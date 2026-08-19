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Από την… καταιγίδα των πλειστηριασμών που αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές Σεπτεμβρίου δεν παίρνει εξαίρεση ούτε η Μύκονος. Γιατί μπορεί στο δημοφιλές «νησί των ανέμων» να κυριαρχούν οι μεγαλοπρεπείς βίλες και τα πανάκριβα ξενοδοχεία, εστιατόρια και κέντρα διασκέδασης, αλλά υπάρχει και μια άλλη πλευρά.

Αυτή που καθιστά ακόμη και τη Μύκονο «ευάλωτη» στα ηλεκτρονικά σφυριά για περιπτώσεις εταιρειών ή μεμονωμένων φυσικών προσώπων που για διάφορους λόγους δημιούργησαν χρέη.

Έτσι, το επόμενο διάστημα, από την επανέναρξη των πλειστηριασμών μετά την ανάπαυλα του Αυγούστου και μέχρι τον ερχόμενο Ιανουάριο έχουν προγραμματιστεί περί τους 15 πλειστηριασμούς για αγροτεμάχια, κατοικίες και ημιτελή κτίσματα σε διάφορες περιοχές του νησιού. Πρέπει να τονιστεί ωστόσο ότι μέχρι την ημερομηνία διενέργειας κάθε πλειστηριασμού είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο αναστολής ή και ματαίωσής του.

Στο Αγράρι

Το 1/3 σχεδόν των προγραμματισμένων σφυριών αφορά τέσσερα αγροτεμάχια που αποτελούν μια μεγάλη έκταση 36,7 στρεμμάτων στη θέση «Μαντρίσια ή Μανδρίσια- Αγράρι » της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Μυκονίων. Οι πλειστηριασμοί επισπεύδονται από τη doValue και στρέφονται κατά τριών φυσικών προσώπων.

Έχουν προγραμματιστεί για τις 12 Δεκεμβρίου, με τη συνολική τιμή εκκίνησης να διαμορφώνεται σε 4.388.000 ευρώ, ενώ αφορούν:

-Γεωτεμάχιο στη θέση «Μαντρίσια ή Μανδρίσια- Αγράρι» της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Μυκονίων, που αποτελεί τμήμα ευρύτερου αγροτεμαχίου και έχει εμβαδόν 12.489,40 τ.μ. σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης. Η τιμή πρώτης προσφοράς έχει οριστεί σε 1.686.000 ευρώ.

-Γεωτεμάχιο στην ίδια περιοχή και θέση, εμβαδού 8.070,80 τ.μ. (σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης) που βγαίνει με τιμή εκκίνησης 888.000 ευρώ.

-Γεωτεμάχιο στην ίδια περιοχή και θέση, εμβαδού 8.212,40 τ.μ. (σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης) που βγαίνει με τιμή εκκίνησης 903.000 ευρώ.

-Γεωτεμάχιο στην ίδια περιοχή και θέση, εμβαδού 7.923,40 τ.μ. (σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης) που βγαίνει με τιμή εκκίνησης 911.000 ευρώ.

Το σύνολο της έκτασης είναι 36.696 τ.μ. και βρίσκεται στο νότιο μέρος του νησιού σε απόσταση 1 χλμ από την παραλία Αγράρι και 7 χλμ από τη Χώρα. Πρόκειται, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην κατασχετήρια έκθεση, για αραιοκατοικημένη περιοχή κοντά στη θάλασσα, όπου υπάρχουν εξοχικές κατοικίες και τουριστικές υποδομές. Επίσης, δεν εμπίπτει στις διατάξεις περί δασικών εκτάσεων. Η κατάσχεση έγινε για 300.000 ευρώ ,πλέον τόκων και εξόδων εκτέλεσης, ποσό που αποτελεί μέρος του κεφαλαίου της συνολικής απαίτησης,

Στην Άνω Μερά

Αρκετά νωρίτερα και συγκεκριμένα για τις 17 Σεπτεμβρίου έχουν προγραμματιστεί δύο πλειστηριασμοί, με επισπεύδουσα την Sunshine Leases Μ.Α.Ε., για ισάριθμα αγροτεμάχια στην περιοχή της Άνω Μεράς.

Ο πρώτος, που στρέφεται σε βάρος εταιρείας, αφορά ένα αγροτεμάχιο «μετά των συστατικών και παραρτημάτων του παρόντων και μελλοντικών» που βρίσκεται στην θέση “Λούλος” Άνω Μεράς. Είναι άρτιο και οικοδομήσιμο εμβαδού 7.245 τ.μ. και διαιρεμένο σε δύο τεμάχια το ανατολικό με έκταση 3.529 τ.μ. και το δυτικό έκτασης 3.716 τ.μ.

Όπως αναφέρεται, το ακίνητο απέχει ελάχιστα από τις μικρές παραλίες του Ασύλου και της Αγίας Άννας αλλά και τη γνωστή παραλία του Καλαφάτη και τα όρια του ομώνυμου οικισμού. Απέχει επίσης περί τα 11 χλμ. από το αεροδρόμιο και την Χώρα, ενώ διαθέτει θέα προς τη θάλασσα και την παραλία της Αγίας Άννας. Στην περιοχή παρατηρείται αραιά δόμηση, με διάσπαρτες μονοκατοικίες, συγκροτήματα μεζονετών και μικρά τουριστικά καταλύματα.

Η τιμή πρώτης προσφοράς έχει οριστεί σε 1.210.000 ευρώ.

Ο δεύτερος πλειστηριασμός, που στρέφεται σε βάρος φυσικού προσώπου, αφορά έναν αγρό στη θέση «Γλυφάδα» ή «Ρήβα» ή «Φτελιά» της Κοινότητας Άνω Μεράς, επιφάνειας 4.040 τ.μ. και με βάση τα προσωρινά κτηματολογικά στοιχεία 4.258,85 τ.μ.

Το ακίνητο εντοπίζεται επί της επαρχιακής οδού Μυκόνου-Άνω Μεράς, ενώ απέχει 900 μέτρα περίπου από την παραλία της Φτελιάς, περί τα 6,7 χλμ. από το αεροδρόμιο και περί τα 6,4 χλμ. από την πρωτεύουσα του νησιού. Επίσης, διαθέτει θέα προς τη θάλασσα και την παραλία της Φτελιάς.

Η περιοχή του ακινήτου, όπως και η προηγούμενη, είναι αραιά δομημένη, με μονοκατοικίες, συγκροτήματα μεζονετών και μικρά τουριστικά καταλύματα «άπαντα συμμορφωμένα με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική μορφολογία του νησιού».

Η τιμή πρώτης προσφοράς έχει οριστεί σε 500.000 ευρώ, και όπως σημειώνεται η κατάσχεση έγινε για 69.539,12 ευρώ «που αποτελεί μέρος του επιδικασθέντος κεφαλαίου, (και συγκεκριμένα αφορά το 25ο, 26ο και 27ο μίσθωμα) όπως αυτό επιτάχθηκε με τις από 17-10-2025 κοινοποιηθείσες επιταγές προς πληρωμή».

Στην περιοχή της Άνω Μεράς βρίσκεται και το επόμενο ακίνητο που έχει προγραμματιστεί να βγει σε πλειστηριασμό στις 21 Ιανουαρίου 2027, με επισπεύδουσα τη doValue, ενώ στρέφεται σε βάρος φυσικού προσώπου. Αφορά συγκεκριμένα το 50% εξ αδιαιρέτου ενός αγροτεμαχίου μετά των επ’ αυτών κτισμάτων που βρίσκεται στη θέση «Καράλι», της κοινότητας Άνω Μεράς, έχει έκταση 5.165 τ.μ. και είναι περιτοιχισμένο με ξερολιθιά.

Εντός αυτού υπάρχει διώροφη μονοκατοικία συνολικής επιφάνειας 453,66 τ.μ. «Πρόκειται για πολυτελή μονοκατοικία με πισίνα επιφάνειας 60τ.μ. η οποία έχει ανεγερθεί περί το 1999 επί αγροτεμαχίου εμβαδού 5.165 τ.μ. Αναλυτικότερα, περιλαμβάνει βοηθητικούς χώρους επιφάνειας 78.30τ.μ. και κύριους 375.36τ.μ. οι οποίοι εκτείνονται σε 2 επίπεδα, υπόγειο το οποίο λόγω κλίσης του εδάφους θεωρείται ισόγειο και ισόγειο-Α’ όροφο», όπως περιγράφεται. Σύμφωνα με την εξωτερική αυτοψία ο βαθμός συντήρησης κρίνεται πολύ καλός.

Η τιμή πρώτης προσφοράς για το 50% εξ αδιαιρέτου της εμπορικής /αγοραίας αξίας του ακινήτου είναι στις 905.625 ευρώ. Όπως σημειώνεται η κατάσχεση έγινε για το ισόποσο σε ευρώ 91.045 CHF (ελβετικών φράγκων) που κατά την ημερομηνία της κατάσχεσης αντιστοιχούσε σε 99.101 ευρώ, το οποίο ποσό αποτελεί μέρος του κονδυλίου του επιδικασθέντος κεφαλαίου.

Λίγο νωρίτερα, για τις 10 Δεκεμβρίου 2026, έχει προγραμματιστεί ένας ακόμη πλειστηριασμός για ακίνητο στην περιοχή της Άνω Μεράς. Αφορά στην πλήρη κυριότητα 100% δύο οριζόντιων ιδιοκτησιών εντός αγροτεμάχιου άρτιου και οικοδομήσιμου περιτοιχισμένου με ξερολιθιά, το οποίο βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια του δημοτικού διαμερίσματος Άνω Μεράς, στη θέση “Μαργόνα’ της περιοχής “Κάβο Ελιά”, εκτός ορίων οικισμού, συνολικής έκτασης 4.535,60 τ.μ. Η διαδικασία στρέφεται σε βάρος φυσικού προσώπου και επισπεύδουσα είναι η Cepal.

Με άδεια της Πολεοδομίας Σύρου, από το 2005, όπως σημειώνεται, θα ανεγείροντο δύο ισόγειες κατοικίες με υπόγειο, σε ενιαίο κτήριο κυκλαδικής αρχιτεκτονικής. Η οικοδομή είναι ημιτελής στην κατασκευαστική φάση του φέροντος οργανισμού, ενώ εκτιμάται ποσοστό προόδου εργασιών 30% και η συντήρηση κρίνεται μέτρια. Οι τιμές πρώτης προσφοράς έχουν οριστεί σε 334.000 ευρώ για την πρώτη κατοικία και σε 331.000 ευρώ για τη δεύτερη. Η κατάσχεση έγινε για 15.924,30 ευρώ, που αποτελεί το σύνολο της επιταχθείσας απαίτησης, πλέον τόκων και εξόδων εκτελέσεως.

Για της 14 Ιανουαρίου 2027 έχει προγραμματιστεί ένας ακόμη πλειστηριασμός για ακίνητο στην ευρύτερη περιοχή της Άνω Μεράς, με επισπεύδουσα τη doValue.

Πρόκειται για κατοικία που αποτελείται από αποθηκευτικό χώρο του υπογείου και διαμέρισμα του ισογείου (μεζονέτα) και βρίσκεται στην αγροτική οδό Άνω Μερά- Τηγάνι, στη θέση «Μέγας Γκρεμνός -Άγιος Πέτρος» περιοχή «Λιά».

Το αγροτεμάχιο επί του οποίου έχει ανεγερθεί η κατοικία έχει έκταση 4.395,55 τ.μ. Η τιμή πρώτης προσφοράς είναι στις 280.000 ευρώ.

Το…πάρκινγκ στα Χουλάκια

Για τις 25 Νοεμβρίου έχει προγραμματιστεί πλειστηριασμός για δύο αγροτεμάχια, μη άρτια και μη οικοδομήσιμα, που βρίσκονται στη θέση «Χουλάκια» ή «Άγιος Στέφανος», της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Μυκόνου, σε απόσταση 500 μέτρων από τη θάλασσα και επί αγροτικού δρόμου. Το ένα αγροτεμάχιο έχει έκταση 1.000 τ.μ., και σύμφωνα με το Κτηματολόγιο 1.002 τ.μ., ενώ το δεύτερο 1.000 τ.μ. και σύμφωνα με το Κτηματολόγιο 1.010 τ.μ.

Με βάση την αυτοψία, χρησιμοποιούνται ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων εξυπηρετώντας ξενοδοχειακή μονάδα που βρίσκεται ακριβώς απέναντι. Υπάρχει μάλιστα ιδιωτικό συμφωνητικό υπεκμίσθωσης με ετήσιο μίσθωμα 22.000 ευρώ. Οι πλειστηριασμοί στρέφονται σε βάρος της εταιρείας που έχει την κυριότητα των αγροτεμαχίων και οι τιμές πρώτης προσφοράς είναι 200.000 ευρώ και 205.000 ευρώ αντίστοιχα.

Η κατοικία στη Χώρα

Από τους πρώτους πλειστηριασμούς μετά την επανέναρξή τους τον Σεπτέμβριο θα είναι αυτός που αφορά κατοικία στη Χώρα. Συγκεκριμένα έχει οριστεί για τις 2 Σεπτεμβρίου, στρέφεται κατά φυσικού προσώπου και επισπεύδων είναι επίσης ιδιώτης.

Πρόκειται για ανώγειο οικία, αποτελούμενη από δύο δωμάτια, πατάρι, εξωτερική σκάλα επί της οποίας υπάρχει τουαλέτα και λοιπά αναγκαία (με μικρή αποθήκη κάτωθεν της κλίμακας ανόδου) και με εσωτερική κλίμακα ανόδου προς το δώμα. Βρίσκεται εντός σχεδίου οικισμού Χώρας Μυκόνου στη θέση Παροικιά Λίμνη- Άγιος Παντελεήμονας και κατά τον τίτλο κτήσης έχει επιφάνεια 37,90 τ.μ.

Σύμφωνα με την περιγραφή «η κατοικία βρίσκεται γενικά σε πολύ κακή εξωτερική και εσωτερική κατάσταση, παρουσιάζει εξαιρετικά χαμηλό βαθμό συντήρησης και δεν έχει δεχθεί εργασίες επισκευής. Ο φέρων οργανισμός του κτηρίου εκτιμάται ότι διαμορφώνεται με λιθοδομές, ενώ έχει κατασκευαστεί προ του έτους 1955. Παρουσιάζει τυπική αρχιτεκτονική για τα κτήρια που βρίσκονται εντός του παραδοσιακού οικισμού της Χώρας Μυκόνου. Το ξύλινο δάπεδο και η ξύλινη στέγη είναι τοπικά κατεστραμμένα λόγω υγρασίας, ενώ ανάλογη κατάσταση παρουσιάζουν και τα εξωτερικά κουφώματα. Η εξώπορτα της κατοικίας είναι κατεστραμμένη και φέρει τρύπα. Γενικά η κατοικία δεν μπορεί να κατοικηθεί χωρίς την εκτέλεση εκτεταμένων εργασιών πλήρους επισκευής της, τόσο εσωτερικά, όσο και εξωτερικά (επικάλυψη, στέγη κ.α.)».

Η τιμή πρώτης προσφοράς έχει οριστεί σε 106.000 ευρώ.

Στον Άη Λιά

Τέλος, για τις 29 Οκτωβρίου έχει προγραμματιστεί πλειστηριασμός σε βάρος φυσικού προσώπου με επισπεύδουσα τη doValue για ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου δύο αγροτεμαχίων στην περιοχή «Βαθειά Λαγκάδια, Διβούνια, Άη Λιάς» του Δήμου Μυκόνου. Το ένα αγροτεμάχιο έχει έκταση 4.174 τ.μ. και το δεύτερο 4.023 τ.μ., ενώ οι τιμές πρώτης προσφοράς είναι 26.600 ευρώ και 25.600 ευρώ αντίστοιχα.

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