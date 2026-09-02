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Οι παγκόσμιες αγορές βρέθηκαν ξανά υπό έντονη πίεση, καθώς η αναζωπύρωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έδωσε νέα ώθηση στις τιμές της ενέργειας, ενισχύοντας τους φόβους για επιστροφή των πληθωριστικών πιέσεων και παρατεταμένη αυστηρή νομισματική πολιτική.

Οι μετοχές και τα ομόλογα κινήθηκαν χαμηλότερα, ενώ ο χρυσός συνέχισε την υποχώρησή του, καθώς οι επενδυτές επανεκτιμούν τους κινδύνους για την οικονομία από ένα νέο ενεργειακό σοκ και την άνοδο του κόστους δανεισμού.

Ο δείκτης MSCI Asia Pacific υποχώρησε σχεδόν 2% σε χαμηλό μίας εβδομάδας, με τις πτωτικές μετοχές να υπερτερούν των ανοδικών σε αναλογία περίπου πέντε προς μία. Και οι 11 κλαδικοί δείκτες του περιφερειακού δείκτη κινήθηκαν σε αρνητικό έδαφος.

Η πίεση παρέσυρε χαμηλότερα και τον MSCI All Country World Index, τον ευρύτερο δείκτη των παγκόσμιων μετοχών, ο οποίος διολίσθησε στο χαμηλότερο επίπεδο σχεδόν ενός μήνα. Τα futures των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων προμήνυαν τρίτη διαδοχική ημέρα απωλειών.

Το πετρέλαιο στο επίκεντρο – Φόβοι για το Ορμούζ

Το Brent αυξήθηκε κατά 0,8% στα 95,35 δολάρια το βαρέλι, οδεύοντας προς την τέταρτη ανοδική συνεδρίαση στις τελευταίες πέντε.

Η άνοδος ακολούθησε την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, αυξάνοντας τις ανησυχίες ότι μπορεί να προκληθούν νέες διαταραχές στις ενεργειακές ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Οι τιμές του ντίζελ αυξήθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων και πλέον μηνών, ενώ οι ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου εκτινάχθηκαν στα υψηλότερα επίπεδα από το 2023.

«Η αδύναμη εικόνα στις αγορές σήμερα οφείλεται ξεκάθαρα στον δύσκολο συνδυασμό των νέων ανησυχιών για τον Ορμούζ και της ανόδου των παγκόσμιων αποδόσεων των ομολόγων», δήλωσε ο Χόμιν Λι, επικεφαλής μακροοικονομικός στρατηγικός αναλυτής της Lombard Odier.

Όπως σημείωσε, οι αγορές παραμένουν σε μια περίοδο έντονης μεταβλητότητας, αν και η εικόνα των εταιρικών κερδών στην Ασία παραμένει ισχυρή.

Οι αποδόσεις των ομολόγων εκτοξεύονται σε υψηλά από το 2008

Η νέα άνοδος του πετρελαίου επιβάρυνε περαιτέρω την αγορά κρατικών ομολόγων, με τις παγκόσμιες αποδόσεις να αυξάνονται στα υψηλότερα επίπεδα από το 2008.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου αυξήθηκε κατά μία μονάδα βάσης στο 4,81%, στο υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2023.

Η άνοδος των αποδόσεων αντανακλά τις αυξημένες ανησυχίες για τον πληθωρισμό, τις αυξανόμενες κρατικές δαπάνες, αλλά και τις μεγάλες ανάγκες χρηματοδότησης των επιχειρήσεων που επενδύουν στην τεχνητή νοημοσύνη.

Οι επενδυτές πλέον θεωρούν ότι η πιθανότητα αύξησης επιτοκίων μέσα στον μήνα ξεπερνά το 50% για τέσσερις μεγάλες κεντρικές τράπεζες, καθώς αξιολογούν κατά πόσο η άνοδος του πετρελαίου και των ομολόγων μπορεί να εντείνει τις πιέσεις στις αγορές.

«Η άνοδος των παγκόσμιων αποδόσεων των ομολόγων έχει γίνει η κυρίαρχη ιστορία στις αγορές αυτή την εβδομάδα», ανέφερε ο Τιμ Γουότερερ, επικεφαλής αναλυτής αγορών της KCM Trade.

«Οι υψηλότερες αποδόσεις δεν ευνοούν την ανάπτυξη ούτε τα εταιρικά κέρδη, καθιστώντας δύσκολο να δούμε ένα σενάριο όπου τα περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου μπορούν να συνεχίσουν να ανεβαίνουν παράλληλα με μια ανεξέλεγκτη άνοδο των ομολόγων», πρόσθεσε.

Fed και ΕΚΤ στο μικροσκόπιο των επενδυτών

Οι αγορές ενισχύουν πλέον τα στοιχήματα για αυστηρότερη πολιτική από τη Fed, μετά και τις πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς, στο Τζάκσον Χολ, οι οποίες ενίσχυσαν την εκτίμηση ότι η μάχη κατά του πληθωρισμού παραμένει προτεραιότητα.

Οι αγορές αποδίδουν πλέον περίπου 70% πιθανότητα σε αύξηση επιτοκίων από τη Fed τον Σεπτέμβριο.

Παράλληλα, τα swaps έχουν σχεδόν προεξοφλήσει αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις 10 Σεπτεμβρίου, ενώ εκτιμούν πιθανότητα 58% για αύξηση από την Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας στις 29 Σεπτεμβρίου.

Οι επενδυτές αναμένουν επίσης αύξηση επιτοκίων από την Τράπεζα της Ιαπωνίας στις 18 Σεπτεμβρίου.

Ισχυρές απώλειες στην Ασία

Στις ασιατικές αγορές μετοχών, ο ιαπωνικός Nikkei 225 υποχώρησε 2,93%, ενώ ο ευρύτερος Topix σημείωσε πτώση 2,33%. Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας σημείωσε πτώση 0,96%, ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε 1% και ο Shanghai Composite κινήθηκε χαμηλότερα κατά 0,8%. Τα futures του Euro Stoxx 50 σημείωσαν πτώση 0,5%.

Οι τεχνολογικές μετοχές δέχθηκαν ιδιαίτερες πιέσεις, καθώς η άνοδος των επιτοκίων μειώνει την αποτίμηση εταιρειών με υψηλές μελλοντικές προσδοκίες ανάπτυξης.

Πτώση για χρυσό μετά το ράλι του Αυγούστου

Ο χρυσός, ο οποίος επηρεάζεται αρνητικά από την άνοδο των επιτοκίων καθώς δεν προσφέρει απόδοση, υποχώρησε κατά 0,7% στα 4.298,79 δολάρια η ουγγιά.

Το πολύτιμο μέταλλο έχει ήδη χάσει σχεδόν 6% στις τελευταίες τρεις συνεδριάσεις, μετά το ισχυρό ράλι του Αυγούστου.

Dell και Nvidia στο επίκεντρο

Παρά το αρνητικό κλίμα, η Dell Technologies κινήθηκε αντίθετα, σημειώνοντας άνοδο 8% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές μετά την αναβάθμιση των προβλέψεών της για τις ετήσιες πωλήσεις.

Στο επίκεντρο παρέμεινε και η τεχνολογία, καθώς η Nvidia φέρεται να βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για την εξαγορά της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης Hugging Face, σε συμφωνία που θα μπορούσε να αποτιμηθεί περίπου στα 14 δισ. δολάρια.

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