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Ανοδικά κινήθηκε ο χρυσός, καθώς τα ηπιότερα από τα αναμενόμενα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ περιόρισαν τις εκτιμήσεις για νέα αύξηση των επιτοκίων από τη Fed στην επόμενη συνεδρίασή της.

Η τιμή του χρυσού ενισχύθηκε έως 0,9%, στα 4.192 δολάρια ανά ουγγιά, ανακάμπτοντας μετά την πτώση 0,6% της προηγούμενης ημέρας.

Ο πληθωρισμός αλλάζει τα στοιχήματα για τη Fed

Ο δείκτης προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) χωρίς τρόφιμα και ενέργεια, που αποτελεί το προτιμώμενο μέτρο της Fed για τον υποκείμενο πληθωρισμό, αυξήθηκε κατά 0,2% τον Αύγουστο, χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Παράλληλα, η μέτρηση του προηγούμενου μήνα αναθεωρήθηκε επίσης προς τα κάτω.

Την ίδια ώρα, τα στοιχεία για την καταναλωτική δαπάνη έδειξαν ότι αυξήθηκε τον Αύγουστο με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων 12 μηνών. Η ανθεκτικότητα της αμερικανικής οικονομίας ενισχύει την εκτίμηση ότι μπορεί να αντέξει υψηλότερα επιτόκια.

Ωστόσο, τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό οδήγησαν τους traders να περιορίσουν σημαντικά τις πιθανότητες νέας αύξησης επιτοκίων τον Οκτώβριο. Οι αγορές αποτιμούν πλέον την πιθανότητα περίπου στο 37%, από σχεδόν 70% νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Οι αποδόσεις των ομολόγων κρατούν τον χρυσό υπό πίεση

Παρά την υποχώρηση των προσδοκιών για νέα αύξηση επιτοκίων, οι υψηλές αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό αντίβαρο για τον χρυσό.

Οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων αμερικανικών ομολόγων κινήθηκαν την Τετάρτη σε υψηλά πολλών δεκαετιών, καθώς η ανθεκτική καταναλωτική δαπάνη ενίσχυσε την εκτίμηση ότι η οικονομία των ΗΠΑ μπορεί να διαχειριστεί υψηλότερο κόστος χρήματος.

«Οι αυξημένες αποδόσεις και οι επίμονοι κίνδυνοι περαιτέρω νομισματικής σύσφιξης αφήνουν τον χρυσό ευάλωτο σε νέες πιέσεις», δήλωσε η Έβα Μάντχεϊ, αναλύτρια εμπορευμάτων της ING Bank.

Ο χρυσός υποχώρησε περίπου 6% τον Σεπτέμβριο, καταγράφοντας τη χειρότερη μηνιαία επίδοση από τον Ιούνιο, μετά την αύξηση των επιτοκίων από τη Fed για πρώτη φορά από το 2023 και το σήμα ότι μπορεί να απαιτηθούν νέες αυξήσεις.

Παράλληλα, οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων διεθνώς αυξήθηκαν, καθώς οι ανησυχίες για το αυξανόμενο δημόσιο χρέος και τα δημοσιονομικά ελλείμματα ενίσχυσαν το κόστος διακράτησης μη αποδοτικών περιουσιακών στοιχείων όπως ο χρυσός.

Το γεωπολιτικό ρίσκο στηρίζει το πολύτιμο μέταλλο

Παρά τις πιέσεις από τις αποδόσεις των ομολόγων, ο χρυσός εξακολουθεί να στηρίζεται από τη γεωπολιτική αβεβαιότητα.

«Η γεωπολιτική αβεβαιότητα, ιδιαίτερα γύρω από τις στάσιμες συνομιλίες για εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, συνεχίζει να προσφέρει στήριξη μέσω της ζήτησης για ασφαλή καταφύγια, ενώ οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου παραμένουν κίνδυνος για τον πληθωρισμό», δήλωσε ο Μάναβ Μόντι, αναλυτής εμπορευμάτων της Motilal Oswal Financial Services.

Το επόμενο σημαντικό τεστ για τις αγορές θα είναι τα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ, που αναμένονται την Παρασκευή και αναμένεται να δώσουν νέα στοιχεία για την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής της Fed.

Στις συναλλαγές στη Σιγκαπούρη, ο spot χρυσός ενισχυόταν κατά 0,5%, στα 4.176,14 δολάρια ανά ουγγιά. Το ασήμι σημείωνε άνοδο 0,9%, στα 60,94 δολάρια, μετά την πτώση 1,7% της προηγούμενης συνεδρίασης, ενώ ανοδικά κινήθηκαν επίσης η πλατίνα και το παλλάδιο.

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