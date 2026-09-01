Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Last update 12:36

Με σημαντικές απώλειες εξελίσσεται η συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με την ελληνική αγορά να μπαίνει στον Σεπτέμβριο έχοντας αφήσει πίσω τον Αύγουστο με συνολικά κέρδη +4,18%, παρά τη χθεσινή μικρή πτώση (-0,10%) για τον Γενικό Δείκτη. Η συναλλακτική δραστηριότητα εκτινάχθηκε στα 801,5 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της αναδιάρθρωσης των δεικτών MSCI, σημαντικά υψηλότερα από τον κινητό μέσο όρο 100 ημερών των 305 εκατ. ευρώ, ενώ η Motor Oil κυριάρχησε στον τζίρο με 344 εκατ. ευρώ, καθώς επέστρεψε στον δείκτη MSCI Greece Standard.

Στη σημερινή συνεδρίαση, λίγο μετά τις 12:3ο, o Γενικός Δείκτης Τιμών υποχωρεί 1,00% στις 2.650 μονάδες, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης χάνει 1,27%, ο Mid Cap υποχωρεί 0,42% και ο τραπεζικός δείκτης -1,42%. Ακόμα, ο τζίρος κυμαίνεται κοντά στα 56 εκατ. ευρώ.

Στο ταμπλό αυτή την ώρα ξεχωρίζει η ΑΤΤΙΚΑ (+1,85%), ο ΟΛΠ (+1,54%) και ο ΑΔΜΗΕ (+0,89%). Αντίθετα πιέζονται οι τράπεζες: Πειραιώς (-1,90%), η Eurobank (-1,09%), η ΕΤΕ (-1,04%) και η Alpha Bank (-2,23%). Επίσης η Metlen (-1,53%), η Allwyn (-0,19%) και η ΔΕΗ (-2,00%).

Παρά το γεγονός ότι η ελληνική αγορά εμφανίζει ανθεκτικότητα, δεν λείπουν οι διεθνείς πιέσεις καθώς η άνοδος των τιμών του πετρελαίου λόγω της νέας έντασης στη Μέση Ανατολή και η αύξηση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων διεθνώς επιβαρύνουν το επενδυτικό κλίμα.

Στο μέτωπο των οικονομικών αποτελεσμάτων, η Quest Holdings αναμένεται να ανακοινώσει την Τετάρτη, μετά το κλείσιμο της αγοράς, τα οικονομικά αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο και το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Τέλος, η Alpha Trust Holdings υπέβαλε αίτημα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη διαγραφή των 3,22 εκατ. μετοχών της από τη Euronext Athens, μετά την έγκριση του μοναδικού μετόχου της, της Alpha Bank, η οποία ελέγχει πλέον το 100% της εταιρείας. Η διαγραφή αποτελεί το τελευταίο διοικητικό βήμα μετά την απόκτηση του πλήρους ελέγχου της Alpha Trust Holdings από την Alpha Bank και δεν συνεπάγεται πρόσθετη οικονομική επίπτωση για τον τραπεζικό όμιλο.

Πρωταγωνιστής το Χρηματιστήριο Αθηνών, λέει η Deutsche Bank

Το ισχυρό προφίλ της ελληνικής αγοράς αποτυπώνεται και στη νέα έκθεση της Deutsche Bank. Σύμφωνα με τη γερμανική τράπεζα, ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών συγκαταλέγεται στις αγορές με τις καλύτερες επιδόσεις διεθνώς, καταγράφοντας άνοδο περίπου 4% τον Αύγουστο και παραμένοντας στις πρώτες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης τόσο σε όρους τοπικού νομίσματος όσο και σε δολάρια.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η επίδοση από την αρχή του έτους, με τον Greece Athex να εμφανίζει συνολική απόδοση 32,8%, ξεπερνώντας μεταξύ άλλων τον S&P 500, τον Nasdaq, τον DAX, τον STOXX 600 και τις περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές. Σύμφωνα με την Deutsche Bank, η Αθήνα βρίσκεται ανάμεσα στις κορυφαίες χρηματιστηριακές αγορές του 2026, πίσω μόνο από λίγες εξαιρετικά ισχυρές περιπτώσεις διεθνώς.

Παραμένουν οι πιέσεις στις διεθνείς αγορές

Πτωτικές τάσεις επικρατούν την Τρίτη στις ασιατικές αγορές, καθώς οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί απέναντι στις προοπτικές των αμερικανικών επιτοκίων και στη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Στον αντίποδα, καλύτερη εικόνα παρουσίασαν τα οικονομικά στοιχεία από την Κίνα και τη Νότια Κορέα.

Το κλίμα επιβαρύνθηκε μετά τις ήπιες απώλειες που σημείωσε η Wall Street, καθώς η νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου ενίσχυσε τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και για το ενδεχόμενο αυστηρότερης νομισματικής πολιτικής στις ΗΠΑ.

Τα futures των αμερικανικών χρηματιστηριακών δεικτών παρέμεναν σχεδόν αμετάβλητα κατά τις ασιατικές συναλλαγές.

Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 σημείωνε οριακή άνοδο 0,04%, ενώ ο ευρύτερος δείκτης TOPIX κινούνταν αντίθετα, καταγράφοντας άνοδο 0,78%.

Στη Νότια Κορέα, ο KOSPI έχανε 0,14%, παρά τα ιδιαίτερα ισχυρά στοιχεία για το εξωτερικό εμπόριο.

Στην Κίνα, η εικόνα ήταν μικτή. Ο Shanghai Composite και ο CSI 300 κινούνταν κοντά στο αμετάβλητο, ενώ στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng υποχωρούσε κατά 0,9%.

Όσον αφορά τη Wall Street, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Dow Jones ενισχύονταν κατά 21 μονάδες, ενώ τα futures του S&P 500 υποχωρούσαν λιγότερο από 0,1%. Τα αντίστοιχα συμβόλαια του Nasdaq-100 παρέμεναν σχεδόν αμετάβλητα. Σε επίπεδο Αυγούστου, ο S&P 500 κατέγραψε άνοδο 2,6%, ενώ ο Nasdaq ενισχύθηκε κατά 3,9%. Ο Dow Jones σημείωσε μηνιαία κέρδη 1,3%, συμπληρώνοντας μάλιστα πέμπτο διαδοχικό μήνα ανόδου.

Τέλος, στις ευρωαγορές το κλίμα είναι σαφώς επηρεασμένο από την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, με τους επενδυτές να μην έχουν διάθεση για ρίσκο. Στο άνοιγμα της αγοράς, ο πανευρωπαϊκός STOXX 600 κινούνταν κοντά στο αμετάβλητο, ενώ ο γερμανικός DAX υποχωρούσε κατά 0,6%. Ο γαλλικός CAC 40 σημείωνε οριακή άνοδο 0,1%, ενώ ο FTSE 100 του Λονδίνου έχανε 0,4%.

Διαβάστε ακόμη

Ο άνθρωπος που εμπνεύστηκε το Velcro από τα αγκάθια

Αγριεύει το ντέρμπι με την ακρίβεια: Το ακριβό diesel απειλεί το φθηνό «καλάθι»

Online στοίχημα: Το λάθος που «ρίχνει» φόρο 33% στα κέρδη

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ