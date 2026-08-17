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Ο χρυσός παρέτεινε την ανοδική πορεία των τελευταίων δύο εβδομάδων, καθώς τα ασθενέστερα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ άσκησαν πιέσεις στο δολάριο, καθιστώντας το πολύτιμο μέταλλο φθηνότερο για τους περισσότερους αγοραστές διεθνώς.

Η τιμή του χρυσού κινήθηκε κοντά στα 4.400 δολάρια ανά ουγγιά, έχοντας ολοκληρώσει την προηγούμενη εβδομάδα με κέρδη σχεδόν 1%. Τα τελευταία στοιχεία από την αμερικανική οικονομία έδειξαν υποχώρηση τόσο της καταναλωτικής εμπιστοσύνης όσο και των λιανικών πωλήσεων, περιορίζοντας τις ανησυχίες ότι επίκειται αύξηση των επιτοκίων.

Μια τέτοια κίνηση από τη Fed θα λειτουργούσε συνήθως αρνητικά για τον χρυσό, καθώς το πολύτιμο μέταλλο δεν προσφέρει τόκο ή άλλη σταθερή απόδοση.

Πιέσεις στο δολάριο

Δείκτης που παρακολουθεί την πορεία του αμερικανικού νομίσματος υποχωρούσε κατά περίπου 0,2% τη Δευτέρα, κάνοντας τον χρυσό, ο οποίος τιμολογείται σε δολάρια, πιο προσιτό για τους επενδυτές που χρησιμοποιούν άλλα νομίσματα.

Παράλληλα, η καμπύλη αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων γινόταν πιο απότομη, καθώς διευρυνόταν η διαφορά μεταξύ των μακροπρόθεσμων και των βραχυπρόθεσμων αποδόσεων.

Οι εξελίξεις αυτές έδωσαν νέα στήριξη στο πολύτιμο μέταλλο, καθώς οι επενδυτές επαναξιολογούν τις προοπτικές της αμερικανικής νομισματικής πολιτικής.

Ο Ορμούζ διατηρεί τον πληθωριστικό κίνδυνο

Παρά τα αδύναμα οικονομικά στοιχεία στις ΗΠΑ, η έντονη μεταβλητότητα γύρω από την παγκόσμια ενεργειακή προσφορά σημαίνει ότι ο κίνδυνος νέας νομισματικής σύσφιξης δεν έχει εξαφανιστεί.

Περισσότερα πλοία δέχθηκαν επιθέσεις στα Στενά του Ορμούζ προς το τέλος της περασμένης εβδομάδας, την ώρα που οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι προετοιμάζουν νέα μέτρα με στόχο να αυξήσουν δραστικά την οικονομική πίεση στο Ιράν.

Ωστόσο, ορισμένα πλοία συνεχίζουν να εξέρχονται από τα Στενά με απενεργοποιημένους δορυφορικούς αναμεταδότες, συμβάλλοντας στη διατήρηση των ενεργειακών ροών και περιορίζοντας τις ανοδικές πιέσεις στις διεθνείς τιμές.

Παράλληλα, Ιράν και Ομάν φαίνεται να πλησιάζουν σε συμφωνία για τον τρόπο διαχείρισης της κρίσιμης θαλάσσιας οδού, αν και οι ΗΠΑ δεν συμμετέχουν στις συγκεκριμένες συνομιλίες.

Κεντρικές τράπεζες και Κίνα στηρίζουν τον χρυσό

Η ανάκαμψη του χρυσού πάνω από το κρίσιμο όριο των 4.000 δολαρίων ανά ουγγιά έχει τροφοδοτηθεί από την επιστροφή της επενδυτικής ζήτησης αλλά και από την αύξηση των αγορών εκ μέρους των κεντρικών τραπεζών, με ιδιαίτερα σημαντική τη ζήτηση από την Κίνα.

Τα κέρδη της προηγούμενης εβδομάδας οδήγησαν τον χρυσό πάνω από τον κινητό μέσο όρο 100 ημερών για πρώτη φορά από τον Απρίλιο, με την τιμή να εξακολουθεί να κινείται κοντά σε αυτό το τεχνικό επίπεδο.

Το ερώτημα για την αγορά είναι πλέον εάν το πολύτιμο μέταλλο μπορεί να διασπάσει αποφασιστικά τα 4.400 δολάρια και να ανοίξει τον δρόμο για νέα υψηλά.

Το «στοίχημα» των 4.400 δολαρίων

Ο χρυσός «θα χρειαστεί μια ουσιαστική διάσπαση πάνω από τα 4.400 δολάρια για να επιβεβαιώσει ότι η θετική δυναμική του έχει ακόμη περιθώρια», δήλωσε ο Τζάστιν Λιν, αναλυτής της Global X ETFs.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρόσφατη ανάκαμψη προήλθε κυρίως από τεχνικούς παράγοντες, ενώ η αγορά έχει ήδη ενσωματώσει στις τιμές τους περισσότερους θετικούς καταλύτες της περασμένης εβδομάδας. Ως αποτέλεσμα, ο χρυσός ενδέχεται να κινηθεί σχετικά σταθερά έως ότου εμφανιστεί ο επόμενος ισχυρός καταλύτης.

Στο βλέμμα των επενδυτών τα πρακτικά της Fed

Το επόμενο σημαντικό τεστ για την αγορά αναμένεται την Τετάρτη, όταν θα δημοσιοποιηθούν τα πρακτικά της συνεδρίασης νομισματικής πολιτικής του Ιουλίου της Fed.

Οι επενδυτές θα αναζητήσουν ενδείξεις για το πώς αξιολογούν οι αξιωματούχοι της Fed την πορεία του πληθωρισμού, της οικονομικής δραστηριότητας και των επιτοκίων.

Στην αγορά spot, ο χρυσός ενισχυόταν κατά 0,4% στα 4.391,60 δολάρια ανά ουγγιά στις πρωινές συναλλαγές.

Το ασήμι σημείωνε άνοδο 1,3% στα 65,54 δολάρια ανά ουγγιά, μετά από κέρδη σχεδόν 2% την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ υψηλότερα κινούνταν επίσης η πλατίνα και το παλλάδιο. Ο Bloomberg Dollar Spot Index υποχωρούσε κατά 0,1%.

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