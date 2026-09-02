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Η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εισήλθε σε νέα, επικίνδυνη φάση, καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον ιρανικών στόχων, ενώ η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε αντίποινα κατά αμερικανικών εγκαταστάσεων στη Μέση Ανατολή.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε να υποβαθμίσει τις πιθανότητες μιας διπλωματικής λύσης, δηλώνοντας ότι δεν επιδιώκει να πιέσει το Ιράν να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

A U.S. Sailor directs the takeoff of a UH-1Y Venom utility helicopter from the flight deck of USS Boxer (LHD 4) as the amphibious assault ship sails in the Arabian Sea enforcing the U.S. blockade against Iran. As of Sept. 1, U.S. forces have redirected 84 commercial vessels,… pic.twitter.com/c2ftqAnaIv — U.S. Central Command (@CENTCOM) September 1, 2026

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι «δεν τον ενδιαφέρει καθόλου» αν η Τεχεράνη υπογράψει μια συμφωνία που θεωρεί «χωρίς αξία», υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε καλύτερη θέση σήμερα και επαναλαμβάνοντας τον ισχυρισμό ότι η ιρανική οικονομία βρίσκεται στα πρόθυρα κατάρρευσης.

Η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι η επιχείρηση στόχευσε εγκαταστάσεις αεράμυνας, συστήματα ραντάρ, ναυτικές υποδομές, δυνατότητες τοποθέτησης ναρκών και κέντρα επικοινωνιών που συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Σύμφωνα με την CENTCOM, τα πλήγματα πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση σε πρόσφατες επιθέσεις των ιρανικών δυνάμεων εναντίον εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, αλλά και κατά Αμερικανών στρατιωτών στην περιοχή.

Ήταν η δεύτερη αμερικανική επιχείρηση μέσα σε περίπου τρεις ημέρες, μετά τα πλήγματα εναντίον ιρανικών εκτοξευτών πυραύλων που, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, προετοιμάζονταν να τοποθετήσουν νάρκες στο στρατηγικής σημασίας πέρασμα.

Η απάντηση της Τεχεράνης

Λίγες ώρες αργότερα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε «αποφασιστική επιχείρηση» εναντίον αμερικανικών βάσεων στην περιοχή.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim μετέδωσε ότι οι ιρανικές δυνάμεις εκτόξευσαν πυραύλους κατά αμερικανικής βάσης στην Ιορδανία και εγκατάστασης των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε εισερχόμενα πυρά.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Axios, οι ΗΠΑ έπληξαν δύο ιρανικά πετρελαιοφόρα στο πλαίσιο μιας νέας πολιτικής «δεξαμενόπλοιο αντί δεξαμενόπλοιου» που ενέκρινε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η εξέλιξη αυτή ήρθε περίπου μία ημέρα μετά την επίθεση σε δύο υπερδεξαμενόπλοια που επιχειρούσαν να αποχωρήσουν από τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία χτυπήθηκαν από βλήματα, σύμφωνα με εταιρείες θαλάσσιας ασφάλειας.

Νέα άνοδος στο πετρέλαιο – Πίεση στις αγορές

Η νέα στρατιωτική κλιμάκωση προκάλεσε άνοδο στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent ενισχύθηκε περίπου 2%, στα 96,50 δολάρια το βαρέλι, ενώ οι ανησυχίες για πληθωριστικές πιέσεις επανέφεραν στο προσκήνιο τα στοιχήματα για νέες αυξήσεις επιτοκίων από τη Federal Reserve.

Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν, με τις παγκόσμιες αγορές χρέους να δέχονται πιέσεις καθώς οι επενδυτές προεξοφλούν μεγαλύτερο κόστος χρήματος.

Η αναζωπύρωση της σύγκρουσης έρχεται μετά από εβδομάδες σχετικής ηρεμίας, κατά τις οποίες η κυβέρνηση Τραμπ είχε δηλώσει ότι εγκαταλείπει τη στρατιωτική πίεση και στρέφεται σε οικονομικά μέτρα κατά της Τεχεράνης.

Στο διάστημα αυτό, οι ροές πετρελαίου μέσω του Ορμούζ είχαν ανακάμψει περίπου στο μισό των προπολεμικών επιπέδων, καθώς μεγάλοι παραγωγοί της Μέσης Ανατολής χρησιμοποίησαν εναλλακτικές και πιο διακριτικές διαδρομές μεταφοράς.

«Οικονομική επίθεση» κατά Ιράν

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε στη σύνοδο των υπουργών Οικονομικών της G20 ότι η ιρανική ηγεσία βρίσκεται σε κατάσταση «πανικού» λόγω των οικονομικών προβλημάτων της χώρας.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η Τεχεράνη θα οδηγηθεί τελικά σε διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ έχει προαναγγείλει μια «οικονομική επίθεση» εναντίον του Ιράν και των εμπορικών του εταίρων.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής αρκετές χώρες που διατηρούν σχέσεις με την Τεχεράνη δεν έχουν αλλάξει στάση, ενώ αναλυτές εκτιμούν ότι τα αμερικανικά μέτρα δεν έχουν επιφέρει ακόμη το πλήρες οικονομικό πλήγμα που είχε προαναγγελθεί.

Ορμούζ στο επίκεντρο

Ο Μπέσεντ επιχείρησε επίσης να μειώσει τη σημασία των Στενών του Ορμούζ, λέγοντας ότι στο μέλλον θα καταστούν λιγότερο σημαντικά λόγω της αυξημένης χρήσης αγωγών πετρελαίου.

Ωστόσο, η δήλωσή του προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς δεν λαμβάνει υπόψη τον χρόνο που απαιτείται για μια τόσο μεγάλη αλλαγή στις ενεργειακές υποδομές, ενώ προϊόντα όπως αλουμίνιο και λιπάσματα εξακολουθούν να εξαρτώνται από τη θαλάσσια οδό.

Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι οι διεθνείς θαλάσσιοι διάδρομοι έχουν ανοίξει μετά την εκκαθάριση ναρκών από αμερικανικές δυνάμεις, όμως σύμμαχοί τους εξακολουθούν να εκφράζουν αμφιβολίες για την πλήρη ασφάλεια της περιοχής.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη σύγκρουση «μικρό πόλεμο», ωστόσο η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη δείχνουν μέχρι στιγμής ελάχιστη διάθεση να επιστρέψουν στις διαπραγματεύσεις.

Το πετρέλαιο καταγράφει άνοδο άνω του 45% από την αρχή του έτους, ενισχύοντας τους φόβους ότι μια παρατεταμένη σύγκρουση θα μπορούσε να επιβαρύνει περαιτέρω τον παγκόσμιο πληθωρισμό και να επηρεάσει τις πολιτικές ισορροπίες στις ΗΠΑ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

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