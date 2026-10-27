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Κοντά στο ψυχολογικό όριο των 4.000 δολαρίων ανά ουγγιά κινείται ο χρυσός, καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονται για τη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) αυτή την εβδομάδα, με την αγορά να εκτιμά ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν αμετάβλητα. Παρά τη σχετική σταθεροποίηση των τιμών, η αβεβαιότητα γύρω από τον πληθωρισμό και τη μελλοντική πορεία της νομισματικής πολιτικής εξακολουθεί να περιορίζει τις προοπτικές του πολύτιμου μετάλλου.

Ο χρυσός παρουσίασε οριακές μεταβολές, έπειτα από άνοδο 0,5% στην προηγούμενη συνεδρίαση. Την ίδια ώρα, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, καθώς η επανέναρξη διπλωματικών πρωτοβουλιών ενίσχυσε τις ελπίδες ότι μπορεί να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Παράλληλα, οι χρηματιστηριακές αγορές συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, καθώς αναζωπυρώθηκε το επενδυτικό ενδιαφέρον για την τεχνητή νοημοσύνη (AI), μετά τις ισχυρές πιέσεις που είχαν δεχθεί οι τεχνολογικές μετοχές την περασμένη εβδομάδα.

Οι πιέσεις στον χρυσό και ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης

Παρά τη σταθεροποίηση, ο χρυσός εξακολουθεί να βρίσκεται υπό πίεση. Οι επίμονα υψηλές τιμές της ενέργειας συντηρούν τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό, ενώ το πολύτιμο μέταλλο επηρεάστηκε και από τις μαζικές ρευστοποιήσεις που σημειώθηκαν στις αγορές τεχνολογίας.

Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης υποχώρησης των μετοχών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, αρκετοί επενδυτές προχώρησαν σε πωλήσεις χρυσού προκειμένου να καλύψουν ζημίες από άλλες τοποθετήσεις τους. Ως αποτέλεσμα, την Παρασκευή η τιμή του υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από τα μέσα Ιουλίου.

Σύμφωνα με την ανάλυση της Standard Chartered, η αγορά χρυσού βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο, καθώς η διατήρηση των υψηλών τιμών του πετρελαίου ενισχύει τους πληθωριστικούς κινδύνους και διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω νομισματικής σύσφιγξης.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο επίπεδο των 3.886 δολαρίων ανά ουγγιά, το οποίο θεωρείται κρίσιμη τεχνική στήριξη. Εάν ο χρυσός δεν καταφέρει να σταθεροποιηθεί πάνω από αυτό το όριο, οι πιέσεις ενδέχεται να ενταθούν.

Fed: Στο 10% οι πιθανότητες αύξησης των επιτοκίων

Οι προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική της Fed έχουν μεταβληθεί σημαντικά τον τελευταίο μήνα, αυξάνοντας την αβεβαιότητα για τη βραχυπρόθεσμη πορεία του χρυσού.

Αρχικά, τα υψηλότερα από τα αναμενόμενα στοιχεία για τον πληθωρισμό είχαν οδηγήσει τους επενδυτές να ενισχύσουν τα στοιχήματα για αύξηση των επιτοκίων τον Οκτώβριο. Ωστόσο, οι μεταγενέστερες τοποθετήσεις αξιωματούχων της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας περιόρισαν αυτές τις προσδοκίες.

Πλέον, οι αγορές αποτιμούν σε περίπου 10% την πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων στη συνεδρίαση αυτής της εβδομάδας, αν και οι υψηλές τιμές της ενέργειας εξακολουθούν να τροφοδοτούν εκτιμήσεις για ενδεχόμενη αύξηση πριν από το τέλος του έτους.

Η προοπτική υψηλότερων επιτοκίων λειτουργεί ανασταλτικά για τον χρυσό, καθώς το πολύτιμο μέταλλο δεν προσφέρει τόκο, με αποτέλεσμα να γίνεται λιγότερο ελκυστικό έναντι επενδύσεων που αποφέρουν απόδοση.

Οι τιμές σε χρυσό, ασήμι και δολάριο

Στις συναλλαγές της Τρίτης, ο χρυσός στην αγορά spot υποχωρούσε κατά 0,2%, στα 4.007,25 δολάρια ανά ουγγιά, στις 13:17 ώρα Σιγκαπούρης.

Το ασήμι κατέγραφε μεγαλύτερες απώλειες, υποχωρώντας κατά 1,2%, στα 53,30 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ πτωτικά κινούνταν επίσης η πλατίνα και το παλλάδιο.

Την ίδια ώρα, ο δείκτης Bloomberg Dollar Spot Index, που αποτυπώνει την πορεία του αμερικανικού νομίσματος, ενισχυόταν κατά 0,1%.