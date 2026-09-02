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Ο χρυσός διεύρυνε τις απώλειές του για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, καθώς οι εντεινόμενες γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή και οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό ενίσχυσαν τις προσδοκίες για νέες αυξήσεις επιτοκίων από τη Federal Reserve, οδηγώντας υψηλότερα τις αποδόσεις των ομολόγων.

Η τιμή του πολύτιμου μετάλλου διαμορφωνόταν περίπου στα 4.305 δολάρια ανά ουγγιά, μετά από πτώση σχεδόν 6% στις τρεις προηγούμενες συνεδριάσεις, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο εβδομάδων.

Οι παγκόσμιες αποδόσεις των ομολόγων κινήθηκαν ανοδικά, ενώ το δολάριο ενισχύθηκε, καθώς οι αγορές προεξοφλούν πιο επιθετική στάση από τη Fed μετά τις δηλώσεις του προέδρου της Κέβιν Γουόρς για την ανάγκη συνέχισης της μάχης κατά του πληθωρισμού.

Παράλληλα, η νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, μετά την επανέναρξη των επιθέσεων έπειτα από σχεδόν έναν μήνα σχετικής ηρεμίας, ενίσχυσε τις ανησυχίες για υψηλότερο ενεργειακό κόστος, γεγονός που μπορεί να επιβαρύνει περαιτέρω τον πληθωρισμό.

Οι αγορές βλέπουν αυξήσεις επιτοκίων

Οι traders αύξησαν τις πιθανότητες μιας αύξησης επιτοκίων από τη Fed στη συνεδρίαση της 15ης-16ης Σεπτεμβρίου σε σχεδόν 70%, ενώ πλέον τιμολογούν τουλάχιστον δύο αυξήσεις έως τον Μάρτιο του επόμενου έτους.

«Η αντίδραση της αγοράς ήταν λογική», δήλωσε ο Φρέντερικ Φίσερ, ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίου σε επενδύσεις πολλαπλών κατηγοριών και εμπορευμάτων στην Allianz Global Investors.

Όπως εξήγησε, η πτώση του χρυσού αντανακλά την αυξημένη πιθανότητα ανόδου των επιτοκίων και την ισχυρότερη πορεία του δολαρίου, αν και η διόρθωση δημιουργεί περιθώρια για θετικές εκπλήξεις στο μέλλον.

Πιέσεις από τα ομόλογα και το χρέος

Οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων αμερικανικών κρατικών ομολόγων επέστρεψαν στα επίπεδα πριν από την έκτακτη παρέμβαση του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος τον Αύγουστο είχε ενισχύσει το πρόγραμμα επαναγορών ομολόγων με στόχο να περιορίσει την άνοδο των αποδόσεων.

Η κίνηση αυτή είχε προσωρινό αποτέλεσμα, όμως η πίεση επανήλθε. Την Τρίτη, η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου ξεπέρασε το 5,28%, επιστρέφοντας στα επίπεδα πριν από την ανακοίνωση του προγράμματος.

Η εξέλιξη δείχνει ότι οι αγορές εξακολουθούν να ανησυχούν για το υψηλό δημόσιο χρέος των ΗΠΑ και τον επίμονο πληθωρισμό, προβλήματα που δεν αντιμετωπίζονται εύκολα με περιορισμένες παρεμβάσεις στην αγορά ομολόγων.

Οι πιέσεις επεκτάθηκαν και στα μακροπρόθεσμα κρατικά ομόλογα άλλων χωρών, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για παρόμοιες δημοσιονομικές και πληθωριστικές προκλήσεις.

Προειδοποιήσεις από αξιωματούχους της Fed

Ο διοικητής της Fed Μάικλ Μπαρ δήλωσε ότι η κεντρική τράπεζα θα πρέπει να είναι έτοιμη να αυξήσει τα επιτόκια εάν ο πληθωρισμός δεν υποχωρήσει, προειδοποιώντας ότι οι αυξημένες τιμές κινδυνεύουν να παγιωθούν μετά από περισσότερα από πέντε χρόνια υπέρβασης του στόχου.

Οι δηλώσεις του έρχονται μετά τις ενδείξεις διχασμού στο εσωτερικό της Fed κατά τη συνεδρίαση του Ιουλίου, όταν τρεις πρόεδροι περιφερειακών τραπεζών τάχθηκαν υπέρ μιας αύξησης επιτοκίων.

Στις αγορές, ο χρυσός spot υποχωρούσε κατά 0,5% στα 4.309,32 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ χαμηλότερα κινήθηκε και το ασήμι, στα 63,85 δολάρια ανά ουγγιά. Πτώση σημείωσαν επίσης η πλατίνα και το παλλάδιο, ενώ ο δείκτης δολαρίου Bloomberg ενισχύθηκε κατά 0,1%.

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