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Σε τροχιά ανόδου έχει εισέλθει η χονδρεμπορική αγορά ρεύματος στη χώρα μας, με την τιμή της μεγαβατώρας να αγγίζει σήμερα τα 160 ευρώ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, η τιμή για σήμερα Τετάρτη 19 Αυγούστου διαμορφώνεται στα 159,88 ευρώ/MWh, -καταγράφοντας αύξηση κατά 4,01% σε σχέση με χθες που ήταν στα 153,72 ευρώ/MWh-, με τη χαμηλότερη στα 100,07 ευρώ/MWh και την υψηλότερη στα 223,67 ευρώ/MWh.

Η αυξητική τάση, αλλά και η εντυπωσιακή χαμηλότερη τιμή στα 100 ευρώ, -και αυτή μόλις για το διάστημα από τις 11.30 έως τις 13.30-, ενώ όλες τις προηγούμενες ημέρες ήταν από οριακά αρνητική (στα -0,01 ευρώ) έως 1,10 ευρώ/MWh, οφείλεται κυρίως στην ανατροπή που σημειώθηκε στο ενεργειακό μίγμα.

Έτσι, ύστερα από πολύ καιρό το φυσικό αέριο εκτόπισε από την πρώτη θέση τις ΑΠΕ, έστω και οριακά. Το φυσικό αέριο λοιπόν είναι πρώτο για σήμερα με ποσοστό 40,01%, ενώ οι ΑΠΕ ακολουθούν…κατά πόδας με 39,87%, ενώ έπονται οι εισαγωγές με 7,39%, τα υδροηλεκτρικά με 6,02%, ο λιγνίτης με 6,02% και η αποθήκευση με 0,69%.

Στις άλλες αγορές

Παρά την νέα αύξηση στην χονδρεμπορική τιμή της μεγαβατώρας, η ελληνική αγορά παραμένει στις φθηνότερες έναντι των άλλων ευρωπαϊκών αγορών. Και τούτο καθώς μετά από νέες αυξήσεις για σήμερα, η Γαλλία βρίσκεται στα 165,8 ευρώ/MWh, η Ιταλία στα 179,3 ευρώ/MWh, η Γερμανία στα 166 ευρώ/MWh, η Βουλγαρία στα 167,7 ευρώ/MWh, η Ρουμανία στα 168 ευρώ/MWh, η Ουγγαρία επίσης στα 168 ευρώ/MWh. Ωστόσο, σε χαμηλότερα επίπεδα από την Ελλάδα βρίσκονται κάποιες αγορές όπως της Ισπανίας με 127,55 ευρώ/MWh, της Πορτογαλίας με 145,9 ευρώ/MWh κ.α.

Το φυσικό αέριο

Σε ανοδική τροχιά εισήλθε και το φυσικό αέριο στην ευρωπαϊκή αγορά, κάτι που εξηγεί και τις πιέσεις στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας. Έτσι, χθες στο σημείο αναφοράς του TTF, τα συμβόλαια παράδοσης τον Σεπτέμβριο έκλεισαν στην περιοχή των 65 ευρώ/MWh, καταγράφοντας ημερήσια αύξηση κατά 4%.

Όπως όλα δείχνουν, η παρατεταμένη αβεβαιότητα λόγω της διακεκαυμένης γεωπολιτικής κατάστασης στη Μ.Ανατολή, με το μέτωπο μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν να μην οδηγείται σε εκτόνωση, και με τα διαδοχικά χτυπήματα πλοίων να προκαλούν γενικευμένη ανασφάλεια, φέρνει έντονη νευρικότητα στην ενεργειακή αγορά. Κάτι που εκτιμάται ότι θα φαίνεται όλο και περισσότερο στις τιμές του φυσικού αερίου όσο πλησιάζουμε προς το φθινόπωρο.

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