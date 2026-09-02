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Η στάση του προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς, στην ομιλία του στη συνεδρίαση του Τζάκσον Χολ ήταν απροσδόκητα επιθετική, ενισχύοντας τις προσδοκίες της αγοράς για αύξηση των επιτοκίων τον επόμενο μήνα.

«Η ομιλία του προέδρου Γουόρς μας εξέπληξε με την ιδιαιτερότητά της σχετικά με την οικονομία και τις προοπτικές και με την κλίση της προς μια σαφώς επιθετική κατεύθυνση», δήλωσε η Deutsche Bank. Η τράπεζα συνεχίζει να αναμένει ότι η Fed θα αυξήσει τα επιτόκια κατά 50 μονάδες βάσης φέτος, με αυξήσεις στις συνεδριάσεις της FOMC τον Σεπτέμβριο και τον Δεκέμβριο.

«Η έμφαση στους πληθωριστικούς κινδύνους, σε συνδυασμό με τη ρητή δέσμευση του Γουόρς για την επίτευξη σταθερότητας των τιμών και την απροθυμία του να δεσμευτεί εκ των προτέρων για μελλοντικές δράσεις, ενισχύει τους αυξημένους κινδύνους σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής φέτος, αν και θα μπορούσε επίσης να ισχύει η περίπτωση των λόγων που δε γίνονται πράξη, ανέφερε η UOB.

«Η ευαισθησία στα βραχυπρόθεσμα δεδομένα πληθωρισμού είναι υψηλή», ανέφερε η Nomura. «Ο Γουόρς έκανε επιθετικές παρατηρήσεις, τονίζοντας τη σημασία του στόχου για τον πληθωρισμό και υπονοώντας ότι η Fed μπορεί να χρειαστεί να αντιδράσει εάν η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού δεν συμβεί με ταχύτητα».

Η αξιολόγηση του Γουόρς ότι η οικονομική απόδοση των ΗΠΑ ήταν ισχυρή «θεωρήθηκε ως μείωση της πιθανότητας για βραχυπρόθεσμες μειώσεις των επιτοκίων», σύμφωνα με τον Τζέιμς Ούι, στρατηγικό αναλυτή αγοράς στην Tiger Brokers. «Η έμφασή του στον πληθωριστικό στόχο του 2% θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως μια προσπάθεια ενίσχυσης της ανεξαρτησίας και της αξιοπιστίας της Fed, καθησυχάζοντας τις αγορές ότι η νομισματική πολιτική δεν θα υποκύψει στις δημοσιονομικές πιέσεις».

Ωστόσο, ο Μάθιου Τζ. Μάλεϊ, επικεφαλής στρατηγικής αγοράς στην Miller Tabak + Co., πιστεύει ότι «δεν υπάρχει βάση για την αύξηση των επιτοκίων», όπως αναφέρει το CNBC.

«Ο Γουόρς φαίνεται να ανεβάζει τον πληθωρισμό, ώστε να μπορεί να διεκδικήσει τα εύσημα για την τιθάσευσή του όταν τα βασικά μέτρα αναπόφευκτα θα ληφθούν», δήλωσε ο αναλυτής, προσθέτοντας ότι τα στοιχεία για την αγορά εργασίας ήταν αδύναμα, ενώ τα στοιχεία για τον πληθωρισμό ήταν καλύτερα από τα αναμενόμενα από την τελευταία συνεδρίαση της FOMC.

Η επανάληψη του Γουόρς ότι τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια θα πρέπει να παραμείνουν το κύριο μέσο νομισματικής πολιτικής υποδηλώνει ότι θα συνεχίσει να μειώνει τη μέση διάρκεια του ισολογισμού της Fed, ανέφερε η Gavekal Research σε ανάλυση.

«Αυτό φαίνεται να φέρνει την Fed σε αντίθεση με το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, το οποίο νωρίτερα τον Αύγουστο ανακοίνωσε ότι θα εντείνει τις επαναγορές μακροπρόθεσμων τίτλων του δημοσίου σε μια προφανή προσπάθεια να αποτρέψει την περαιτέρω αύξηση των αποδόσεων στο μακροπρόθεσμο άκρο», προσέθεσε η εταιρεία.

«Ο Γουόρς δεσμεύτηκε να επαναφέρει τον πληθωρισμό στον στόχο του 2% και υπέδειξε ότι τα επιτόκια θα μπορούσαν να αυξηθούν περαιτέρω, ενισχύοντας το δολάριο και αντιστρέφοντας μέρος του debasement trade που είχε ενισχύσει τον χρυσό κατά περίπου 14% τον Αύγουστο – το ισχυρότερο μηνιαίο κέρδος του αυτόν τον αιώνα», σύμφωνα με την Susquehanna.

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