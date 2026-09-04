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Ο χρυσός σταθεροποιήθηκε μετά το άλμα άνω του 2% που σημείωσε την Πέμπτη, καθώς οι δηλώσεις αξιωματούχου της Fed για την πορεία του πληθωρισμού περιόρισαν τις προσδοκίες για νέα αύξηση επιτοκίων από την αμερικανική κεντρική τράπεζα.

Η τιμή του spot χρυσού διαμορφωνόταν κοντά στα 4.480 δολάρια ανά ουγγιά, με το πολύτιμο μέταλλο να οδεύει προς μια μικρή εβδομαδιαία άνοδο, μετά τη σημαντική πτώση της Τρίτης και την επακόλουθη ανάκαμψη.

Καταλυτικό ρόλο είχε η τοποθέτηση του μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Fed, Κρίστοφερ Γουόλερ, ο οποίος δήλωσε ότι θα μπορούσε να στηρίξει τη διατήρηση των επιτοκίων στα τρέχοντα επίπεδα, εφόσον συνεχιστούν οι ενδείξεις αποκλιμάκωσης των πληθωριστικών πιέσεων.

«Η απόφασή μου θα επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Αυγούστου που θα δημοσιευθούν την επόμενη εβδομάδα», ανέφερε ο Γουόλερ, προσθέτοντας ότι «τα πρόσφατα δεδομένα δείχνουν πως επιτέλους βλέπουμε ορισμένα σημάδια αποπληθωρισμού».

Ωστόσο, διευκρίνισε ότι εάν ο πληθωρισμός εμφανιστεί υψηλότερος των προσδοκιών, θα εξέταζε το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων.

Υποχωρούν τα στοιχήματα για αύξηση επιτοκίων

Οι αγορές μείωσαν πλέον σημαντικά τις πιθανότητες μιας νέας αύξησης επιτοκίων από τη Fed στη συνεδρίαση της 15ης και 16ης Σεπτεμβρίου, με τις εκτιμήσεις να έχουν υποχωρήσει περίπου στο 50%, από περίπου 70% στις αρχές της εβδομάδας.

Η προοπτική χαμηλότερων επιτοκίων λειτουργεί παραδοσιακά υπέρ του χρυσού, καθώς το πολύτιμο μέταλλο δεν προσφέρει απόδοση και γίνεται πιο ελκυστικό όταν μειώνεται το κόστος ευκαιρίας διακράτησής του.

Παράλληλα, ο χρυσός ενισχύθηκε και από την πίεση στο δολάριο, καθώς το αμερικανικό νόμισμα υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάιο, καθιστώντας το πολύτιμο μέταλλο φθηνότερο για επενδυτές που χρησιμοποιούν άλλα νομίσματα.

Το ράλι του γιεν πιέζει το δολάριο

Σημαντική ώθηση στις αγορές συναλλάγματος έδωσε το ράλι του γιεν, εν μέσω αυξανόμενων προσδοκιών ότι η Τράπεζα της Ιαπωνίας ενδέχεται να προχωρήσει σε νέα αύξηση επιτοκίων.

Το ιαπωνικό νόμισμα ενισχύθηκε σχεδόν 2% την Πέμπτη έναντι του δολαρίου, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο από την παρέμβαση του Τόκιο και της Ουάσινγκτον στις αγορές πριν από λίγο περισσότερο από έναν μήνα.

Οι επενδυτές πλέον στρέφουν την προσοχή τους στα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ που αναμένονται την Παρασκευή, αλλά και στα στοιχεία για τον πληθωρισμό της επόμενης εβδομάδας, αναζητώντας νέα σημάδια για την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής της Fed.

Στις πρωινές συναλλαγές της Σιγκαπούρης, ο χρυσός ενισχυόταν κατά 0,1% στα 4.478,17 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ το ασήμι σημείωνε επίσης άνοδο 0,1% στα 66,90 δολάρια ανά ουγγιά. Η πλατίνα και το παλλάδιο παρέμεναν σχεδόν αμετάβλητα.

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