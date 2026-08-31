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Μάχη μέχρι τα τελευταία λεπτά της συνεδρίασης δόθηκε για το πρόσημο στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους πωλητές τελικά να επικρατούν οριακά. Αν και για ένα μεγάλο διάστημα ενδοσυνεδριακά κατέγραφε συγκρατημένα κέρδη, ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε με οριακές απώλειες 0,10% στις 2.677 μονάδες. Αντίστοιχα, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης είχε οριακή πτώση 0,01% στις 6.853 μονάδες, ο δείκτης Mid Cap κέρδισε 0,30% και ο τραπεζικός δείκτης +0,18%.

Λόγω της αναδιάρθρωσης των δεικτών MSCI, η συναλλακτική δραστηριότητα ξεπέρασε τα 800 εκατ. ευρώ και συγκεκριμένα τα 803,21 εκατ. ευρώ.

Στο ταμπλό ξεχώρισε η Motor Oil που θα προστεθεί στον δείκτη MSCI Greece Standard, με τον ημερήσιο τζίρο να ξεπερνάει τα 344 εκατ. ευρώ, αλλά και η Πειραιώς (+0,78%), Credia (+3,23%) και ΕΤΕ (+0,15%). Στον αντίποδα, πιέσεις δέχτηκαν η Allwyn (-1,09%), η Aktor (-0,39%), η Metlen (-0,24%), η Alpha Bank (-0,59%) και η Eurobank (-1,18%).

Παρά τις προκλήσεις λόγω του νέου γύρου εντάσεων στη Μέση Ανατολή, η ελληνική αγορά παρουσιάστηκε ανθεκτική, με τα κέρδη σε μηνιαίο επίπεδο να φτάνουν το +4,1%. Σημαντική στήριξη έδωσαν τα εταιρικά κέρδη των εισηγμένων και η επερχόμενη αναβάθμιση στις Αναπτυγμένες Αγορές από τους FTSE Russell – Stoxx.

Οι αλλαγές από την αναθεώρηση των δεικτών MSCI του Αυγούστου θα εφαρμοστούν μετά το κλείσιμο της αγοράς και θα τεθούν σε ισχύ αύριο, 1η Σεπτεμβρίου. Υπενθυμίζεται ότι, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης αναθεώρησης, η Motor Oil θα προστεθεί στον δείκτη MSCI Greece Standard, ανεβάζοντας τον αριθμό των μετοχών που τον απαρτίζουν σε 10.

Ο δείκτης Standard περιλαμβάνει πλέον Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, ΔΕΗ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΟΤΕ, Jumbo, Allwyn και Motor Oil. Η τελευταία θα αποχωρήσει από τον MSCI Small Cap, στον οποίο θα προστεθεί η Κρι Κρι.

Στο κόκκινο οι διεθνείς αγορές

Στη Wall Street οι δείκτες καταγράφουν πτώση στο άνοιγμα της συνεδρίασης μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για πρώτη φορά έπειτα από έναν μήνα, αν και εξακολουθούν να βρίσκονται σε τροχιά ολοκλήρωσης του Αυγούστου με κέρδη. Ο S&P 500 υποχωρεί κατά 0,4%, όπως και ο Nasdaq. Ο Dow Jones έχανε 346 μονάδες, ή 0,7%.

Ο Dow ενισχύεται περισσότερο από 1% από τις αρχές του μήνα, γεγονός που φέρνει τον δείκτη σε τροχιά πέμπτης διαδοχικής μηνιαίας ανόδου. Ο S&P 500 και ο Nasdaq κατευθύνονται προς την πρώτη μηνιαία άνοδό τους από τον Μάιο, με κέρδη περίπου 2% και 3% αντίστοιχα. Τόσο ο S&P 500 όσο και ο Dow κατέγραψαν επίσης ιστορικά υψηλά νωρίτερα μέσα στον Αύγουστο.

Με μικτά πρόσημα ολοκλήρωσαν νωρίτερα τη συνεδρίαση της Δευτέρας οι αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού, με τον νοτιοκορεατικό Kospi να ανατρέπει τις αρχικές απώλειές του και να κλείνει τελικά σε θετικό έδαφος.

Στην Ιαπωνία, ο βασικός δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε κατά 0,14% στις 66.311,93 μονάδες, ενώ ο Topix ενισχύθηκε κατά 0,23% στις 4.156,29 μονάδες.

Στη Νότια Κορέα, ο Kospi ανέτρεψε τις απώλειές του και έκλεισε με άνοδο 0,46% στις 6.820,02 μονάδες, ενώ ο δείκτης μικρότερης κεφαλαιοποίησης Kosdaq ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με πτώση 0,49% στις 834,29 μονάδες.

Στην ηπειρωτική Κίνα, ο CSI 300 ενισχύθηκε κατά 0,35% στις 4.625,09 μονάδες, ενώ στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng έκλεισε αμετάβλητος στις 25.566,99 μονάδες. Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 υποχώρησε κατά 0,18% στις 9.076 μονάδες.

Τέλος, οι ευρωαγορές καταγράφουν αυτή την ώρα πτώση, με τον πανευρωπαϊκό Stoxx 600 να χάνει 0,30%, ο γερμανικός Dax πέφτει 0,87% και ο γαλλικός CAC -0,21%. Η αγορά στη Βρετανία είναι κλειστή, ενώ στο Μιλάνο ο FTSE MIB κερδίζει 0,30%.

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