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Η στροφή προς τον τεχνολογικό κλάδο, η οποία ξεκίνησε στα τέλη Ιουλίου, έχει ακόμα περιθώρια ανόδου, σύμφωνα με τη Deutsche Bank.

Οι μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης των κλάδων ανάπτυξης και τεχνολογίας έχουν σημειώσει άνοδο 14% από τα τέλη Ιουλίου, φτάνοντας σε ιστορικό υψηλό, σε σύγκριση με τον υπόλοιπο δείκτη S&P 500, ο οποίος σημείωσε πτώση 3% κατά την ίδια περίοδο, σύμφωνα με έκθεση υπό την καθοδήγηση του στρατηγικού αναλυτή της Deutsche Bank, Παράγκ Θάτε.

Η σχετική υπεραπόδοση των μετοχών μεγάλης κεφαλαιοποίησης με προοπτικές ανάπτυξης και του τεχνολογικού κλάδου «έχει ανέλθει στο άνω μισό του μακροπρόθεσμου καναλιού τάσης, αλλά δεν έχει φτάσει ακόμη στην κορυφή», σημείωσαν οι αναλυτές.

Επίσης, η θέση των επενδυτών στις μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης με προοπτικές ανάπτυξης και του τεχνολογικού κλάδου έχει αυξηθεί σε περίπου 0,8 τυπική απόκλιση πάνω από το ουδέτερο επίπεδο, «σαφώς overweight, αλλά αρκετά κάτω από προηγούμενα υψηλά» σε περιόδους όπως οι αρχές Ιουνίου, όταν έφτασε στο 99ο εκατοστημόριο, ανέφερε η Deutsche Bank.

«Στο πλαίσιο των δικαιωμάτων προαίρεσης επί μεμονωμένων μετοχών, ο όγκος συναλλαγών στις μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης με προοπτικές ανάπτυξης και τεχνολογίας αυξήθηκε απότομα, ακολουθούμενος από τις κυκλικές καταναλωτικές μετοχές, τις κυκλικές βιομηχανικές μετοχές και τις αμυντικές μετοχές», ανέφερε η Deutsche Bank, σύμφωνα με το CNBC, προσθέτοντας ότι ο όγκος συναλλαγών στις μετοχές του ενεργειακού τομέα μειώθηκε, ενώ ο όγκος συναλλαγών στους τομείς των πρώτων υλών και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ήταν σταθερός.

«Η εναλλαγή έχει πλέον προχωρήσει, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω εξέλιξη», ανέφερε η Deutsche Bank, προσθέτοντας ότι συνεχίζει να θεωρεί τον όγκο των επιτοκίων και όχι το επίπεδό τους ως καθοριστικό παράγοντα για τις μετοχές.

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