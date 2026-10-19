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Υπό τη σκιά της διεθνούς αβεβαιότητας και με την επενδυτική ψυχολογία να παραμένει εύθραυστη, ξεκίνησε η εβδομάδα στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Οι αναταραχές στη Γαλλία, οι ισχυρές διακυμάνσεις στις τιμές του πετρελαίου και οι απώλειες της Wall Street διαμορφώνουν ένα απαιτητικό περιβάλλον συνολικά για τις αγορές.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (19/10) ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -0,41% και διαπραγματεύεται στις 2.602,77 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.597,01 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.606,40 μονάδες, με την «μάχη» γύρω από τη ζώνη των 2.600 μονάδων να μαίνεται για τρίτη εβδομάδα.

Το αρνητικό κλίμα στις αγορές, σε συνδυασμό με την πολιτική και κοινωνική ένταση στη Γαλλία, εξακολουθεί να επηρεάζει τη διάθεση των επενδυτών. Οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί δείκτες κινούνται σε πτωτικό έδαφος, την ώρα που το πετρέλαιο Brent υποχωρεί προς τα 107 δολάρια το βαρέλι, έχοντας προηγουμένως προσεγγίσει τα 110 δολάρια.

Στο επίκεντρο βρίσκονται και οι επιπτώσεις από τις εκτεταμένες ταραχές που συγκλόνισαν τη Γαλλία το Σαββατοκύριακο, εντείνοντας την αβεβαιότητα για τις προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας και τη βραχυπρόθεσμη πορεία των αγορών.

Για τη Λεωφόρο Αθηνών, καθοριστικός παράγοντας στην εκκίνηση της εβδομάδας είναι οι τάσεις που διαμορφώνονται στα μεγάλα χρηματιστήρια του εξωτερικού, καθώς απουσιάζουν, σε πρώτη φάση, σημαντικοί εγχώριοι καταλύτες που θα μπορούσαν να διαφοροποιήσουν την πορεία του Γενικού Δείκτη.

Ο τραπεζικός κλάδος συνεχίζει να διαδραματίζει κομβικό ρόλο στη διαμόρφωση της τάσης, με τη συμπεριφορά των μετοχών των συστημικών τραπεζών να αποτελεί βαρόμετρο για τη συνολική εικόνα της αγοράς. Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα θα έχει η αντίδραση των blue chips, τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν είτε ως ανάχωμα στις πιέσεις είτε ως παράγοντας επιτάχυνσης της πτώσης.

Στο καλεντάρι της εβδομάδας περιλαμβάνεται μία σειρά επιχειρηματικών γεγονότων που αναμένεται να συγκεντρώσουν το ενδιαφέρον των επενδυτών, πριν αυτό στραφεί στην κρίσιμη αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από την S&P.

Σήμερα εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση οι 140.300 νέες μετοχές της Alpha Bank, που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, από 36 στελέχη της εταιρείας, με τιμή διάθεσης 0,29 ευρώ ανά μετοχή. Παράλληλα, η Moda Bagno διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα ύψους 0,069 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό 0,066 ευρώ ανά μετοχή).

Την Τρίτη 20 Οκτωβρίου αναμένεται να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση της Capital Maritime Finance, με τιμή εκκίνησης τα 7,5 ευρώ ανά μετοχή. Η δημόσια προσφορά ανέδειξε το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, καθώς η εταιρεία άντλησε κεφάλαια ύψους 300 εκατ. ευρώ, έναντι αρχικού στόχου 250 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές προσφορές προσέγγισαν το 1,1 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, η Fourlis θα πραγματοποιήσει το Investor Day, στη διάρκεια του οποίου η διοίκηση θα παρουσιάσει στην επενδυτική κοινότητα το νέο επιχειρηματικό σχέδιο του ομίλου, μετά την αναδιάρθρωση του δικτύου λιανικής. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι στρατηγικές προτεραιότητες και οι προοπτικές ανάπτυξης για την επόμενη περίοδο.

Την Τετάρτη (21/10) η Παπουτσάνης ανοίγει την αυλαία των ανακοινώσεων για τα οικονομικά μεγέθη του εννεαμήνου και του τρίτου τριμήνου, δίνοντας ένα πρώτο δείγμα των επιδόσεων των εισηγμένων κατά την περίοδο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου.

Την ίδια μέρα, η Allwyn θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα στο προσωρινό μέρισμα ύψους 0,20 ευρώ ανά μετοχή. Υπενθυμίζεται ότι οι μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν είτε την καταβολή του ποσού σε μετρητά είτε την επανεπένδυσή του σε μετοχές. Η περίοδος κατά την οποία οι μέτοχοι θα μπορούν να επιλέξουν τη λήψη μετοχών αντί μετρητών θα διαρκέσει από τις 23 Οκτωβρίου έως τις 5 Νοεμβρίου. Τόσο η καταβολή του ποσού σε μετρητά όσο και η παράδοση των νέων μετοχών έχουν προγραμματιστεί για τις 12 Νοεμβρίου.

Την Παρασκευή (23/10) ο οίκος Standard & Poor’s (S&P) αναμένεται να δημοσιεύσει τη δεύτερη και τελευταία προγραμματισμένη για φέτος αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας. Η υφιστάμενη αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας βρίσκεται στη βαθμίδα «BBB» με σταθερές προοπτικές (stable outlook), δηλαδή στο δεύτερο σκαλοπάτι της επενδυτικής βαθμίδας. Ο κύκλος των φετινών αξιολογήσεων θα κλείσει στις 6 Νοεμβρίου με την Fitch Ratings («BBB» με σταθερές προοπτικές).