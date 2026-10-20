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Σε πτωτικό έδαφος παραμένει για δεύτερη συνεχόμενη μέρα το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο κινείται σε περιβάλλον αυξημένης μεταβλητότητας και περιορισμένης διάθεσης για ανάληψη ρίσκου, με τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές να διατηρούν τον πρώτο λόγο στη διαμόρφωση της επενδυτικής ψυχολογίας.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (20/10) ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -0,45% και διαπραγματεύεται στις 2.591,63 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.585,63 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.603,89 μονάδες.

Οι ανησυχίες που έχουν προκαλέσει οι εκτεταμένες ταραχές στη Γαλλία συνδυάζονται πλέον με την επανεμφάνιση προβληματισμών για τις προοπτικές κερδοφορίας και τις αυξημένες χρηματοδοτικές ανάγκες των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών. Το ύψος των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη και η δυνατότητα των επιχειρήσεων να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες αποδόσεις αποτελούν κρίσιμα ζητήματα για τις αγορές.

Την ίδια στιγμή, οι τιμές του πετρελαίου εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό παράγοντα αβεβαιότητας. Το Brent έχει ξεπεράσει τα 110 δολάρια το βαρέλι, στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων πέντε μηνών, εξέλιξη που ενισχύει τις ανησυχίες για νέες πληθωριστικές πιέσεις και επιβάρυνση του ενεργειακού κόστους.

Στο επίκεντρο βρίσκονται επίσης οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων, καθώς οι αναταράξεις στην αγορά χρέους επιτείνουν την επιφυλακτικότητα των επενδυτών. Η πολιτική κρίση στη Γαλλία προσθέτει έναν ακόμη παράγοντα αστάθειας, με τις επιπτώσεις της να επηρεάζουν ευρύτερα το κλίμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Για την εγχώρια αγορά, η κατεύθυνση των μεγάλων διεθνών δεικτών παραμένει ο βασικός οδηγός των συναλλαγών. Η συνύπαρξη γεωπολιτικών κινδύνων, υψηλών ενεργειακών τιμών και αβεβαιότητας γύρω από τον τεχνολογικό κλάδο δεν ευνοεί μια γενικευμένη αύξηση της επενδυτικής έκθεσης. Αντίθετα, το διεθνές περιβάλλον φαίνεται να ενθαρρύνει περισσότερο τις επιλεκτικές τοποθετήσεις σε μεμονωμένους τίτλους, παρά μια ευρεία επιστροφή της διάθεσης για ανάληψη κινδύνου.

Στο εταιρικό μέτωπο, η Fourlis διοργανώνει σήμερα την Ημέρα Επενδυτών (Investor Day). Η εκδήλωση αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς της σημερινής εταιρικής ατζέντας, καθώς η επενδυτική κοινότητα αναμένει την παρουσίαση των επιχειρηματικών προτεραιοτήτων του ομίλου.

Παράλληλα, ξεκίνησε σήμερα η διαπραγμάτευση της Capital Maritime Finance στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με κωδικό ΟΑΣΗΣ «CMFC» και τιμή εκκίνησης τα 7,5 ευρώ ανά μετοχή. Συνολικά, εισήχθησαν 140 εκατ. μετοχές, ενώ κατά τις τρεις πρώτες συνεδριάσεις θα ισχύει διευρυμένο ημερήσιο όριο διακύμανσης της τιμής, στο ±60%. Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία άντλησε 300 εκατ. ευρώ σε ακαθάριστα έσοδα, μέσω της έκδοσης 40 εκατ. νέων μετοχών. Η συνολική ζήτηση διαμορφώθηκε σε περίπου 1,1 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα η προσφορά να υπερκαλυφθεί κατά περίπου 3,7 φορές. Με βάση την τιμή εισαγωγής, η χρηματιστηριακή αξία της Capital Maritime Finance διαμορφώνεται σε περίπου 1,05 δισ. ευρώ.

Χωρίς το δικαίωμα στο προσωρινό μέρισμα ύψους 0,2 ευρώ ανά μετοχή θα διαπραγματεύεται από αύριο (21/10) η Allwyn. Η μερισματική απόδοση αντιστοιχεί σε περίπου 1,6%. Οι μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν είτε την καταβολή του ποσού σε μετρητά είτε την επανεπένδυσή του σε μετοχές της Allwyn. Η περίοδος υποβολής επιλογών για όσους επιθυμούν να λάβουν μετοχές αντί μετρητών θα διαρκέσει από τις 23 Οκτωβρίου έως τις 5 Νοεμβρίου. Τόσο η καταβολή των μετρητών όσο και η παράδοση των μετοχών έχουν προγραμματιστεί για τις 12 Νοεμβρίου.

Ρευστοποιήσεις στις τράπεζες

Απώλειες -1,52% καταγράφει σήμερα ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος διαπραγματεύεται στις 2.962,15 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) κινείται πτωτικά κατά -0,77% στις 6.605,89 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) χάνει -0,18% στις 3.030,56 μονάδες.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώνεται στα 16,15 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 5,16 εκατ. ευρώ αφορούν σε πακέτο της Εθνικής Τράπεζας. Μεικτό τζίρο 5,9 εκατ. ευρώ κάνει η ΕΤΕ και ακολουθεί η Capital Maritime Finance με 2,2 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 191,19 δισ. ευρώ. Αρνητικό είναι το πρόσημο για 39 μετοχές, θετικό για 33, ενώ 12 τίτλοι παραμένουν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Alpha Bank υποχωρεί κατά -2,1%, η Eurobank κατά -1,7%, η Εθνική κατά -1,4% και η Πειραιώς κατά -1,1%. Η Optima bank κινείται πτωτικά κατά -1,5%, η Τράπεζα Κύπρου κατά -1,2%, ενώ η CrediaBank ενισχύεται κατά +0,2%.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, απώλειες άνω του -1% καταγράφουν η Metlen, η Motor Oil, η HELLENiQ ENERGY, η ΕΥΔΑΠ, η Viohalco, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ο ΔΑΑ. Κοντά στο -1% διαπραγματεύονται η Cenergy, η Aegean και η Titan. Από την άλλη πλευρά, η Coca-Cola HBC ενισχύεται κατά +2,5% στα 54 ευρώ, λειτουργώντας ως «αντίβαρο» για την αγορά.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, πάνω από -1% χάνουν ο ΑΔΜΗΕ και η Noval Property, ενώ κοντά στο -1% υποχωρούν η Bally’s Intralot και η Qualco. Στον αντίποδα, η Intracom Holdings κερδίζει +1,3% και κινείται στα 3,05 ευρώ, με ώθηση από τις χθεσινές αγορές μετοχών από τον επικεφαλής του ομίλου Σωκράτη Κόκκαλη και τη σύζυγό του, Ελένη.