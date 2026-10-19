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Στο «κόκκινο» ξεκίνησε η εβδομάδα για το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο επηρεάστηκε τις ισχυρές απώλειες που καταγράφουν οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές. Η σημερινή διόρθωση ήρθε μετά το «άλμα» κατά +1,2% την περασμένη Παρασκευή, με τις 2.600 μονάδες να «παραβιάζονται» ενδοσυνεδριακά. Ωστόσο, στις δημοπρασίες οι πιέσεις στο ταμπλό αποκλιμακώθηκαν σε μεγάλο βαθμό.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (19/10) ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 10,15 μονάδες ή -0,39% και έκλεισε στις 2.603,34 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.589,65 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.608,51 μονάδες. Πτώση -4,93% σημειώνει το ΧΑ εντός του Οκτωβρίου, με τη φετινή του απόδοση να ανέρχεται σε +22,76%. Σε χαμηλά επίπεδα η συναλλακτική δραστηριότητα, με τον τζίρο να υπολείπεται των 200 εκατ. ευρώ. Το ορόσημο των 70 ευρώ κατάφερε να κατακτήσει για πρώτη φορά η Motor Oil.

Ελεγχόμενη η επικράτηση των πωλητών

Πτώση -0,83% σημείωσαν οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση στις 3.007,72 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) υποχώρησε κατά -0,41% στις 6.657,26 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) έχασε -0,44% στις 3.036,17 μονάδες.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 176,21 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 26,76 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Τζίρο 27,1 εκατ. ευρώ έκανε η Eurobank και ακολούθησε η Πειραιώς με 18,9 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 191,06 δισ. ευρώ. Αρνητικό ήταν το πρόσημο για 58 μετοχές, θετικό για 45, ενώ 21 τίτλοι έμειναν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Εθνική υποχώρησε κατά -1,34% στα 16,18 ευρώ και ακολούθησαν η Πειραιώς (-0,84% στα 9,698 ευρώ), η Eurobank (-0,25% στα 4,439 ευρώ) και η Alpha Bank (-0,07% στα 4,267 ευρώ). Η CrediaBank κινήθηκε πτωτικά κατά -1,61% στο 0,915 ευρώ, η Τράπεζα Κύπρου κατά -1,6% στα 10,43 ευρώ και η Optima bank κατά -1,1% στα 13,5 ευρώ.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, πτώση άνω του -2% σημείωσαν η ElvalHalcor (-2,44% στα 3,4 ευρώ) και η Titan (-2,07% στα 47,2 ευρώ). Κοντά στο -1% έκλεισαν ο ΔΑΑ (-0,96% στα 12,39 ευρώ), ο ΟΤΕ (-0,92% στα 19,4 ευρώ), η Metlen (-0,82% στα 48,48 ευρώ) και η HELLENiQ ENERGY (-0,76% στα 19,49 ευρώ). Στον αντίποδα, πάνω από +1% κέρδισαν η Motor Oil (+1,52% στα 70 ευρώ – νέο ιστορικό υψηλό) και η Coca-Cola HBC (+1,15% στα 52,7 ευρώ).

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, ο ΑΔΜΗΕ σημείωσε πτώση -2,43% στα 2,64 ευρώ, διορθώνοντας μετά το +5,6% της περασμένης Παρασκευής. Πάνω από -1% έχασαν η Σαράντης (-1,78% στα 11,06 ευρώ), η Ideal (-1,47% στα 5,36 ευρώ) και η Quest (-1,08% στα 7,32 ευρώ). Κοντά στο -1% έκλεισαν η Autohellas (-0,95%σ τα 10,48 ευρώ) και η ΑΒΑΞ (-0,92% στα 3,245 ευρώ). Από την άλλη πλευρά, η Intracom Holdings κατέγραψε «άλμα» +4,15% και έκλεισε στα 3,01 ευρώ. Η Euronext Athens ενισχύθηκε κατά +2,37% στα 10,36 ευρώ και η Noval Property κατά +1,31% στα 2,32 ευρώ.

Γαλλία και πετρέλαιο στο επίκεντρο – Πλούσιο το καλεντάρι της εβδομάδας

Το αρνητικό κλίμα στις αγορές, σε συνδυασμό με την πολιτική και κοινωνική ένταση στη Γαλλία, εξακολουθεί να επηρεάζει τη διάθεση των επενδυτών. Οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί δείκτες κινούνται σε έντονα πτωτικό έδαφος, με απώλειες άνω του -1%, την ώρα που το πετρέλαιο Brent υποχωρεί προς τα 108 δολάρια το βαρέλι, έχοντας προηγουμένως προσεγγίσει τα 110 δολάρια.

Στο επίκεντρο βρίσκονται και οι επιπτώσεις από τις εκτεταμένες ταραχές που συγκλόνισαν τη Γαλλία το Σαββατοκύριακο, εντείνοντας την αβεβαιότητα για τις προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας και τη βραχυπρόθεσμη πορεία των αγορών.

Για τη Λεωφόρο Αθηνών, καθοριστικός παράγοντας στην εκκίνηση της εβδομάδας είναι οι τάσεις που διαμορφώνονται στα μεγάλα χρηματιστήρια του εξωτερικού, καθώς απουσιάζουν, σε πρώτη φάση, σημαντικοί εγχώριοι καταλύτες που θα μπορούσαν να διαφοροποιήσουν την πορεία του Γενικού Δείκτη.

Ο τραπεζικός κλάδος συνεχίζει να διαδραματίζει κομβικό ρόλο στη διαμόρφωση της τάσης, με τη συμπεριφορά των μετοχών των συστημικών τραπεζών να αποτελεί βαρόμετρο για τη συνολική εικόνα της αγοράς. Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα θα έχει η αντίδραση των blue chips, τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν είτε ως ανάχωμα στις πιέσεις είτε ως παράγοντας επιτάχυνσης της πτώσης.

Στο καλεντάρι της εβδομάδας περιλαμβάνεται μία σειρά επιχειρηματικών γεγονότων που αναμένεται να συγκεντρώσουν το ενδιαφέρον των επενδυτών, πριν αυτό στραφεί στην κρίσιμη αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από την S&P.

Σήμερα εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση οι 140.300 νέες μετοχές της Alpha Bank, που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, από 36 στελέχη της εταιρείας, με τιμή διάθεσης 0,29 ευρώ ανά μετοχή. Παράλληλα, η Moda Bagno διαπραγματευόταν χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα ύψους 0,069 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό 0,066 ευρώ ανά μετοχή).

Την Τρίτη 20 Οκτωβρίου αναμένεται να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση της Capital Maritime Finance, με τιμή εκκίνησης τα 7,5 ευρώ ανά μετοχή. Η δημόσια προσφορά ανέδειξε το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, καθώς η εταιρεία άντλησε κεφάλαια ύψους 300 εκατ. ευρώ, έναντι αρχικού στόχου 250 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές προσφορές προσέγγισαν το 1,1 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, η Fourlis θα πραγματοποιήσει το Investor Day, στη διάρκεια του οποίου η διοίκηση θα παρουσιάσει στην επενδυτική κοινότητα το νέο επιχειρηματικό σχέδιο του ομίλου, μετά την αναδιάρθρωση του δικτύου λιανικής. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι στρατηγικές προτεραιότητες και οι προοπτικές ανάπτυξης για την επόμενη περίοδο.

Την Τετάρτη (21/10) η Παπουτσάνης ανοίγει την αυλαία των ανακοινώσεων για τα οικονομικά μεγέθη του εννεαμήνου και του τρίτου τριμήνου, δίνοντας ένα πρώτο δείγμα των επιδόσεων των εισηγμένων κατά την περίοδο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου.

Την ίδια μέρα, η Allwyn θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα στο προσωρινό μέρισμα ύψους 0,20 ευρώ ανά μετοχή. Υπενθυμίζεται ότι οι μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν είτε την καταβολή του ποσού σε μετρητά είτε την επανεπένδυσή του σε μετοχές. Η περίοδος κατά την οποία οι μέτοχοι θα μπορούν να επιλέξουν τη λήψη μετοχών αντί μετρητών θα διαρκέσει από τις 23 Οκτωβρίου έως τις 5 Νοεμβρίου. Τόσο η καταβολή του ποσού σε μετρητά όσο και η παράδοση των νέων μετοχών έχουν προγραμματιστεί για τις 12 Νοεμβρίου.

Την Παρασκευή (23/10) ο οίκος Standard & Poor’s (S&P) αναμένεται να δημοσιεύσει τη δεύτερη και τελευταία προγραμματισμένη για φέτος αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας. Η υφιστάμενη αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας βρίσκεται στη βαθμίδα «BBB» με σταθερές προοπτικές (stable outlook), δηλαδή στο δεύτερο σκαλοπάτι της επενδυτικής βαθμίδας. Ο κύκλος των φετινών αξιολογήσεων θα κλείσει στις 6 Νοεμβρίου με την Fitch Ratings («BBB» με σταθερές προοπτικές).