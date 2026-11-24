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Κοντά στα 3.630 δολάρια ανά ουγγιά διατηρείται ο χρυσός την Τρίτη, μετά τη δυναμική άνοδο της προηγούμενης συνεδρίασης, καθώς η αιφνιδιαστική επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia αναζωπύρωσε τις προσδοκίες για την τεχνητή νοημοσύνη και πυροδότησε ένα ευρύτερο ράλι στις διεθνείς αγορές.

Το πολύτιμο μέταλλο παρουσίασε περιορισμένες μεταβολές, έπειτα από μια πρόσκαιρη ανοδική κίνηση στις πρώτες ώρες των συναλλαγών. Τη Δευτέρα είχε ενισχυθεί κατά 2,7%, ανακτώντας μέρος των σημαντικών απωλειών της προηγούμενης εβδομάδας, όταν είχε υποχωρήσει σχεδόν 9%, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 12 και πλέον μηνών.

Καταλύτης για τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος ήταν η ανακοίνωση της Nvidia ότι επαναφέρει τον Χουάνγκ στις θέσεις του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της μεγαλύτερης εταιρείας κατασκευής μικροτσίπ στον κόσμο, λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά την παραίτησή του εν μέσω σκανδάλου.

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε τη Wall Street στην καλύτερη συνεδρίασή της από τον Απρίλιο του 2025, ενώ συνέβαλε και στην ανάκαμψη του χρυσού, δύο εβδομάδες αφότου η τιμή του είχε διασπάσει καθοδικά το κρίσιμο επίπεδο στήριξης των 4.000 δολαρίων ανά ουγγιά.

Πώς η αναταραχή στην τεχνολογία παρέσυρε τον χρυσό

Η πορεία του πολύτιμου μετάλλου τις τελευταίες εβδομάδες έχει επηρεαστεί σημαντικά από τις έντονες διακυμάνσεις στις μετοχές τεχνολογίας.

Το προηγούμενο κύμα μαζικών ρευστοποιήσεων στον κλάδο είχε οδηγήσει αρκετούς επενδυτές να πουλήσουν χρυσό, προκειμένου να καλύψουν ζημιές ή ανάγκες ρευστότητας που δημιουργήθηκαν από τις απώλειες στα χρηματιστηριακά τους χαρτοφυλάκια.

Οι πιέσεις αυτές προστέθηκαν σε ένα ήδη δυσμενές περιβάλλον, με τον επίμονο πληθωρισμό στις ΗΠΑ και τις επιθετικές δηλώσεις αξιωματούχων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας να ενισχύουν τις προσδοκίες για διατήρηση αυστηρής νομισματικής πολιτικής.

Η επιστροφή του Χουάνγκ ανέτρεψε προσωρινά το κλίμα, ενισχύοντας τη διάθεση ανάληψης κινδύνου και περιορίζοντας τις πιέσεις που είχαν προκαλέσει οι προηγούμενες χρηματιστηριακές απώλειες.

«Η απότομη ανάκαμψη του χρυσού φαίνεται να αντανακλά μια αιφνίδια μεταστροφή του επενδυτικού κλίματος, καθώς η επιστροφή του Χουάνγκ αναζωπύρωσε τη διάθεση για ανάληψη κινδύνου στις αγορές», δήλωσε η Χέμπε Τσεν, ανώτερη αναλύτρια αγορών της Vantage Global Prime.

Η ίδια επισήμανε ότι η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου και η αποκλιμάκωση των αποδόσεων των μακροπρόθεσμων αμερικανικών κρατικών ομολόγων λειτούργησαν επίσης υποστηρικτικά για το πολύτιμο μέταλλο.

Πρόωρο να θεωρηθεί ότι ο χρυσός βρήκε τον πυθμένα του

Παρά τη δυναμική αντίδραση των τιμών, οι αναλυτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί ως προς τις προοπτικές μιας διατηρήσιμης ανάκαμψης.

«Είναι ακόμη πρόωρο να πούμε ότι ο χρυσός έχει βρει τον πυθμένα του», υπογράμμισε η Τσεν.

Όπως εξήγησε, οι παράγοντες που στηρίζουν την τρέχουσα άνοδο δεν έχουν ακόμη αποδείξει ότι μπορούν να συντηρήσουν κάτι περισσότερο από ένα βραχύβιο ράλι ανακούφισης.

Το βασικό εμπόδιο παραμένει η προοπτική των αμερικανικών επιτοκίων.

Οι επενδυτές εξακολουθούν να αναμένουν ότι η νομισματική πολιτική θα παραμείνει αυστηρή τους επόμενους μήνες, καθώς η Fed επιχειρεί να περιορίσει τις πληθωριστικές πιέσεις.

Ο πρόεδρος της Fed Νέας Υόρκης, Τζον Γουίλιαμς, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η κεντρική τράπεζα έχει ακόμη «δουλειά να κάνει» για να αντιμετωπίσει τον επίμονο πληθωρισμό.

Παράλληλα, οι αγορές εξακολουθούν να αποτιμούν το ενδεχόμενο νέας αύξησης των επιτοκίων στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.

Η προοπτική υψηλότερου κόστους δανεισμού αποτελεί συνήθως αρνητικό παράγοντα για τον χρυσό, καθώς το πολύτιμο μέταλλο δεν προσφέρει τόκο ή άλλο τακτικό εισόδημα. Όσο αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων, τόσο ενισχύεται το κόστος ευκαιρίας της διακράτησής του.

Κίνα: Ρεκόρ εισαγωγών χρυσού στα 209 δισ. δολάρια

Στήριξη στην αγορά του χρυσού προσφέρει και η αυξημένη ζήτηση από την Κίνα.

Οι εισαγωγές του πολύτιμου μετάλλου στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου έχουν εκτοξευθεί σε επίπεδα-ρεκόρ, φτάνοντας τα 209 δισ. δολάρια από την αρχή του έτους.

Πρόκειται για ένα πρωτοφανές κύμα αγορών, το οποίο συμβάλλει στη συγκράτηση του εμπορικού πλεονάσματος της Κίνας έναντι σημαντικών εμπορικών εταίρων της, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ισχυρή κινεζική ζήτηση λειτουργεί ως πρόσθετος υποστηρικτικός παράγοντας για το πολύτιμο μέταλλο, σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδυτικές ροές παραμένουν ιδιαίτερα ευμετάβλητες.

Υποχωρούν ασήμι, πλατίνα και παλλάδιο – Σταθερό το δολάριο

Στις υπόλοιπες αγορές πολύτιμων μετάλλων, η εικόνα ήταν περισσότερο αρνητική.

Στις μεσημβρινές συναλλαγές Σιγκαπούρης, η τιμή spot του χρυσού παρέμενε σχεδόν αμετάβλητη στα 3.634,25 δολάρια ανά ουγγιά.

Το ασήμι υποχωρούσε κατά 0,8%, στα 42,72 δολάρια ανά ουγγιά, μετά το εντυπωσιακό άλμα σχεδόν 5% που είχε καταγράψει τη Δευτέρα.

Πτωτικά κινούνταν επίσης η πλατίνα και το παλλάδιο.

Την ίδια ώρα, ο Bloomberg Dollar Spot Index, ο οποίος αποτυπώνει την πορεία του αμερικανικού νομίσματος έναντι καλαθιού βασικών νομισμάτων, παρέμενε σταθερός.

Την προηγούμενη συνεδρίαση είχε ενισχυθεί κατά 0,2%, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδό του από τον Απρίλιο του 2025.

Η ισχύς του δολαρίου παραμένει ένας ακόμη παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει την πορεία του χρυσού, καθώς το πολύτιμο μέταλλο αποτιμάται διεθνώς σε αμερικανικό νόμισμα.

Μετά την ισχυρή αντίδραση της Δευτέρας, το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στο κατά πόσον η βελτίωση του κλίματος στις αγορές θα αποκτήσει διάρκεια ή εάν οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό και τα επιτόκια θα επαναφέρουν τις πιέσεις.