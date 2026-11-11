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Σε θετικό έδαφος παρέμεινε το Χρηματιστήριο Αθηνών για τρίτη διαδοχική μέρα, επιστρέφοντας πάνω από το τεχνικό όριο των 2.650 μονάδων. Οι πωλητές είχαν τα ηνία στο πρώτο μισό της σημερινής συνεδρίασης, με τα σημάδια κόπωσης να κάνουν την εμφάνισή τους. Ωστόσο, η εγχώρια αγορά έδειξε πως έχει αποθέματα δυνάμεων, με τους αγοραστές να ανεβάζουν μάλιστα ταχύτητα στο φινάλε.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (11/11) ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 14,06 μονάδες ή +0,53% και έκλεισε στις 2.656,13 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.624,29 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.661,27 μονάδες. Το τελευταίο τριήμερο ο δείκτης έχει κερδίσει σωρευτικά +4,03%, ήτοι πάνω από 100 μονάδες. Στο +25,25% ανέρχεται η φετινή απόδοση του ΧΑ.

Στο ταμπλό οι τραπεζικές μετοχές έδωσαν και σήμερα τον ανοδικό «παλμό», με την Πειραιώς να πρωταγωνιστεί. Ισχυρά ήταν επίσης τα κέρδη για τις μετοχές των ναυτιλιακών (Star Bulk, Capital Maritime, Safe Bulkers). Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση ξεχώρισαν ο ΑΔΜΗΕ και η Κρι Κρι, με τη δεύτερη να διευρύνει ξανά το ιστορικό ρεκόρ της.

Διατήρησαν τα ηνία οι αγοραστές

Άνοδο +0,93% κατέγραψε σήμερα ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 3.245,84 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) ενισχύθηκε κατά +0,53% στις 6.823,67 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) κέρδισε +0,88% στις 3.113,10 μονάδες.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 316,24 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 40,53 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Τζίρο 105,89 εκατ. ευρώ έκανε η Πειραιώς. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 194,35 δισ. ευρώ. Θετικό ήταν το πρόσημο για 63 μετοχές, αρνητικό για 34, ενώ 21 τίτλοι έμειναν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Πειραιώς ενισχύθηκε κατά +2,1% στα 10,21 ευρώ και ακολούθησαν η Alpha Bank (+1,51% στα 4,846 ευρώ), η Eurobank (+0,83% στα 4,86 ευρώ) και η Εθνική (+0,26% στα 17,33 ευρώ). Η Τράπεζα Κύπρου κινήθηκε ανοδικά κατά +1,2% στα 10,95 ευρώ, η CrediaBank κατά +0,64% στο 0,94 ευρώ, ενώ αντίθετα η Optima bank έχασε -1,69% στα 14,52 ευρώ.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η Cenergy κατέγραψε άνοδο +2,62% στα 22,7 ευρώ και ακολούθησαν με κέρδη άνω του +1% η Lamda Development (+1,77% στα 6,04 ευρώ), ο ΟΤΕ (+1,33% στα 19,05 ευρώ) και η Motor Oil (+1,09% στα 60,35 ευρώ). Κοντά στο +1% έκλεισαν η ΕΥΔΑΠ (+0,87% στα 13,94 ευρώ), η Allwyn (+0,8% στα 10,05 ευρώ) και η Jumbo (+0,78% στα 28,3 ευρώ). Από την άλλη πλευρά, πέριξ ή άνω του -1% έχασαν η ElvalHalcor (-1,7% στα 3,46 ευρώ), η ΔΕΗ (-1,09% στα 23,6 ευρώ), η Metlen (-1,08% στα 45,98 ευρώ) και η Aegean (-0,94% στα 11,56 ευρώ).

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, ο ΑΔΜΗΕ ξεχώρισε με κέρδη +3,06% στα 4,72 ευρώ και βλέπει ξανά με αξιώσεις τα επίπεδα ρεκόρ των 4,9 ευρώ. Η Κρι Κρι ενισχύθηκε κατά +2,72% και έκλεισε στα 37,7 ευρώ, σε νέο ιστορικό υψηλό, με τον τζίρο να αγγίζει τα 2,1 εκατ. ευρώ. Πάνω από +1% κέρδισαν η ΑΒΑΞ (+1,49% στα 3,41 ευρώ), ο ΟΛΠ (+1,17% στα 43,4 ευρώ) και η Ideal (+1,09% στα 5,57 ευρώ). Κοντά στο +1% κινήθηκαν η Autohellas (+0,97% στα 10,36 ευρώ) και η Alter Ego Media (+0,95% στα 6,39 ευρώ). Στον αντίποδα, κατά τουλάχιστον -1% υποχώρησαν η Fourlis (-1,28% στα 3,87 ευρώ) και ο ΟΛΘ (-1,27% στα 39 ευρώ).

Όσον αφορά τις ναυτιλιακές εισηγμένες, η Safe Bulkers κατέγραψε «άλμα» +12,35% και έκλεισε στα 7,46 ευρώ. Η Star Bulk κινήθηκε ανοδικά κατά +3,76% στα 25,4 ευρώ με τζίρο 2,18 εκατ. ευρώ και η Capital Maritime κατά +3,03% στα 7,49 ευρώ με τζίρο 1,35 εκατ. ευρώ.

Στο επίκεντρο η AI

Η αισιοδοξία για τις προοπτικές της τεχνητής νοημοσύνης τροφοδοτεί το αγοραστικό ενδιαφέρον στις διεθνείς αγορές, αντισταθμίζοντας τις ανησυχίες που προκαλούν ο υψηλότερος των εκτιμήσεων πληθωρισμός στις ΗΠΑ και το ενδεχόμενο περαιτέρω αύξησης των επιτοκίων από τη Federal Reserve.

Μετά τις έντονες διακυμάνσεις των προηγούμενων συνεδριάσεων, οι traders επανεξετάζουν τις τοποθετήσεις τους στον τεχνολογικό κλάδο, επιχειρώντας να αξιολογήσουν κατά πόσο οι πρόσφατες πιέσεις στις μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη αντανακλούν ουσιαστικούς κινδύνους ή δημιουργούν ευκαιρίες επανατοποθέτησης.

Παράλληλα, η ανθεκτικότητα των τεχνολογικών μετοχών συμβάλλει στη διατήρηση του θετικού κλίματος, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στις προοπτικές ανάπτυξης των εταιρειών του κλάδου και στις μεγάλες επενδύσεις σε υποδομές AI.

Όλα τα «φώτα» στον MSCI

Με το βλέμμα στραμμένο στις αποψινές ανακοινώσεις του MSCI και στα οικονομικά αποτελέσματα γ’ τριμήνου και 9μήνου είναι η εγχώρια επενδυτική κοινότητα, καθώς αξιολογεί τις επιδόσεις των εισηγμένων και τις επικείμενες αλλαγές στη σύνθεση των διεθνών χρηματιστηριακών δεικτών.

Σήμερα η Optima bank και η Autohellas ανακοίνωσαν τα οικονομικά τους αποτελέσματα για το εννεάμηνο του 2026 πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ενώ η Austriacard θα δημοσιοποιήσει τα δικά της μεγέθη μετά το κλείσιμο της αγοράς. Την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου ακολουθούν η HELLENiQ ENERGY, η οποία θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα εννεαμήνου μετά τη λήξη της συνεδρίασης, καθώς επίσης η CrediaBank και η Premia Properties.

Μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η εξαμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών MSCI, τα αποτελέσματα της οποίας αναμένεται να ανακοινωθούν απόψε. Οι αλλαγές που θα προκύψουν από το rebalancing του Νοεμβρίου θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Δεκεμβρίου, με τις σχετικές αναδιαρθρώσεις χαρτοφυλακίων και τις επενδυτικές ροές να αναμένονται στο κλείσιμο της συνεδρίασης της Δευτέρας 30 Νοεμβρίου. Υπενθυμίζεται ότι ο MSCI Greece Standard Index περιλαμβάνει σήμερα 10 μετοχές: Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, ΔΕΗ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΟΤΕ, Jumbo, Allwyn και Motor Oil.

Ωστόσο, το σημαντικότερο γεγονός για την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά τους επόμενους μήνες είναι η προγραμματισμένη αναβάθμιση της Ελλάδας στην κατηγορία των αναπτυγμένων αγορών (developed markets) από τον MSCI. Η αναταξινόμηση προβλέπεται να πραγματοποιηθεί σε ένα στάδιο, κατά την αναθεώρηση των δεικτών τον Μάιο του 2027, αποτελώντας κομβικό ορόσημο για τη θέση των ελληνικών μετοχών στα διεθνή επενδυτικά χαρτοφυλάκια.

Παράλληλα, την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου αναμένονται οι ανακοινώσεις για την τριμηνιαία αναθεώρηση του FTSE All World. Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ στις 21 Δεκεμβρίου, με τις αντίστοιχες αναδιαρθρώσεις χαρτοφυλακίων να αναμένονται στο κλείσιμο της συνεδρίασης της Παρασκευής 18 Δεκεμβρίου.

Τέλος, η METKA ανακοίνωσε την πρόθεσή της να εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μέσω δημόσιας προσφοράς που θα περιλαμβάνει νέες και υφιστάμενες μετοχές, με στόχο την άντληση περίπου 250 εκατ. ευρώ. Τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν κυρίως σε επενδύσεις σε ΣΔΙΤ και παραχωρήσεις, ενισχύοντας την αναπτυξιακή στρατηγική του ομίλου. Η θυγατρική της METLEN διαθέτει ανεκτέλεστο υπόλοιπο κατασκευαστικών συμβάσεων 2,1 δισ. ευρώ και χαρτοφυλάκιο δυνητικών έργων 13,5 δισ. ευρώ. Στο δωδεκάμηνο έως τον Ιούνιο του 2026 κατέγραψε έσοδα 869 εκατ. ευρώ και EBITDA 158 εκατ. ευρώ, με περιθώριο 18,2%. Η METKA σχεδιάζει μερισματική διανομή περίπου 35% των καθαρών κερδών, με τη METLEN να διατηρεί την πλειοψηφική συμμετοχή μετά την εισαγωγή.