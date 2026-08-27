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Ένας αναλυτής που ειδικεύεται στις χρηματοπιστωτικές κρίσεις υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να έχουν μόνο μέχρι το τέλος του έτους πριν βρεθούν αντιμέτωπες με μια τεράστια κρίση χρέους.

Ο Τουόμας Μάλινεν, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι με ειδίκευση στη γεωπολιτική και τις χρηματοπιστωτικές κρίσεις, επικαιροποιεί την πρόβλεψή του για μια επικείμενη ύφεση στις ΗΠΑ. Σε ανάλυση που δημοσιεύθηκε στο Substack, ο διευθύνων σύμβουλος της GnS Economics ανέφερε ότι πλέον εκτιμά ότι οι ΗΠΑ θα εισέλθουν σε ύφεση έως το τέλος του έτους ή, το αργότερο, στις αρχές του 2027. Η ύφεση πιθανότατα θα προκληθεί από τα ακραία επίπεδα μόχλευσης στο αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, όπως το εταιρικό χρέος και οι δανεισμοί με περιθώριο ασφάλειας από επενδυτές.

Η ύφεση θα μπορούσε να μοιάζει με εκείνη των πρώτων ημερών της πανδημίας, εικάζει ο Μάλινεν, επισημαίνοντας την απότομη πτώση των τιμών των μετοχών που οδήγησε την Fed να επέμβει εσπευσμένα και να στηρίξει τις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Η πρόβλεψη του Μάλινεν για ύφεση εντάσσεται στη γενική του θέση ότι η παγκόσμια οικονομία βιώνει μια νέα χρηματοπιστωτική κρίση, η οποία έρχεται σε ξεχωριστά κύματα που πλήττουν διάφορες χώρες σε διαφορετικές χρονικές στιγμές.

Το πρώτο κύμα σημειώθηκε το 2022, όταν η Τράπεζα της Αγγλίας παρενέβη για να στηρίξει την αγορά ομολόγων της μετά από μαζικό sell-off λόγω ανησυχιών για τις δημοσιονομικές προοπτικές του Ηνωμένου Βασιλείου. Η πώληση αυτή έπληξε σοβαρά τα liability-driven μοχλευμένα επενδυτικά κεφάλαια στο συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας, με πολλά κεφάλαια να δέχονται margin calls καθώς η αξία των θέσεών τους μειωνόταν.

Το δεύτερο κύμα σημειώθηκε στις αρχές του 2023, κατά τη διάρκεια της αναταραχής στις περιφερειακές τράπεζες που κορυφώθηκε με την κατάρρευση της Silicon Valley Bank και της Signature Bank.

Ο κίνδυνος για μια άλλη ξαφνική και ραγδαία πανικόβλητη αντίδραση της αγοράς ενδέχεται να είναι υψηλός, δεδομένων των ανησυχητικών ενδείξεων μόχλευσης σε τμήματα του χρηματοπιστωτικού συστήματος των ΗΠΑ. Η μόχλευση των hedge funds, για παράδειγμα, βρισκόταν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα το γ’ τρίμηνο του περασμένου έτους, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της Fed.

Οι εταιρείες, εν τω μεταξύ, δανείζονται σε μεγάλο βαθμό για να χρηματοδοτήσουν τις φιλοδοξίες τους στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Η Alphabet, η Microsoft, η Meta και η Amazon, τέσσερις από τις εταιρείες με τις μεγαλύτερες δαπάνες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, έχουν προορίσει πάνω από 700 δισεκατομμύρια δολάρια για κεφαλαιουχικές δαπάνες φέτος, μεγάλο μέρος των οποίων κατευθύνεται προς την υποδομή τεχνητής νοημοσύνης.

Το δημόσιο χρέος αυξάνεται επίσης ραγδαία. Οι κεντρικές τράπεζες της Ιαπωνίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κίνας και των ΗΠΑ αύξησαν τους ισολογισμούς τους κατά συνολικά 24 τρισεκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια των 15 ετών που προηγήθηκαν του 2023, ανέφερε ο Μάλινεν, επικαλούμενος στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας.

«Αυτό που δεν έχουμε βιώσει πραγματικά κατά τη διάρκεια αυτής της δημιουργίας χρήματος, εκτός από μια σύντομη και τεχνητή περίοδο το 2020, είναι μια ύφεση. Σε ένα περιβάλλον υπερβολικής ρευστότητας όπως αυτό στο οποίο βρισκόμαστε τώρα, η ύφεση αποτελεί γενικά το έναυσμα για παρατεταμένη χρηματοοικονομική και, κατά συνέπεια, οικονομική καταστροφή», ανέφερε, σύμφωνα με το Business Insider.

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