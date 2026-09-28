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Ισχυρές πιέσεις δέχεται ο χρυσός, καθώς το αδιέξοδο γύρω από τα Στενά του Ορμούζ διατηρεί το ενεργειακό κόστος σε υψηλά επίπεδα και ενισχύει τις προσδοκίες ότι η Federal Reserve θα χρειαστεί να προχωρήσει σε περαιτέρω αυξήσεις των επιτοκίων για να αντιμετωπίσει τον επίμονο πληθωρισμό.

Η τιμή του πολύτιμου μετάλλου υποχώρησε έως και 1,8%, κάτω από τα 4.206 δολάρια ανά ουγγιά, έχοντας ήδη ολοκληρώσει την προηγούμενη εβδομάδα με απώλειες άνω του 2%.

Την ίδια ώρα, οι τιμές του πετρελαίου κινούνται ανοδικά, καθώς το Ιράν ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να χαλαρώσει τους όρους που έχει θέσει για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, μετά την απόρριψη από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ της επταήμερης πρότασης της Τεχεράνης.

Ο Τραμπ εκτιμά ότι οι διαπραγματεύσεις θα επαναληφθούν μέσα στην εβδομάδα. Η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εισέρχεται πλέον στον όγδοο μήνα, ενώ το Brent έχει ενισχυθεί περισσότερο από 70% από τις αρχές του έτους.

Η Fed πιέζει τον χρυσό

Πρόσθετη πίεση στην αγορά πολύτιμων μετάλλων ασκεί η προοπτική περαιτέρω σύσφιξης της αμερικανικής νομισματικής πολιτικής.

Η πρόεδρος της Fed του Κλίβελαντ, Μπεθ Χάμακ, δήλωσε την Παρασκευή ότι η άνοδος των μακροπρόθεσμων αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων αντανακλά τις ισχυρότερες προοπτικές ανάπτυξης, τις ανησυχίες γύρω από το δημόσιο χρέος των ΗΠΑ και τις προσδοκίες για πρόσθετες αυξήσεις επιτοκίων.

Οι αξιωματούχοι της Fed ψήφισαν ομόφωνα στα μέσα του μήνα υπέρ της αύξησης του βασικού επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης, ενώ έκτοτε αρκετά στελέχη της κεντρικής τράπεζας έχουν επισημάνει ότι ενδέχεται να απαιτηθούν και νέες αυξήσεις.

Οι επενδυτές αποτιμούν πλέον σε περίπου 65% την πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων τον Οκτώβριο.

«Ο χρυσός παραμένει ιδιαίτερα ευαίσθητος στο πετρέλαιο»

«Ο χρυσός παραμένει εξαιρετικά ευαίσθητος στις τιμές του πετρελαίου και στις μεταβαλλόμενες προσδοκίες σχετικά με μια πιθανή επίλυση της κρίσης στη Μέση Ανατολή», δήλωσε ο Τζάστιν Λιν, αναλυτής της Global X ETFs.

Όπως εξήγησε, μεγάλο μέρος των παραδοσιακών αγοραστών του χρυσού είναι πιθανό να παραμείνει στο περιθώριο έως ότου υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια για το πώς θα τερματιστεί ο πόλεμος με το Ιράν.

Την ίδια στιγμή, οι πωλητές παρακολουθούν κυρίως την πορεία των πραγματικών αποδόσεων των ομολόγων, οι οποίες εξακολουθούν να κινούνται υψηλότερα. Η άνοδος των πραγματικών επιτοκίων αποτελεί συνήθως αρνητικό παράγοντα για τον χρυσό, καθώς αυξάνει το κόστος ευκαιρίας της κατοχής ενός περιουσιακού στοιχείου που δεν προσφέρει τόκο.

Στις 17 μονάδες βάσης η διαφορά 10ετούς και 2ετούς

Η επιπλέον απόδοση που απαιτούν οι επενδυτές για να διακρατούν 10ετή αμερικανικά ομόλογα έναντι των διετών περιορίστηκε την περασμένη εβδομάδα έως τις 17 μονάδες βάσης, καταγράφοντας τη μικρότερη διαφορά από τις αρχές του 2025.

Η λεγόμενη επιπέδωση της καμπύλης αποδόσεων αυξάνει την πιθανότητα η απόδοση του 10ετούς να υποχωρήσει σύντομα κάτω από εκείνη των τίτλων μικρότερης διάρκειας.

Μια τέτοια εξέλιξη θα οδηγούσε σε αντιστροφή της καμπύλης αποδόσεων, ένα φαινόμενο που παρακολουθείται στενά από τις αγορές ως ένδειξη αυξημένου κινδύνου ύφεσης.

Μακριά από το ιστορικό υψηλό των 5.600 δολαρίων

Ο χρυσός κινείται αυτόν τον μήνα σε ένα σχετικά στενό εύρος μεταξύ 4.230 και 4.510 δολαρίων ανά ουγγιά, καθώς οι επενδυτές αναπροσαρμόζουν διαρκώς τις εκτιμήσεις τους για την πορεία της νομισματικής πολιτικής της Fed.

Οι τιμές παραμένουν, ωστόσο, σημαντικά χαμηλότερα από το ιστορικό υψηλό των σχεδόν 5.600 δολαρίων που καταγράφηκε τον Ιανουάριο.

Η υποχώρηση των τιμών δεν έχει ανακόψει τη δραστηριότητα εξαγορών και συγχωνεύσεων στον κλάδο. Η νοτιοαφρικανική Gold Fields Ltd. προσέγγισε τη Northern Star Resources Ltd., τη μεγαλύτερη εταιρεία εξόρυξης χρυσού της Αυστραλίας, με πρόταση εξαγοράς, η οποία απορρίφθηκε τη Δευτέρα.

Πτώση και στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα

Στη Σιγκαπούρη, η τιμή spot του χρυσού υποχωρούσε κατά 1,7%, στα 4.212,11 δολάρια ανά ουγγιά.

Ακόμη μεγαλύτερες ήταν οι απώλειες για το ασήμι, το οποίο υποχωρούσε κατά 2,9%, στα 62,45 δολάρια ανά ουγγιά, μετά από πτώση 3% την προηγούμενη εβδομάδα.

Πλατίνα και παλλάδιο κατέγραφαν απώλειες άνω του 2%.

Παράλληλα, το αμερικανικό νόμισμα ενισχυόταν, ασκώντας πρόσθετη πίεση στα πολύτιμα μέταλλα. Ο Bloomberg Dollar Spot Index σημείωνε άνοδο 0,1%, έχοντας ενισχυθεί κατά περίπου 2% από τις αρχές του μήνα.

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