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Ο χρυσός οδεύει προς εβδομαδιαία πτώση, καθώς οι υψηλές τιμές ενέργειας και οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό οδήγησαν σε άνοδο τις αποδόσεις των ομολόγων και ενίσχυσαν τις εκτιμήσεις ότι η Fed θα χρειαστεί να προχωρήσει σε περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων.

Η τιμή του πολύτιμου μετάλλου κινήθηκε ελαφρώς ανοδικά την Παρασκευή, κοντά στα 4.300 δολάρια ανά ουγγιά, ωστόσο παραμένει περίπου 2% χαμηλότερα σε σχέση με την προηγούμενη Παρασκευή.

Την ίδια ώρα, το πετρέλαιο υποχώρησε μετά την άνοδο άνω του 7% στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις, καθώς οι αγορές αντέδρασαν στις πληροφορίες ότι ΗΠΑ και Ιράν εξετάζουν μια σταδιακή συμφωνία, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ από την Τεχεράνη και στην άρση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών από την Ουάσινγκτον.

Οι αποδόσεις των ομολόγων πιέζουν τον χρυσό

Οι τιμές της ενέργειας και οι προσδοκίες για νέα αύξηση επιτοκίων από τη Fed έχουν καθορίσει την πορεία του χρυσού τις τελευταίες εβδομάδες.

Τα υψηλότερα επιτόκια λειτουργούν συνήθως αρνητικά για το πολύτιμο μέταλλο, καθώς ο χρυσός δεν προσφέρει τόκο και γίνεται λιγότερο ελκυστικός έναντι επενδύσεων σταθερού εισοδήματος.

Οι απώλειες στην αγορά των αμερικανικών κρατικών ομολόγων εντάθηκαν την Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές ανησύχησαν για τις πληθωριστικές πιέσεις από την άνοδο του πετρελαίου αλλά και για το αυξανόμενο κόστος εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους.

Η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου πλησίασε το 5,5%, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο δεκαετιών, ενισχύοντας την άποψη στη Wall Street ότι η εποχή των υψηλών αποδόσεων μπορεί να διαρκέσει περισσότερο.

«Δύσκολο περιβάλλον για τον χρυσό»

«Οι υψηλότερες αποδόσεις, οι αυξημένες τιμές πετρελαίου και τα ισχυρότερα οικονομικά στοιχεία δημιουργούν ένα δύσκολο περιβάλλον για τον χρυσό», δήλωσε ο Κρίστοφερ Γουόνγκ, αναλυτής της Oversea-Chinese Banking Corp.

Όπως σημείωσε, εάν οι αποδόσεις συνεχίσουν να αυξάνονται, ο χρυσός ενδέχεται να παραμείνει υπό πίεση.

Παρά τις βραχυπρόθεσμες πιέσεις, η μακροπρόθεσμη εικόνα για το πολύτιμο μέταλλο δεν έχει αλλάξει, με αρκετούς επενδυτές να εξακολουθούν να θεωρούν τον χρυσό σημαντικό εργαλείο προστασίας των χαρτοφυλακίων σε περιόδους αβεβαιότητας.

Σε στενό εύρος οι τιμές τον Σεπτέμβριο

Ο χρυσός κινείται σε σχετικά περιορισμένο εύρος γύρω από τα 4.300 δολάρια ανά ουγγιά τον Σεπτέμβριο, καθώς οι επενδυτές αναπροσαρμόζουν συνεχώς τις εκτιμήσεις τους για την πολιτική της Fed.

Στις άμεσες συναλλαγές, η τιμή του χρυσού ενισχύθηκε κατά 0,2% στα 4.283,34 δολάρια ανά ουγγιά στη Σιγκαπούρη. Το ασήμι σημείωσε άνοδο 0,1% στα 63,88 δολάρια ανά ουγγιά, αλλά παραμένει σε τροχιά εβδομαδιαίας πτώσης άνω του 3%.

Η πλατίνα κινήθηκε ελαφρώς υψηλότερα, ενώ το παλλάδιο υποχώρησε. Ο δείκτης δολαρίου Bloomberg παρέμεινε σταθερός μετά από πέντε συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις.

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