METKA ανακοίνωσε την πρόθεσή της να εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μέσω δημόσιας προσφοράς που θα περιλαμβάνει νέες και υφιστάμενες μετοχές, με στόχο την άντληση περίπου 250 εκατ. ευρώ. Τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν κυρίως σε επενδύσεις σε ΣΔΙΤ και παραχωρήσεις, ενισχύοντας την αναπτυξιακή στρατηγική του ομίλου. Η θυγατρική της METLEN διαθέτει ανεκτέλεστο υπόλοιπο κατασκευαστικών συμβάσεων 2,1 δισ. ευρώ και χαρτοφυλάκιο δυνητικών έργων 13,5 δισ. ευρώ. Στο δωδεκάμηνο έως τον Ιούνιο του 2026 κατέγραψε έσοδα 869 εκατ. ευρώ και EBITDA 158 εκατ. ευρώ, με περιθώριο 18,2%. Η METKA σχεδιάζει μερισματική διανομή περίπου 35% των καθαρών κερδών, με τη METLEN να διατηρεί την πλειοψηφική συμμετοχή μετά την εισαγωγή.

Αψιμαχίες αγοραστών – πωλητών στο ταμπλό

Άνοδο +0,18% καταγράφει σήμερα ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος διαπραγματεύεται στις 3.221,89 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) κινείται ήπια πτωτικά κατά -0,03% στις 6.785,82 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) κερδίζει +0,26% στις 3.093,70 μονάδες.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώνεται στα 12,34 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 1,25 εκατ. ευρώ αφορά σε πακέτο της Eurobank. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 193,03 δισ. ευρώ. Θετικό είναι το πρόσημο για 45 μετοχές, αρνητικό για 29, ενώ 8 τίτλοι παραμένουν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Πειραιώς ενισχύεται κατά +1%, η Eurobank κατά +0,3% και η Εθνική κερδίζει οριακά, ενώ αντίθετα η Alpha Bank σημειώνει πτώση -0,4%. Η Τράπεζα Κύπρου κινείται ανοδικά κατά +0,7%, η CrediaBank κατά +0,2%, ενώ η Optima bank χάνει -0,6%.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, απώλειες άνω του -1% καταγράφουν η Coca-Cola HBC και η Metlen. Στον αντίποδα, η Cenergy ενισχύεται κατά +2% και ακολουθούν με κέρδη περίπου +1% η HELLENiQ ENERGY, η Motor Oil και η Allwyn.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, πάνω από -1% χάνουν η Trade Estates και η Κρι Κρι. Από την άλλη πλευρά, πέριξ του +1% ενισχύονται ο ΑΔΜΗΕ, η Ελλάκτωρ, η Ideal, η Alter Ego Media και η Euronext Athens.