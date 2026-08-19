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Ο χρυσός ανέκαμψε την Τετάρτη, καθώς οι πιέσεις στην αγορά αμερικανικών ομολόγων αποκλιμακώθηκαν, προσφέροντας στήριξη στο πολύτιμο μέταλλο μετά τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση σχεδόν ενός μήνα που είχε καταγράψει την προηγούμενη συνεδρίαση.

Η τιμή του χρυσού ενισχύεται έως και 0,6%, ξεπερνώντας τα 4.360 δολάρια ανά ουγγιά, μετά την υποχώρηση σχεδόν 2% της Τρίτης. Τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα σταθεροποιήθηκαν, έπειτα από το ισχυρό sell-off που είχε οδηγήσει τις αποδόσεις των 30ετών τίτλων στα υψηλότερα επίπεδα σχεδόν δύο δεκαετιών. Η άνοδος του κόστους δανεισμού λειτουργεί συνήθως αρνητικά για τον χρυσό, καθώς το πολύτιμο μέταλλο δεν προσφέρει τόκο.

Στήριξη από επενδυτές και κεντρικές τράπεζες

Ο χρυσός έχει ανακάμψει τις τελευταίες εβδομάδες και κινείται γύρω από την περιοχή των 4.400 δολαρίων ανά ουγγιά, με βασικούς παράγοντες στήριξης την ανανεωμένη επενδυτική ζήτηση και τις αγορές από κεντρικές τράπεζες, με χαρακτηριστικότερη την περίπτωση της Κίνας.

Έρευνα της Bank of America μεταξύ διαχειριστών κεφαλαίων, η οποία δημοσιεύθηκε την Τρίτη, έδειξε ότι το ποσοστό όσων θεωρούν τον χρυσό υποτιμημένο ανήλθε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2023.

Ωστόσο, η πορεία του πολύτιμου μετάλλου παραμένει στενά συνδεδεμένη με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και κυρίως με τις επιπτώσεις τους στις τιμές της ενέργειας και στον πληθωρισμό.

Το Ορμούζ και ο πληθωρισμός

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επέμεινε την Τρίτη ότι δεν διεξάγονται συνομιλίες με την Τεχεράνη, αφήνοντας σε εκκρεμότητα το καθεστώς του Στενού του Ορμούζ. Το μνημόνιο κατανόησης που είχαν υπογράψει οι δύο χώρες τον Ιούνιο έχει πλέον λήξει, χωρίς να υπάρχει σχέδιο παράτασής του.

Η εξέλιξη αυτή έχει ενισχύσει τις τιμές του πετρελαίου. Η άνοδος του ενεργειακού κόστους, όμως, μπορεί να τροφοδοτήσει νέες πληθωριστικές πιέσεις και να αυξήσει τις πιθανότητες αυστηρότερης νομισματικής πολιτικής από τη Fed. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο αποτελεί αρνητικό παράγοντα για τον χρυσό.

«Μπορεί να μην υπάρξει νέα πίεση πωλήσεων, ωστόσο η πρόσφατη ισχυρή αύξηση των εισροών στα πολύτιμα μέταλλα φαίνεται να αρχίζει να εξασθενεί», ανέφερε ο Ράιαν ΜακΚέι, αναλυτής της TD Securities.

Στο επίκεντρο η Fed

Οι επενδυτές αναμένουν πλέον τα επόμενα στοιχεία για την πορεία των αμερικανικών επιτοκίων. Αργότερα την Τετάρτη αναμένεται η δημοσιοποίηση των πρακτικών από τη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής της Fed τον Ιούλιο.

Το ενδιαφέρον θα στραφεί στη συνέχεια στην ομιλία του προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς, στο ετήσιο συμπόσιο της κεντρικής τράπεζας στο Τζάκσον Χολ την επόμενη εβδομάδα.

Ο χρυσός στην αγορά spot ενισχυόταν κατά 0,5% στα 4.357,07 δολάρια ανά ουγγιά στις πρωινές συναλλαγές. Αντίθετα, το ασήμι υποχωρούσε κατά 0,6% στα 62,99 δολάρια, ενώ πλατίνα και παλλάδιο σημείωναν μικρή άνοδο.

Ο δείκτης Bloomberg Dollar Spot Index, που αποτυπώνει την πορεία του αμερικανικού νομίσματος, υποχωρούσε κατά 0,1%.

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