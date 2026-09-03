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Η πτώση στις παγκόσμιες αγορές ομολόγων που πλέον σταθεροποιούνται, φάνηκε οδυνηρή, αλλά δεν είναι τίποτα σε σύγκριση με την κρίση η οποία έλαβε χώρα πριν από τέσσερα χρόνια, όταν ο εκτοξευόμενος πληθωρισμός ανάγκασε τις κεντρικές τράπεζες να προχωρήσουν σε μια σειρά ταχέων αυξήσεων των επιτοκίων.

Η διαφορά είναι η κλίμακα. Ενώ η τελευταία πτώση έχει οδηγήσει τις αποδόσεις σε πολυετή υψηλά στις μεγαλύτερες αγορές του κόσμου, η κίνηση αυτή αποτελεί μόνο ένα κλάσμα εκείνης που παρατηρήθηκε στα τέλη του 2022.

Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων παγκοσμίως έχουν αυξηθεί κατά 17 μονάδες βάσης σε κυλιόμενη βάση 20 ημερών, σε σύγκριση με τις 62 μονάδες βάσης που είχαν σημειωθεί τότε, όπως δείχνουν στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg. Από την κορυφή έως το κατώτατο σημείο, τα ομόλογα έχουν χάσει 4,2% φέτος — πολύ μακριά από την πτώση κατά 23% που παρατηρήθηκε το 2022.

Ενώ η τρέχουσα πτώση δεν δείχνει σχεδόν κανένα σημάδι επιβράδυνσης, η σχετικά μέτρια μεταβολή στις αποδόσεις μέχρι στιγμής προσφέρει κάποια ηρεμία στους έμπειρους αναλυτές της αγοράς.

«Ίσως πρέπει να ηρεμήσουμε λίγο», δήλωσε ο Στίβεν Μίλερ, σύμβουλος στην εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων GSFM στο Σίδνεϊ, ο οποίος παρακολουθεί τις αγορές χρέους από το 1983. «Δεν μπορώ να πω ότι τα ομόλογα αποτελούν μια προφανή ευκαιρία αγοράς», είπε, προσθέτοντας ωστόσο ότι «με τέτοιου είδους αποδόσεις, αξίζει να τα λάβει υπόψη ένας επενδυτής που στοχεύει στο εισόδημα».

Η κατάρρευση του 2022 είχε οδηγήσει τα παγκόσμια ομόλογα στην πρώτη τους bear market εδώ και μια γενιά. Αυτό συνέβη καθώς οι κεντρικές τράπεζες, με επικεφαλής την Fed, προχώρησαν στην πιο συγχρονισμένη και ταχεία σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής των τελευταίων 50 ετών, καταπολεμώντας την έξαρση του πληθωρισμού που τροφοδοτήθηκε από την ανάκαμψη της ζήτησης μετά την πανδημία η οποία επιδεινώθηκε από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ενώ ο πληθωρισμός αποτελεί και αυτή τη φορά βασικό παράγοντα — δεδομένου του πολέμου στο Ιράν και των επιπτώσεών του στις τιμές της ενέργειας — άλλες δυνάμεις αυξάνουν την πίεση στα ομόλογα.

Οι υψηλές δημόσιες δαπάνες σε αγορές όπως η Ιαπωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ διατηρούν την έκδοση ομολόγων σε υψηλά επίπεδα, ωθώντας τους επενδυτές να αναζητούν μεγαλύτερη αποζημίωση για την κατοχή ομολόγων με μακρύτερη διάρκεια. Ταυτόχρονα, το τεράστιο ύψος των κεφαλαίων που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης εντείνει τον ανταγωνισμό για κεφάλαια και συμβάλλει στην αύξηση του κόστους δανεισμού.

Παρ’ όλα αυτά, οι απώλειες στα ομόλογα έχουν περιοριστεί σε μεγαλύτερο βαθμό, εν μέρει επειδή οι αποδόσεις αυξάνονται από πολύ υψηλότερα επίπεδα, παρέχοντας στους επενδυτές ένα μεγαλύτερο «μαξιλάρι» εισοδήματος έναντι της πτώσης των τιμών. Αντίθετα, οι αποδόσεις βρίσκονταν κοντά σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα το 2022.

Τα ομόλογα του δείκτη Bloomberg Global Treasury Total Return Index είχαν μέσο τοκομερίδιο 2,68% φέτος, από 1,84% το 2022.

«Η κατάσταση δεν είναι καθόλου τόσο άσχημη για όλες τις οικονομίες όσο θα ήθελε να δείξει η αγορά ομολόγων», δήλωσε ο Κέρι Κρεγκ, στρατηγικός αναλυτής παγκόσμιων αγορών στην JPMorgan Asset Management στη Μελβούρνη. Σε ορισμένες αγορές, όπως η Αυστραλία, οι επενδυτές ενδέχεται μάλιστα να υπερεκτιμούν το μέγεθος της αύξησης των επιτοκίων από την κεντρική τράπεζα, προσέθεσε.

Πρόσφατες οικονομικές εκθέσεις ενισχύουν αυτή την άποψη. Στις ΗΠΑ, ορισμένα βασικά στοιχεία απογοήτευσαν, με τη μείωση των θέσεων εργασίας τον Ιούλιο και την απροσδόκητη πτώση των λιανικών πωλήσεων. Η ιαπωνική οικονομία επίσης αναπτύχθηκε λιγότερο από το αναμενόμενο το β’ τρίμηνο.

Βεβαίως, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με βεβαιότητα ότι οι αποδόσεις έχουν φτάσει στο αποκορύφωμά τους ακόμα.

Η πτώση των ομολόγων ενδέχεται να συνεχιστεί, καθώς ο πληθωρισμός που οφείλεται στην ενέργεια διατηρεί ζωντανές τις προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων και η μαζική έκδοση ομολόγων ασκεί ανοδική πίεση στις αποδόσεις.

Οι αυξανόμενες ιαπωνικές αποδόσεις αποτελούν μια άλλη πιθανή πηγή πίεσης, καθώς ενέχουν τον κίνδυνο να προσελκύσουν παγκόσμια κεφάλαια πίσω στην Ιαπωνία.

Η απόδοση των 10ετών αμερικανικών κρατικών ομολόγων — ένα παγκόσμιο σημείο αναφοράς για το κόστος δανεισμού — ανέβηκε στο 4,81% πρόσφατα, το υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2023, ασκώντας περαιτέρω πίεση στα ομόλογα άλλων ανεπτυγμένων αγορών. Η απόδοση των 10ετών ιαπωνικών κρατικών ομολόγων έφτασε το 3% για πρώτη φορά αυτόν τον αιώνα.

Ωστόσο, οι μικρότερες διακυμάνσεις της αγοράς υποδηλώνουν επίσης ότι οι επενδυτές αντιμετωπίζουν την τελευταία πτώση με μεγαλύτερη ψυχραιμία. Η μεταβλητότητα των αποδόσεων του παγκόσμιου δημόσιου χρέους έχει μειωθεί σε 37 μονάδες βάσης από το υψηλό των 56 μονάδων βάσης που είχε καταγράψει τον Μάιο. Ο δείκτης αυτός σημείωσε ραγδαία άνοδο το 2022, πριν κορυφωθεί σε περίπου 92 μονάδες βάσης τον Μάρτιο του επόμενου έτους, σύμφωνα με το Bloomberg.

«Οι αρνητικοί παράγοντες για τα ομόλογα συσσωρεύονται σταθερά, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί κανένας αποφασιστικός καταλυτικός παράγοντας αρκετά ισχυρός ώστε να αναγκάσει τους επενδυτές να αποχωρήσουν από την αγορά», δήλωσε η Αγιάκο Σέρα, ανώτερη στρατηγικός αναλυτής αγοράς στην Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. στο Τόκιο.

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