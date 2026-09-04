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Το δολάριο μπήκε στον Σεπτέμβριο υπό έντονη πίεση, καθώς οι επενδυτές περιόρισαν τα στοιχήματά τους για νέα αύξηση επιτοκίων από τη Fed μέσα στον μήνα, ενώ το ισχυρό ράλι του γιεν προκάλεσε αναταράξεις στις διεθνείς αγορές συναλλάγματος.

Ο δείκτης Bloomberg Dollar Spot Index κατευθύνεται προς εβδομαδιαία πτώση 0,7%, έχοντας υποχωρήσει την Πέμπτη στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάιο. Οι αγορές πλέον αποτιμούν περίπου ίσες πιθανότητες για μια αύξηση επιτοκίων στη συνεδρίαση της Fed στις 16 Σεπτεμβρίου, μετά τα σχόλια του μέλους του διοικητικού συμβουλίου της κεντρικής τράπεζας, Κρίστοφερ Γουόλερ, ότι υπάρχουν ενδείξεις προόδου στη μάχη κατά του πληθωρισμού.

Την ίδια στιγμή, οι ανησυχίες για τη δημοσιονομική κατάσταση των ΗΠΑ εξακολουθούν να επιβαρύνουν το αμερικανικό νόμισμα.

Το γιεν στην καλύτερη εβδομάδα από τον Ιούλιο

Στην Ιαπωνία, το γιεν οδεύει προς την καλύτερη εβδομαδιαία επίδοσή του από τον Ιούλιο, έχοντας ενισχυθεί κατά 2,7% έναντι του δολαρίου.

Η άνοδος του ιαπωνικού νομίσματος συνδέεται με τις προσδοκίες ότι η Τράπεζα της Ιαπωνίας ενδέχεται να προχωρήσει σε αύξηση του βασικού επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης μέσα στον μήνα, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο ταχύτερης σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής στη συνέχεια.

«Το δολάριο έκανε ένα βήμα πίσω αυτή την εβδομάδα, καθώς τα μηνύματα από τη Fed ήταν πιο ήπια και η άνοδος του γιεν επηρέασε ευρύτερα το αμερικανικό νόμισμα», ανέφερε ο Νόα Μπάφαμ, στρατηγικός αναλυτής της CIBC Capital Markets.

Στο επίκεντρο τα στοιχεία για την απασχόληση

Οι επενδυτές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στα στοιχεία για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ που θα ανακοινωθούν την Παρασκευή, με τις εκτιμήσεις να δείχνουν ότι το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε στο 4,1% τον Αύγουστο.

Ακολούθως, το ενδιαφέρον θα μετατοπιστεί στα κρίσιμα στοιχεία για τον πληθωρισμό καταναλωτή την επόμενη εβδομάδα, τα οποία αναμένεται να διαμορφώσουν τις προσδοκίες για την επόμενη κίνηση της Fed και κατ’ επέκταση την πορεία του δολαρίου.

«Μια μέτρηση πληθωρισμού που θα κινηθεί κοντά στις προβλέψεις θα μπορούσε να βοηθήσει τη Fed να αποφύγει μια αύξηση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, διατηρώντας το γενικότερο περιβάλλον αρνητικό για το δολάριο», δήλωσε η Τζαγιάτι Μπαρντγουάι, επικεφαλής στρατηγικής συναλλάγματος της TD Securities.

Οι επενδυτές μειώνουν τα στοιχήματα υπέρ του δολαρίου

Οι κερδοσκοπικές τοποθετήσεις υπέρ του αμερικανικού νομίσματος είχαν αρχίσει να περιορίζονται ήδη πριν από τη νέα πτώση του δολαρίου.

Σύμφωνα με στοιχεία της Commodity Futures Trading Commission, hedge funds, διαχειριστές κεφαλαίων και άλλοι επενδυτές μείωσαν τις καθαρές θετικές θέσεις τους στο δολάριο στα 27,6 δισ. δολάρια την εβδομάδα έως τις 25 Αυγούστου, από σχεδόν 50 δισ. δολάρια στα τέλη Ιουλίου, όταν τα ανοδικά στοιχήματα είχαν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο από το 2014.

Οι στρατηγικοί αναλυτές της Wall Street προετοιμάζονται επίσης για περαιτέρω αδυναμία του αμερικανικού νομίσματος. Η Bank of America προτείνει πωλήσεις δολαρίου έναντι γιεν, προβλέποντας ότι το ιαπωνικό νόμισμα θα ενισχυθεί στις 149 μονάδες ανά δολάριο έως το τέλος του έτους.

Παράλληλα, η TD Securities διατηρεί «μέτρια απαισιόδοξη» άποψη για το δολάριο στο υπόλοιπο του 2026.

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