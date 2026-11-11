Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σε τριμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών του προχωρά απόψε ο οίκος MSCI, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στις εισαγωγές/διαγραφές από τον MSCI Standard Index των αναδυομένων. Μετά από μεγάλο διάστημα, υπάρχουν εταιρείες που βρίσκονται στο όριο τόσο για εισαγωγή όσο και για διαγραφή από τον δείκτη.

Οι αποφάσεις του διεθνούς οίκου αναμένονται αργά το βράδυ της Τετάρτης, με την επίσημη ανακοίνωση να έχει προγραμματιστεί λίγο μετά τις 23:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης, δηλαδή μετά τα μεσάνυχτα στην Ελλάδα. Οι αλλαγές θα εφαρμοστούν μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της 30ής Νοεμβρίου, με ισχύ από την 1η Δεκεμβρίου 2026.

Πρόκειται για μια αναθεώρηση με ιδιαίτερη σημασία για τις βραχυπρόθεσμες κινήσεις των θεσμικών χαρτοφυλακίων, καθώς η ένταξη ή η αποχώρηση μιας μετοχής από τους διεθνείς δείκτες μπορεί να προκαλέσει αναγκαστικές αγορές ή πωλήσεις από τα επενδυτικά κεφάλαια που τους παρακολουθούν.

Παράλληλα, η αγορά έχει ήδη στραμμένο το βλέμμα της στον Μάιο του 2027, όταν θα υλοποιηθεί η μετάταξη της Ελλάδας από τις αναδυόμενες στις ανεπτυγμένες αγορές σύμφωνα με την κατάταξη του MSCI, εξέλιξη που αναμένεται να επιφέρει ευρύτερες ανακατατάξεις στις ελληνικές μετοχές.

Οι δέκα μετοχές και το ερωτηματικό της Allwyn

Ο MSCI Greece Standard περιλαμβάνει σήμερα δέκα εταιρείες, τον υψηλότερο αριθμό της τελευταίας τριετίας. Πρόκειται για τις Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, ΔΕΗ, Motor Oil, Jumbo, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΟΤΕ και Allwyn.

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μέρος της βαρύτητας του δείκτη. Σύμφωνα με στοιχεία που παρατίθενται στις πρόσφατες αναλύσεις της αγοράς, η Εθνική Τράπεζα διαθέτει στάθμιση περίπου 20,7%, η Eurobank 17,5%, η Πειραιώς 16,7% και η Alpha Bank 11,3%.

Ακολουθούν η ΔΕΗ, η Motor Oil, η Jumbo, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ο ΟΤΕ, ενώ η Allwyn βρίσκεται στην τελευταία θέση, με συμμετοχή κοντά στο 3%.

Η παραμονή της τελευταίας αποτελεί και το σημαντικότερο ερωτηματικό της σημερινής διαδικασίας.

Η μετοχή έχει δεχθεί σημαντικές πιέσεις τους προηγούμενους μήνες, με τις ρυθμιστικές και πολιτικές εξελίξεις στη Βραζιλία, όπου ο όμιλος δραστηριοποιείται μέσω της Betano, να επηρεάζουν την αποτίμησή της.

Η κρίσιμη παράμετρος δεν είναι μόνο η συνολική χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας, αλλά και η κεφαλαιοποίηση της ελεύθερης διασποράς (free float-adjusted market capitalization), δηλαδή η αξία των μετοχών που λαμβάνονται υπόψη από τον MSCI για τη συγκρότηση των δεικτών.

Η σταθμισμένη κεφαλαιοποίηση της Allwyn υπολογίζεται σε λιγότερα από 2,3 δισ. δολάρια, με απόσταση περίπου 9% από το εκτιμώμενο κρίσιμο όριο της αναθεώρησης. Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι η εταιρεία δεν βρίσκεται απαραίτητα κάτω από τον πήχη, αλλά διαθέτει περιορισμένο περιθώριο ασφαλείας. Επομένως, η αποχώρηση της Allwyn δεν αποτελεί το βασικό σενάριο, αλλά δεν μπορεί να αποκλειστεί.

Titan και Helleniq Energy διεκδικούν την είσοδο

Στην πλευρά των πιθανών εισαγωγών, η Titan εμφανίζεται μεταξύ των εταιρειών που προσεγγίζουν τα απαιτούμενα μεγέθη για συμμετοχή στον MSCI Greece Standard.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που έχουν δημοσιοποιηθεί, η εταιρεία βρισκόταν περίπου 1% χαμηλότερα από το εκτιμώμενο όριο συνολικής κεφαλαιοποίησης και περίπου 7% χαμηλότερα από το όριο σταθμισμένης κεφαλαιοποίησης.

Οι μικρές αυτές αποκλίσεις διατηρούν ανοικτό το ενδεχόμενο εισόδου, χωρίς ωστόσο να το καθιστούν το επικρατέστερο αποτέλεσμα.

Σημασία έχει και η χρονική περίοδος που χρησιμοποιεί ο MSCI για τον υπολογισμό των σχετικών μεγεθών. Για τη συγκεκριμένη αναθεώρηση, οι εκτιμήσεις τοποθετούν την ημερομηνία αναφοράς σε μία από τις τελευταίες δέκα εργάσιμες ημέρες του Οκτωβρίου.

Αυτό σημαίνει ότι η τελική επιλεξιμότητα δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τις σημερινές χρηματιστηριακές τιμές, αλλά από τις παραμέτρους και τα δεδομένα που θα έχει χρησιμοποιήσει ο οίκος.

Αντίστοιχα, η Helleniq Energy φέρεται να βρίσκεται ελαφρώς χαμηλότερα από το απαιτούμενο όριο σταθμισμένης κεφαλαιοποίησης.

Για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, οι αναλύσεις επισημαίνουν ότι, παρότι η συνολική χρηματιστηριακή αξία πληροί το σχετικό κριτήριο, εμπόδιο ίσως αποδειχθεί η περιορισμένη ελεύθερη διασπορά.

Διαφορετική είναι η περίπτωση της Jumbo. Παρά τις κατά καιρούς συζητήσεις για πιθανή διαγραφή της από τον δείκτη, η πρόσφατη βελτίωση της αποτίμησής της έχει περιορίσει τις σχετικές ανησυχίες.

Το επικρατέστερο σενάριο για τη σημερινή αναθεώρηση παραμένει, συνεπώς, η διατήρηση της υφιστάμενης σύνθεσης, με την Allwyn να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον όσον αφορά σε πιθανή αρνητική έκπληξη.

Η μεγάλη αλλαγή έρχεται τον Μάιο του 2027

Πέρα από τη σημερινή αναθεώρηση, το σημαντικότερο ορόσημο για την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά είναι η μετάταξή της στις ανεπτυγμένες αγορές του MSCI τον Μάιο του 2027.

Η απόφαση έχει ήδη ανακοινωθεί επίσημα από τον διεθνή οίκο και προβλέπει ότι η Ελλάδα θα ενσωματωθεί στο ενιαίο σύστημα κατάρτισης δεικτών των ανεπτυγμένων ευρωπαϊκών αγορών.

Η αλλαγή αυτή θα επηρεάσει τη σύνθεση των ελληνικών δεικτών και τις επενδυτικές ροές από τα διεθνή παθητικά χαρτοφυλάκια.

Πρόσφατη ανάλυση της JPMorgan, προβλέπει ότι η αναβάθμιση θα προκαλέσει ακαθάριστες εκροές 5,072 δισ. δολαρίων από κεφάλαια που παρακολουθούν δείκτες αναδυόμενων αγορών και εισροές 4,797 δισ. δολαρίων από κεφάλαια ανεπτυγμένων αγορών.

Το εκτιμώμενο ισοζύγιο διαμορφώνεται έτσι σε καθαρές εκροές περίπου 275 εκατ. δολαρίων.

Σύμφωνα με το μοντέλο της αμερικανικής τράπεζας, από τις δέκα μετοχές που περιλαμβάνονται σήμερα στον ελληνικό Standard, επτά αναμένεται να μεταφερθούν στον αντίστοιχο δείκτη των ανεπτυγμένων αγορών: Εθνική, Eurobank, Πειραιώς, Alpha Bank, ΔΕΗ, ΟΤΕ και Motor Oil.

Για τις Jumbo και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η JPMorgan προβλέπει μεταφορά στην κατηγορία Small Cap, ενώ η Allwyn δεν περιλαμβάνεται στη νέα σύνθεση που προκύπτει από το μοντέλο της.

Οι τρεις αυτές εταιρείες συγκεντρώνουν, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της τράπεζας, καθαρές εκροές 584,2 εκατ. δολαρίων, οι οποίες αντισταθμίζονται εν μέρει από εισροές σε άλλες ελληνικές μετοχές.

Ειδικότερα, το αρνητικό ισοζύγιο υπολογίζεται σε 210,9 εκατ. δολάρια για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, 165,3 εκατ. δολάρια για τη Jumbo και 208 εκατ. δολάρια για την Allwyn.

Είναι σημαντικό, πάντως, να διαχωριστούν οι δύο διαδικασίες. Οι παραπάνω προβλέψεις της JPMorgan αφορούν στη μετάταξη του Μαΐου 2027 και όχι στις αλλαγές που θα ανακοινωθούν απόψε. Η σημερινή σύνθεση θα συνεχίσει να καθορίζεται από τα κριτήρια που εφαρμόζει ο MSCI στις αναδυόμενες αγορές.

Την Παρασκευή η σκυτάλη στον FTSE Russell

Το ενδιαφέρον των επενδυτών δεν περιορίζεται στον MSCI, καθώς την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου αναμένονται οι ανακοινώσεις του FTSE Russell για την αναδιάρθρωση των δεικτών του.

Η διαφορά είναι ότι ο FTSE Russell έχει ήδη ολοκληρώσει την αναβάθμιση της Ελλάδας στις ανεπτυγμένες αγορές, με ισχύ από τον Σεπτέμβριο του 2026.

Κατά συνέπεια, η επικείμενη αναθεώρησή του θα πραγματοποιηθεί με βάση το νέο καθεστώς κατάταξης της ελληνικής αγοράς.

Οι σχετικές αναδιαρθρώσεις χαρτοφυλακίων έχουν προγραμματιστεί για το κλείσιμο της συνεδρίασης της 18ης Δεκεμβρίου, με τις αλλαγές να τίθενται σε ισχύ από τις 21 Δεκεμβρίου.