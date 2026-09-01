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Ισχυρές αποδόσεις στις διεθνείς μετοχές, άνοδο των πολύτιμων μετάλλων και αισθητή πίεση στις αγορές κρατικών ομολόγων έφερε ο Αύγουστος, με τα ισχυρά μακροοικονομικά στοιχεία να στηρίζουν τη διάθεση για ανάληψη κινδύνου, αλλά τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και τη δημοσιονομική πολιτική να οδηγούν υψηλότερα τις μακροπρόθεσμες αποδόσεις. Σύμφωνα με τη Deutsche Bank, ο Αύγουστος αποτέλεσε εξαίρεση στην τάση των τελευταίων ετών για αυξημένη μεταβλητότητα προς το τέλος του καλοκαιριού.

Τα ισχυρά οικονομικά στοιχεία οδήγησαν αρκετούς χρηματιστηριακούς δείκτες σε νέα υψηλά, με τον S&P 500 να καταγράφει νέο ιστορικό ρεκόρ. Την ίδια στιγμή, όμως, οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων κρατικών τίτλων κινήθηκαν σε πολυετή υψηλά.

Η απόδοση του 10ετούς γερμανικού ομολόγου ολοκλήρωσε τον μήνα στο 3,32%, στο υψηλότερο επίπεδο από το 2011, ενώ η αντίστοιχη απόδοση του αμερικανικού 10ετούς έφτασε σε υψηλό 19 μηνών, στο 4,75%. Ακόμη εντονότερη ήταν η κίνηση στις μεγαλύτερες διάρκειες, καθώς η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού τίτλου έφτασε στο 5,31%, υψηλό από το 2007, ενώ το γερμανικό 30ετές άγγιξε το 3,81%.

Για την Ελλάδα, η εικόνα που αποτυπώνει η Deutsche Bank είναι ιδιαίτερα ισχυρή. Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών συγκαταλέγεται στις αγορές με τις καλύτερες επιδόσεις διεθνώς, καταγράφοντας άνοδο περίπου 4% τον Αύγουστο και παραμένοντας στις πρώτες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης τόσο σε όρους τοπικού νομίσματος όσο και σε δολάρια. Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η επίδοση από την αρχή του έτους, με τον Greece Athex να εμφανίζει συνολική απόδοση 32,8%, ξεπερνώντας μεταξύ άλλων τον S&P 500, τον Nasdaq, τον DAX, τον STOXX 600 και τις περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές. Σύμφωνα με την Deutsche Bank, η Αθήνα βρίσκεται ανάμεσα στις κορυφαίες χρηματιστηριακές αγορές του 2026, πίσω μόνο από λίγες εξαιρετικά ισχυρές περιπτώσεις διεθνώς.

Στο μακροοικονομικό μέτωπο, τα στοιχεία δραστηριότητας παρέμειναν ισχυρά. Ο σύνθετος δείκτης PMI της Ευρωζώνης ανήλθε σε υψηλό εννέα μηνών, στις 52,1 μονάδες, ενώ στις ΗΠΑ έφτασε σε υψηλό τετραετίας, στις 56 μονάδες. Η εικόνα αυτή ενίσχυσε τις προσδοκίες για ανθεκτική παγκόσμια ανάπτυξη, αλλά παράλληλα συνέβαλε στη διατήρηση των ανησυχιών για τον πληθωρισμό.

Στις ΗΠΑ, η πιο επιθετική από τις προσδοκίες τοποθέτηση της Federal Reserve στο Jackson Hole περιόρισε τις προσδοκίες για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής. Στο τέλος Αυγούστου, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αποτιμούσαν πιθανότητα περίπου 65% για αύξηση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο.

Στις αγορές μετοχών, ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 2,7% σε όρους συνολικής απόδοσης, ενώ ο ευρωπαϊκός STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,5%. Οι τεχνολογικές μετοχές ξεχώρισαν, με τον κλάδο τεχνολογίας του S&P 500 να κερδίζει 6,2%. Ο δείκτης MSCI των αναδυόμενων αγορών σημείωσε άνοδο 3,4%.

Μεγάλοι κερδισμένοι του μήνα ήταν τα πολύτιμα μέταλλα. Ο χρυσός ενισχύθηκε κατά 9,7%, στα 4.437 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ το ασήμι σημείωσε άνοδο 15,6%. Ισχυρές αυξήσεις καταγράφηκαν και σε βασικά αγροτικά προϊόντα, με το σιτάρι να κερδίζει 18,3%, το καλαμπόκι 16,8% και τη ζάχαρη 21,5%.

Στην ενέργεια, το Brent έκλεισε τον Αύγουστο στα 90,49 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,4%, ενώ το αμερικανικό WTI κέρδισε 1,3%. Πολύ μεγαλύτερη ήταν η κίνηση στο ευρωπαϊκό φυσικό αέριο, το οποίο ενισχύθηκε κατά 18,2%, στα 69,81 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Η Deutsche Bank επισημαίνει έτσι μια αγορά με δύο ταχύτητες. Η ισχυρή ανάπτυξη και τα εταιρικά κέρδη εξακολουθούν να στηρίζουν τις μετοχές, αλλά η άνοδος των αποδόσεων, οι πληθωριστικές πιέσεις και οι δημοσιονομικές ανησυχίες διατηρούν σημαντικό βαθμό αβεβαιότητας για τους επόμενους μήνες.

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