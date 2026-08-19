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O Ελον Μασκ είναι πλέον ο πλουσιότερος άνθρωπος στην καταγεγραμμένη ιστορία του πλούτου και ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος. Πίσω όμως από το ασύλληπτο μέγεθος της περιουσίας του υπάρχει μια συνήθεια που τον συνοδεύει από τα παιδικά του χρόνια στην Πρετόρια μέχρι την εποχή των PayPal, Tesla και SpaceX: η διαρκής ανάγνωση και μάθηση.

Ως παιδί, ο Μασκ φέρεται να διάβασε δύο φορές τα βιβλία της τοπικής βιβλιοθήκης. Η σχέση του με τη γνώση δεν εξελίχθηκε απλώς σε στοιχείο της δημόσιας εικόνας του, αλλά σε καθημερινή πρακτική που διατήρησε σε όλη την επαγγελματική του διαδρομή, μεταδίδει το Blinkist Magazine.

Το ενδιαφέρον ερώτημα, επομένως, δεν είναι μόνο πώς απέκτησε τον πλούτο του. Είναι τι διαβάζει, με ποιον τρόπο μαθαίνει και πώς η συνήθεια αυτή επηρεάζει τον τρόπο σκέψης του.

Από τα βιβλία στην πυραυλική επιστήμη

Ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα είναι η δημιουργία της SpaceX. Όταν ο Μασκ αποφάσισε να δραστηριοποιηθεί στη διαστημική βιομηχανία, δεν διέθετε πτυχίο αεροδιαστημικής μηχανικής. Αντί γι’ αυτό, στράφηκε στα βιβλία και στα επιστημονικά εγχειρίδια.

Μελέτησε τις βασικές αρχές της πυραυλικής πρόωσης, της τροχιακής μηχανικής και της επιστήμης των υλικών, επιχειρώντας να αποκτήσει μόνος του το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο.

Όταν ρωτήθηκε πώς κατάφερε να μάθει τόσα για τους πυραύλους, η απάντησή του ήταν χαρακτηριστικά λιτή: «Διαβάζω βιβλία».

Η αυτομόρφωση αποτελεί έτσι ένα από τα σταθερότερα χαρακτηριστικά της πορείας του. Η βασική ιδέα είναι ότι η απόσταση ανάμεσα σε όσα γνωρίζει κάποιος σήμερα και σε όσα θέλει να γνωρίζει αύριο μπορεί, σε σημαντικό βαθμό, να καλυφθεί μέσα από τη συστηματική μελέτη.

Τα ίδια 24ωρα, διαφορετική αξιοποίηση

Παρά τη διοίκηση πολλών εταιρειών ταυτόχρονα, ο Μασκ εξακολουθεί να αφιερώνει χρόνο στην ανάγνωση. Ως παιδί έχει αναφέρει ότι μπορούσε να διαβάζει ακόμη και δύο βιβλία την ημέρα, γεγονός που δείχνει πόσο νωρίς είχε εντάξει τη μάθηση στην καθημερινότητά του.

Το Blinkist επιχειρεί να μεταφέρει αυτή τη φιλοσοφία σε ανθρώπους που δεν διαθέτουν αντίστοιχο χρόνο, συμπυκνώνοντας τις βασικές ιδέες βιβλίων μη μυθοπλασίας σε αναγνώσεις ή ηχητικές περιλήψεις περίπου 15 λεπτών.

Η πλατφόρμα διαθέτει περισσότερους από 9.000 τίτλους σε 27 θεματικές κατηγορίες, από επιχειρηματικότητα και τεχνητή νοημοσύνη έως φιλοσοφία και επιστήμη, ενώ αναφέρει ότι χρησιμοποιείται από περισσότερους από 43 εκατ. ανθρώπους.

Τι υπάρχει στη βιβλιοθήκη του Μασκ

Η λίστα των βιβλίων που έχουν συνδεθεί με τον Μασκ δεν περιορίζεται στα εγχειρίδια επιχειρηματικότητας. Αντίθετα, εκτείνεται σε φυσική, φιλοσοφία, ιστορία, οικονομία και τεχνητή νοημοσύνη.

Ανάμεσα στους τίτλους που έχει προτείνει ή έχουν συνδεθεί με τη σκέψη του βρίσκονται το «Superintelligence» του Νικ Μπόστρομ και ο «Πλούτος των Εθνών» του Ανταμ Σμιθ.

Η ευρύτητα αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία. Η ανάγνωση διαφορετικών επιστημονικών και γνωστικών πεδίων μπορεί να επιτρέψει τη σύνδεση ιδεών που, εκ πρώτης όψεως, δεν σχετίζονται μεταξύ τους. Μια αρχή από τη βιολογία μπορεί, για παράδειγμα, να προσφέρει διαφορετική οπτική σε ένα τεχνολογικό πρόβλημα, όπως μια ιστορική περίπτωση μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο προσέγγισης ενός επιχειρηματικού μοντέλου.

Ένα ακόμη βιβλίο που αναφέρεται ως σημαντικό για τον τρόπο με τον οποίο ο Μασκ προσεγγίζει το μέλλον είναι το «Life 3.0» του Μαξ Τέγκμαρκ, με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη και τις επιπτώσεις της στην ανθρωπότητα.

Η προσοχή ως πολύτιμο κεφάλαιο

Ένα ακόμη στοιχείο της φιλοσοφίας που αποδίδεται στον Μασκ είναι η προστασία της συγκέντρωσης και της προσοχής. Σε μια καθημερινότητα γεμάτη ειδοποιήσεις, social media και συνεχή εναλλαγή πληροφοριών, η δυνατότητα να παραμένει κάποιος συγκεντρωμένος σε ένα δύσκολο θέμα αποκτά ιδιαίτερη αξία.

Το Blinkist υποστηρίζει ότι το 80% των χρηστών του είναι πιθανότερο να αφιερώσει χρόνο στην εφαρμογή αντί να κάνει scrolling στα social media, επιχειρώντας να μετατρέψει μικρά χρονικά διαστήματα της ημέρας σε χρόνο μάθησης.

Παράλληλα, περίπου το 70% των χρηστών επιλέγει την ηχητική μορφή των περιλήψεων, αξιοποιώντας μετακινήσεις, γυμναστική ή καθημερινές δραστηριότητες για να ακούσει τις βασικές ιδέες ενός βιβλίου.

Η συσσώρευση γνώσης σε βάθος χρόνου

Η κεντρική ιδέα πίσω από τη συνήθεια του Μασκ είναι η συσσωρευτική δύναμη της γνώσης. Ένα βιβλίο δεν μεταμορφώνει απαραίτητα μια καριέρα. Δεκάδες ή εκατοντάδες βιβλία, όμως, σε βάθος πολλών ετών μπορούν να διαμορφώσουν έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο κατανόησης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων.

Η ίδια λογική παραπέμπει στην έννοια του ανατοκισμού: ιδέες προστίθενται πάνω σε προηγούμενες ιδέες, δημιουργώντας σταδιακά ένα μεγαλύτερο γνωστικό απόθεμα.

Το Blinkist βασίζεται ακριβώς σε αυτή τη λογική. Ομάδα συντακτών επιλέγει βιβλία και απομονώνει τις κεντρικές ιδέες τους, μετατρέποντάς τες σε σύντομες αναλύσεις. Ο χρήστης μπορεί στη συνέχεια να αποφασίσει εάν ένα βιβλίο αξίζει να διαβαστεί ολόκληρο.

Από τις «πρώτες αρχές» στην επιλογή βιβλίων

Ο Μασκ είναι επίσης γνωστός για τη χρήση της σκέψης από πρώτες αρχές, δηλαδή την προσπάθεια αποδόμησης ενός προβλήματος στα θεμελιώδη στοιχεία του πριν από την αναζήτηση λύσης.

Ανάλογη φιλοσοφία μπορεί να εφαρμοστεί και στην ανάγνωση: πρώτα εξετάζονται οι βασικές ιδέες ενός βιβλίου και στη συνέχεια αποφασίζεται εάν αξίζει η επένδυση αρκετών ωρών για την ολοκληρωμένη μελέτη του.

Στις βιβλιοθήκες επιτυχημένων επιχειρηματιών και επενδυτών, όπως ο Μασκ, ο Γουόρεν Μπάφετ, ο Μπιλ Γκέιτς και ο Τζεφ Μπέζος, εμφανίζονται συχνά βιβλία γύρω από τη λήψη αποφάσεων, τη συστημική σκέψη, την ανθρώπινη συμπεριφορά και την ιστορία.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το «Poor Charlie’s Almanack», που συγκεντρώνει τη φιλοσοφία και τον τρόπο σκέψης του Τσάρλι Μάνγκερ και έχει αποκτήσει ιδιαίτερη δημοτικότητα μεταξύ επενδυτών και επιχειρηματιών.

Η μάθηση ως καθημερινή επένδυση

Το βασικό μήνυμα δεν είναι ότι η ανάγνωση οδηγεί αυτομάτως σε οικονομική επιτυχία ούτε ότι 15 λεπτά την ημέρα μπορούν να μετατρέψουν κάποιον σε Ελον Μασκ. Η ουσία βρίσκεται στη δημιουργία μιας σταθερής συνήθειας μάθησης.

Η μακροχρόνια πορεία του Μασκ αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ανθρώπου που αντιμετωπίζει τη γνώση ως εργαλείο για την είσοδο σε εντελώς διαφορετικούς κλάδους και για την κατανόηση σύνθετων τεχνολογικών προβλημάτων.

Σε αυτή τη λογική, ο χρόνος που αφιερώνεται στην ανάγνωση δεν αποτελεί απλώς ψυχαγωγία. Μπορεί να λειτουργήσει ως μακροπρόθεσμη επένδυση στη γνώση, στην κρίση και στον τρόπο σκέψης.

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