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Στην ομάδα των χρηματιστηρίων με τις υψηλότερες αποδόσεις παγκοσμίως παραμένει η ελληνική αγορά, παρά τις ισχυρές πιέσεις του Οκτωβρίου, σύμφωνα με τη νέα έκθεση της Deutsche Bank. Ο ελληνικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει άνοδο 26,3% από την αρχή του έτους, ξεπερνώντας σημαντικά τις επιδόσεις των περισσότερων μεγάλων ευρωπαϊκών και αμερικανικών αγορών.

Η εικόνα αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς ο Οκτώβριος εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο ταραχώδεις μήνες του έτους, με τις ανησυχίες για τις αποτιμήσεις της τεχνητής νοημοσύνης, την κρίση στα γαλλικά ομόλογα και την εκτίναξη των ενεργειακών τιμών να αλλάζουν τις επενδυτικές ισορροπίες.

Η Ελλάδα μπροστά από τις μεγάλες αγορές

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Deutsche Bank, ο ελληνικός χρηματιστηριακός δείκτης υποχώρησε κατά 4,4% τον Οκτώβριο, περιορίζοντας μέρος των προηγούμενων κερδών του. Ωστόσο, η σωρευτική απόδοση του 26,3% στο δεκάμηνο παραμένει εντυπωσιακή.

Συγκριτικά, ο πανευρωπαϊκός STOXX 600 σημειώνει άνοδο 12,4% από την αρχή του έτους, ο γερμανικός DAX 5,4%, ο ιταλικός FTSE MIB 13,6% και ο ισπανικός IBEX 35 11%. Στις ΗΠΑ, ο S&P 500 ενισχύεται κατά 11,7%, ενώ ο Nasdaq καταγράφει κέρδη 10%.

Από τις αγορές που εξετάζει η έκθεση, η Ιαπωνία εμφανίζει υψηλότερη απόδοση, με τον Nikkei στο 27,7%.

Η ελληνική αγορά διατηρεί έτσι σημαντικό προβάδισμα, παρά τη διόρθωση του Οκτωβρίου και τη γενικότερη επιδείνωση του διεθνούς επενδυτικού κλίματος.

Σφυροκόπημα στις ευρωπαϊκές τράπεζες

Ιδιαίτερα αρνητική ήταν η εικόνα του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου. Ο δείκτης STOXX 600 Banks κατέγραψε συνολική απόδοση -11,4% τον Οκτώβριο, τη χειρότερη μηνιαία επίδοση από το 2023.

Καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε η δημοσιονομική και πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία. Η διαφορά απόδοσης μεταξύ γαλλικών και γερμανικών δεκαετών ομολόγων εκτινάχθηκε στις 174 μονάδες βάσης στις 22 Οκτωβρίου, προσεγγίζοντας τα επίπεδα της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους του 2011.

Οι πιέσεις μεταδόθηκαν στις τράπεζες, στα εταιρικά ομόλογα και στο ευρώ, το οποίο ολοκλήρωσε τον μήνα στα 1,1160 δολάρια.

Η τεχνητή νοημοσύνη από κινητήριος δύναμη γίνεται πηγή ανησυχίας

Η δεύτερη μεγάλη ανατροπή σημειώθηκε στον τεχνολογικό κλάδο. Ο Nasdaq έχασε 5,3%, καταγράφοντας τη χειρότερη μηνιαία επίδοση από τον Μάρτιο του 2025.

Οι επενδυτές άρχισαν να αμφισβητούν κατά πόσο οι τεράστιες επενδύσεις σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να δημιουργήσουν ανάλογες αποδόσεις.

Την ίδια στιγμή, ο ισοσταθμισμένος S&P 500 ενισχύθηκε κατά 5%, αναδεικνύοντας τη μετατόπιση κεφαλαίων από τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες προς άλλους κλάδους.

Πετρέλαιο και φυσικό αέριο αλλάζουν τις ισορροπίες

Στο ενεργειακό μέτωπο, το Brent ενισχύθηκε κατά 13,6% τον Οκτώβριο, φθάνοντας στα 117,64 δολάρια το βαρέλι, με τα κέρδη από την αρχή του έτους να αγγίζουν το 93,3%.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η μηνιαία άνοδος του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου, κατά 43,6%, στα 103,94 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Η νέα ενεργειακή αναταραχή, σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και τις ευρωπαϊκές δημοσιονομικές εξελίξεις, διαμορφώνει ένα δυσκολότερο περιβάλλον για τις διεθνείς αγορές.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, η διατήρηση της ελληνικής χρηματιστηριακής απόδοσης πάνω από το 26% αποτελεί ένα από τα αξιοσημείωτα ευρήματα της αποτίμησης της Deutsche Bank για το πρώτο δεκάμηνο του 2026.