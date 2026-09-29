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Η Κίνα επιταχύνει την ανάπτυξη της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας, θέτοντας σε λειτουργία ένα ακόμη έργο μεγάλης κλίμακας στη Νότια Σινική Θάλασσα. Το υπεράκτιο αιολικό πάρκο Fanshi, ισχύος 2 GW, τέθηκε επίσημα σε πλήρη λειτουργία στις 24 Σεπτεμβρίου 2026, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της χώρας στον παγκόσμιο χάρτη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Το έργο βρίσκεται περίπου 81 χιλιόμετρα από τις ακτές της επαρχίας Γκουανγκντόνγκ στη νότια Κίνα και περιλαμβάνει συνολικά 131 ανεμογεννήτριες, μεταξύ των οποίων 33 μονάδες ισχύος 18 MW, από τις μεγαλύτερες που χρησιμοποιούνται σήμερα σε εμπορικό υπεράκτιο αιολικό πάρκο.

Ανεμογεννήτριες με ρότορες 292 μέτρων

Το μέγεθος των μεγαλύτερων ανεμογεννητριών του Fanshi εντυπωσιάζει. Κάθε μονάδα διαθέτει ρότορα διαμέτρου 292 μέτρων, με την επιφάνεια σάρωσης να φτάνει περίπου τα 66.000 τετραγωνικά μέτρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του China General Nuclear Power Group (CGN), μία πλήρης περιστροφή του ρότορα μπορεί να παράγει έως και 43 kWh ηλεκτρικής ενέργειας, ποσότητα που αντιστοιχεί στην κατανάλωση ενός μέσου κινεζικού νοικοκυριού για περίπου εννέα ημέρες.

Οι συγκεκριμένες ανεμογεννήτριες δεν αποτελούν τις ισχυρότερες που έχουν κατασκευαστεί. Το 2025 η Dongfang Electric Corporation φέρεται να εγκατέστησε στη Σαντόνγκ μονάδα ισχύος 26 MW, με πτερύγια μήκους 153 μέτρων. Ωστόσο, το Fanshi ξεχωρίζει λόγω της μαζικής εγκατάστασης μεγάλων μονάδων στο ίδιο έργο.

Σύμφωνα με την CGN, κανένα άλλο υπεράκτιο αιολικό πάρκο δεν διαθέτει τόσο μεγάλο αριθμό ανεμογεννητριών αυτής της ισχύος σε μία ενιαία εγκατάσταση.

Παραγωγή 6,6 δισ. kWh ετησίως

Το Fanshi αναμένεται να παράγει περίπου 6,6 δισεκατομμύρια κιλοβατώρες ηλεκτρικής ενέργειας κάθε χρόνο, οι οποίες θα διοχετεύονται στο δίκτυο της ευρύτερης περιοχής Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area, μιας από τις σημαντικότερες οικονομικές ζώνες της Κίνας.

Η CGN εκτιμά ότι η λειτουργία του πάρκου θα συμβάλει στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά περίπου 5,1 εκατομμύρια τόνους ετησίως, περιορίζοντας παράλληλα την κατανάλωση άνθρακα κατά περίπου 1,92 εκατομμύρια τόνους.

Το μεγάλο ενεργειακό στοίχημα του Πεκίνου

Το έργο αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της Κίνας για την επίτευξη των λεγόμενων «διπλών στόχων άνθρακα»: την κορύφωση των εκπομπών έως το 2030 και την επίτευξη ανθρακικής ουδετερότητας έως το 2060.

Ο πρόεδρος της CGN New Energy, Χου Γκουανγκιάο, χαρακτήρισε το Fanshi σημαντικό βήμα προς αυτούς τους στόχους, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ανάπτυξης μεγάλων έργων ανανεώσιμης ενέργειας.

Η ενεργειακή εικόνα της Κίνας, ωστόσο, παραμένει σύνθετη. Η χώρα εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον άνθρακα, παραμένοντας ο μεγαλύτερος παραγωγός εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα παγκοσμίως, την ίδια στιγμή που επενδύει σε μερικά από τα μεγαλύτερα έργα αιολικής και ηλιακής ενέργειας στον πλανήτη.

Το Fanshi αποτυπώνει αυτή τη διπλή στρατηγική: τη συνέχιση της χρήσης συμβατικών πηγών ενέργειας για την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης, αλλά και τη ραγδαία ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών με στόχο τη σταδιακή μείωση της εξάρτησης από τον άνθρακα.

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