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Ο χρυσός διατήρησε τα πρόσφατα κέρδη του, καθώς οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων υποχώρησαν και αξιωματούχοι της Fed έστειλαν σήμα ότι χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να αξιολογήσουν την πορεία των επιτοκίων. Την ίδια ώρα, η πιθανότητα νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή διατηρεί τις τιμές ενέργειας σε υψηλά επίπεδα.

Ο χρυσός κινήθηκε γύρω από τα 4.190 δολάρια ανά ουγγιά, διατηρώντας άνοδο 0,5% από την προηγούμενη συνεδρίαση, αν και σε εβδομαδιαία βάση οδεύει προς απώλειες περίπου 2%.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων υποχώρησαν την Πέμπτη σε όλη την καμπύλη, με την απόδοση του 10ετούς να απομακρύνεται από το υψηλό 24 ετών. Η επιδείνωση των ανησυχιών για τα δημοσιονομικά της Γαλλίας ενίσχυσε παράλληλα τη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια.

Οι υψηλότερες αποδόσεις αποτελούν συνήθως αντίβαρο για τον χρυσό, ο οποίος δεν προσφέρει τόκο, και συνέβαλαν στην πτώση του κατά 6% τον Σεπτέμβριο.

Η Fed περιορίζει τα στοιχήματα για νέα αύξηση επιτοκίων

Ο αντιπρόεδρος της Fed, Φίλιπ Τζέφερσον, δήλωσε ότι ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερος χρόνος προκειμένου να αξιολογηθεί εάν δικαιολογείται περαιτέρω αύξηση των επιτοκίων.

Οι δηλώσεις περιόρισαν τις προσδοκίες των αγορών για άμεση κίνηση της Fed. Οι traders αποτιμούν πλέον την πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων τον Οκτώβριο σε περίπου 26%, έναντι 70% νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Στο επίκεντρο και η Μέση Ανατολή

Την ίδια ώρα, το πετρέλαιο κινήθηκε ανοδικά καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή μπορεί να κλιμακωθεί, απειλώντας την ανάκαμψη των ενεργειακών ροών από την περιοχή.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι το Πεντάγωνο ενδέχεται να αναπτύξει ένα ακόμη αεροπλανοφόρο και 10.000 ναύτες και πεζοναύτες στον Περσικό Κόλπο. Μια τέτοια ανάπτυξη θα επανέφερε τον αριθμό των ομάδων κρούσης αεροπλανοφόρων στα επίπεδα που υπήρχαν στην έναρξη του πολέμου με το Ιράν, στα τέλη Φεβρουαρίου.

«Η ήρεμη έναρξη του χρυσού κρύβει τις έντονες αντίρροπες δυνάμεις που αναπτύσσονται από κάτω», δήλωσε η Χεμπ Τσεν, senior market analyst στη Vantage Global Markets.

Όπως σημείωσε, τα ηπιότερα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, η υποχώρηση των προσδοκιών για νέα αύξηση επιτοκίων από τη Fed τον Οκτώβριο και η αποκλιμάκωση των τιμών πετρελαίου δίνουν κάποια περιθώρια στον χρυσό. Ωστόσο, οι επίμονα υψηλές αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων και το ισχυρό δολάριο εξακολουθούν να περιορίζουν την άνοδο του πολύτιμου μετάλλου.

Ο χρυσός άμεσης παράδοσης ενισχυόταν κατά 0,3% στα 4.190,16 δολάρια ανά ουγγιά στις συναλλαγές της Σιγκαπούρης. Το ασήμι σημείωνε άνοδο 0,6%, στα 61,38 δολάρια ανά ουγγιά, μετά την αύξηση 0,9% της προηγούμενης ημέρας. Ανοδικά κινήθηκαν επίσης η πλατίνα και το παλλάδιο, ενώ ο δείκτης Bloomberg Dollar Spot Index υποχωρούσε κατά 0,1%.

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