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Κάτω από το όριο των 4.000 δολαρίων ανά ουγγιά υποχώρησε ο χρυσός, καταγράφοντας τη χαμηλότερη τιμή του εδώ και περισσότερους από τρεις μήνες, καθώς οι επενδυτές προχωρούν σε ρευστοποιήσεις εν μέσω γενικευμένης αναταραχής στις διεθνείς αγορές μετοχών.

Η τιμή του πολύτιμου μετάλλου υποχώρησε έως και 0,9%, κάτω από τα 3.990 δολάρια ανά ουγγιά, στο χαμηλότερο επίπεδο από τα μέσα Ιουλίου, μετά την πτώση σχεδόν 3% που κατέγραψε την Πέμπτη. Στη συνέχεια, περιόρισε μέρος των απωλειών του.

Σήμερα Παρασκευή, οι πιέσεις στα χρηματιστήρια εντάθηκαν, καθώς οι επενδυτές απομακρύνθηκαν από εταιρείες που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη και στράφηκαν προς τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, αναζητώντας ασφαλέστερες τοποθετήσεις. Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων διατήρησαν σε μεγάλο βαθμό τα κέρδη της προηγούμενης συνεδρίασης.

Γιατί υποχωρεί ο χρυσός

Η πτώση του χρυσού ενδέχεται να οφείλεται σε ρευστοποιήσεις που υπαγορεύονται από την ανάγκη εξασφάλισης ρευστότητας, σύμφωνα με τον Τζάστιν Λιν, αναλυτή της Global X ETFs.

Όπως εξήγησε, σε περιόδους απότομης υποχώρησης των αγορών, οι επενδυτές συχνά πωλούν ακόμη και πολύτιμα μέταλλα προκειμένου να καλύψουν απαιτήσεις για πρόσθετες εγγυήσεις σε συναλλαγές με μόχλευση και άλλες κεφαλαιακές ανάγκες.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι ο χρυσός πλησιάζει σε ένα κρίσιμο επίπεδο στήριξης, στα 3.900 δολάρια ανά ουγγιά.

Την ίδια ώρα, οι ανησυχίες για τη βιωσιμότητα των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη εντείνονται. Οι συγκεκριμένες επενδύσεις αποτελούν έναν από τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης της αμερικανικής οικονομίας, ωστόσο οι αμφιβολίες για τη διατήρηση της δυναμικής τους οδηγούν τους επενδυτές σε αναθεώρηση των τοποθετήσεών τους.

Στο επίκεντρο οι αποφάσεις της Fed και ο πληθωρισμός

Οι ανησυχίες για τις αγορές επηρεάζουν και τις προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ. Οι επενδυτές περιορίζουν τα στοιχήματά τους για νέα αύξηση των επιτοκίων από την Fed, με την πιθανότητα αύξησης κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες στην επόμενη συνεδρίασή της να βρίσκεται κάτω από το 10%.

Η υποχώρηση των αποδόσεων των ομολόγων και η μείωση των προσδοκιών για αύξηση των επιτοκίων αποτελούν συνήθως ευνοϊκούς παράγοντες για τον χρυσό, ο οποίος δεν προσφέρει τόκο. Ωστόσο, αυτή τη φορά οι πιέσεις στο πολύτιμο μέταλλο παραμένουν ισχυρές, καθώς οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό αντισταθμίζουν μέρος της θετικής επίδρασης από τις αποδόσεις.

Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει και η άνοδος των τιμών του πετρελαίου, η οποία συνδέεται με την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Πετρέλαιο πάνω από τα 113 δολάρια λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή

Οι εντεινόμενες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία έχουν αυξήσει τους φόβους για ευρύτερες διαταραχές στον εφοδιασμό της περιοχής με πετρέλαιο. Το Brent ξεπέρασε τα 113 δολάρια το βαρέλι και κινείται προς εβδομαδιαία άνοδο περίπου 3%.

Οι αντάρτες Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, ανέλαβαν την ευθύνη για πρόσφατες επιθέσεις στο σαουδαραβικό λιμάνι Γιανμπού, στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς και για φονικά πλήγματα σε πετρελαϊκό πεδίο και αεροδρόμιο της χώρας.

Η άνοδος του πετρελαίου ενισχύει τις ανησυχίες για επίμονες πληθωριστικές πιέσεις, περιορίζοντας την ελκυστικότητα του χρυσού παρά την υποχώρηση των αποδόσεων των ομολόγων.

Από την έναρξη του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, στα τέλη Φεβρουαρίου, η τιμή του χρυσού έχει υποχωρήσει περισσότερο από 20%.

Επιφυλακτικοί οι αναλυτές για τη βραχυπρόθεσμη πορεία

Επιφυλακτική στάση απέναντι στις βραχυπρόθεσμες προοπτικές του χρυσού διατηρεί ο Κρίστοφερ Γουόνγκ, αναλυτής της Oversea-Chinese Banking Corp.

Όπως σημείωσε, ο χρυσός δεν έχει καταφέρει να αντιδράσει θετικά στην πρόσφατη υποχώρηση των αποδόσεων των ομολόγων. Η τελευταία πτώση υποδηλώνει ότι η ευρύτερη μείωση της έκθεσης των επενδυτών σε περιουσιακά στοιχεία υψηλότερου κινδύνου και οι επίμονες ανησυχίες για τον πληθωρισμό ενδέχεται να υπερισχύουν των θετικών επιδράσεων από τις χαμηλότερες αποδόσεις.

Η εικόνα στις αγορές πολύτιμων μετάλλων

Στις 11:10 το πρωί, ώρα Σιγκαπούρης, η τιμή spot του χρυσού υποχωρούσε κατά 0,3%, στα 4.014,86 δολάρια ανά ουγγιά, έχοντας ανακάμψει από τα χαμηλά της ημέρας.

Το ασήμι σημείωνε πτώση 1,2%, στα 53,90 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ η πλατίνα και το παλλάδιο κινούνταν ελαφρώς ανοδικά.

Ο δείκτης Bloomberg Dollar Spot Index, ο οποίος αποτυπώνει την πορεία του αμερικανικού δολαρίου έναντι ενός καλαθιού νομισμάτων, παρέμενε σχεδόν αμετάβλητος.