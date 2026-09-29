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Οι πωλήσεις αυτοκινήτων της Toyota Motor Corp. υποχώρησαν ξανά τον περασμένο μήνα, καθώς η παρατεταμένη αδυναμία της αγοράς στην Κίνα συνεχίζει να πιέζει τις παραδοσιακές αυτοκινητοβιομηχανίες, οι οποίες αντιμετωπίζουν αυξανόμενο ανταγωνισμό από ταχύτατα αναπτυσσόμενους τοπικούς κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων.

Οι πωλήσεις των εμπορικών σημάτων Toyota και Lexus στη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτου παγκοσμίως κατέρρευσαν κατά 23% τον Αύγουστο, λόγω της μειωμένης ζήτησης για οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης και υβριδικά μοντέλα, ανακοίνωσε την Τρίτη η ιαπωνική εταιρεία.

Η πτώση στην Κίνα επηρέασε τις συνολικές παγκόσμιες παραδόσεις του ομίλου, οι οποίες μειώθηκαν κατά 7,5% σε ετήσια βάση.

Η Toyota και οι υπόλοιποι μεγάλοι κατασκευαστές αυτοκινήτων βρίσκονται αντιμέτωποι με μια συρρικνούμενη αγορά στην Κίνα, καθώς οι καταναλωτές αποφεύγουν μεγάλες αγορές λόγω της συνεχιζόμενης κρίσης στην αγορά ακινήτων.

Παράλληλα, οι αυτοκινητοβιομηχανίες καλούνται να διαχειριστούν τη μεταβαλλόμενη ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα, ενώ οι υψηλές τιμές πετρελαίου, που ενισχύθηκαν από τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, δημιουργούν πρόσθετες πιέσεις στο κόστος και στις καταναλωτικές επιλογές.

Η κινεζική αγορά έχει εξελιχθεί σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο πεδίο για τις παραδοσιακές μάρκες, καθώς εταιρείες ηλεκτρικών οχημάτων της χώρας κερδίζουν συνεχώς έδαφος με ανταγωνιστικά μοντέλα και χαμηλότερες τιμές.

Ανθεκτικότητα σε Ευρώπη και Ιαπωνία χάρη στα υβριδικά

Σε αντίθεση με την εικόνα στην Κίνα, οι πωλήσεις των Toyota και Lexus αυξήθηκαν κατά 2,6% στην Ευρώπη και κατά 9,1% στην Ιαπωνία, χάρη στην ισχυρή ζήτηση για νέα μοντέλα και ιδιαίτερα για τα υβριδικά αυτοκίνητα.

Στις ΗΠΑ, οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 4,4%, ενώ στη Μέση Ανατολή καταγράφηκε πτώση μεγαλύτερη του ενός τρίτου.

Η Toyota έχει επενδύσει σημαντικά στην υβριδική τεχνολογία, η οποία αποτελεί βασικό ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα σε αρκετές αγορές. Νωρίτερα φέτος, η εταιρεία εκτίμησε ότι οι πωλήσεις υβριδικών μοντέλων αναμένεται να ξεπεράσουν για πρώτη φορά τα 5 εκατομμύρια οχήματα το 2026.

Η στρατηγική των εναλλακτικών κινητήρων έχει ενισχύσει τη θέση της Toyota στις ΗΠΑ, όπου οι υψηλοί δασμοί έχουν περιορίσει σημαντικά την είσοδο της κινεζικής BYD και άλλων κατασκευαστών ηλεκτρικών οχημάτων στην αγορά.

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