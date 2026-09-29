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Η Κίνα προχωρά σε μια άνευ προηγουμένου ενίσχυση των αποθεμάτων της σε χρυσό, καθώς η κεντρική τράπεζα και οι εγχώριοι επενδυτές αυξάνουν σημαντικά τις αγορές του πολύτιμου μετάλλου, αναζητώντας προστασία απέναντι στις γεωπολιτικές αναταράξεις και τις περιορισμένες αποδόσεις στις παραδοσιακές επενδύσεις.

Η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου δαπάνησε τους πρώτους οκτώ μήνες του έτους 158,8 δισ. δολάρια για εισαγωγές χρυσού, ποσό που αποτελεί νέο ρεκόρ και ξεπερνά κατά πολύ τη συνολική δαπάνη του προηγούμενου έτους.

Συγκεκριμένα, το 2025 η Κίνα είχε διαθέσει 96,5 δισ. δολάρια για την αγορά 886 τόνων χρυσού, ενώ φέτος οι εισαγωγές ξεπέρασαν ήδη το όριο των 1.000 τόνων, αποτυπώνοντας την αυξανόμενη ζήτηση για το πολύτιμο μέταλλο.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς αγορές χαρακτηρίζονται από αυξημένη αβεβαιότητα, λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων, των εμπορικών αντιπαραθέσεων και των ανησυχιών για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας.

Η στρατηγική διαφοροποίησης των κινεζικών αποθεμάτων

Η αυξημένη ζήτηση για χρυσό δεν αφορά μόνο την κεντρική τράπεζα της Κίνας, αλλά και μεγάλο μέρος των ιδιωτών επενδυτών, οι οποίοι αναζητούν εναλλακτικές τοποθετήσεις πέρα από τα παραδοσιακά χρηματοοικονομικά προϊόντα.

Ο χρυσός θεωρείται ένα περιουσιακό στοιχείο που δεν εξαρτάται άμεσα από έναν συγκεκριμένο εκδότη ή αντισυμβαλλόμενο, γεγονός που τον καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικό σε περιόδους αυξημένων κινδύνων.

Παράλληλα, η Κίνα φαίνεται να περιορίζει σταδιακά την έκθεσή της σε αμερικανικά κρατικά ομόλογα, καθώς οι τοποθετήσεις της στη συγκεκριμένη αγορά υποχώρησαν τον Ιούλιο στα 618 δισ. δολάρια, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο του 2008.

Η μετατόπιση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια διαφοροποίησης των συναλλαγματικών αποθεμάτων και μείωσης της εξάρτησης από επενδύσεις που συνδέονται άμεσα με το αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Η Κίνα παραμένει κορυφαία δύναμη στην αγορά χρυσού

Η Κίνα δεν αποτελεί μόνο έναν από τους μεγαλύτερους αγοραστές χρυσού παγκοσμίως, αλλά και τον σημαντικότερο παραγωγό του πολύτιμου μετάλλου.

Η συνολική παραγωγή χρυσού της χώρας ανήλθε πέρυσι στους 384 τόνους, διατηρώντας την στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης.

Η ισχυρή εγχώρια παραγωγή, σε συνδυασμό με τις αυξημένες εισαγωγές, ενισχύει τον ρόλο της Κίνας στην παγκόσμια αγορά χρυσού και επιτρέπει στη χώρα να διατηρεί σημαντικό έλεγχο στην αλυσίδα εφοδιασμού του πολύτιμου μετάλλου.

Ταυτόχρονα, η αυξανόμενη ζήτηση από Κινέζους επενδυτές αντανακλά τις ανησυχίες για τις αποδόσεις άλλων επενδυτικών επιλογών στο εσωτερικό της χώρας, όπου η οικονομική ανάπτυξη παραμένει υπό πίεση.

Οι γεωπολιτικές εντάσεις ενισχύουν την ελκυστικότητα του χρυσού

Η στροφή στον χρυσό αποτελεί μέρος μιας διεθνούς τάσης, καθώς κεντρικές τράπεζες και επενδυτές αυξάνουν τις τοποθετήσεις τους σε ένα περιουσιακό στοιχείο που παραδοσιακά λειτουργεί ως «καταφύγιο» σε περιόδους κρίσεων.

Για την Κίνα, η επιλογή αυτή αποκτά επιπλέον στρατηγική σημασία, καθώς η χώρα επιδιώκει να θωρακίσει τα αποθέματά της απέναντι σε πιθανές αναταράξεις στις διεθνείς αγορές.

Η ενίσχυση των αγορών χρυσού από την Κεντρική Τράπεζα της Κίνας και τους ιδιώτες επενδυτές δείχνει ότι το πολύτιμο μέταλλο παραμένει βασικό εργαλείο διατήρησης αξίας, σε μια περίοδο όπου η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή.

Η τάση αυτή αναμένεται να συνεχίσει να επηρεάζει τις παγκόσμιες αγορές εμπορευμάτων, καθώς η Κίνα διαδραματίζει πλέον καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της ζήτησης για χρυσό.

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