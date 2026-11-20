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Στην πρόσφατη ιστορία του Χρηματιστηρίου Αθηνών δεν υπάρχει προηγούμενο επτά διαδοχικών εβδομάδων με εναλλαγή προσήμου με μεταβολή άνω του 2% σε απόλυτο μέγεθος. Εδώ και δύο μήνες, κάθε ισχυρή άνοδος διαδέχεται μια αντίστοιχη πτώση και αντιστρόφως, χωρίς η αγορά να βρίσκει σαφή κατεύθυνση. Οι 2.600 μονάδες παραμένουν το κεντρικό σημείο γύρω από το οποίο κινείται το τελευταίο δίμηνο ο Γενικός Δείκτης χωρίς οι ταλαντώσεις να δείχνουν μια σαφή τάση αποκλιμάκωσης. Το σκηνικό διακυμάνσεων έχει οδηγήσει πολλά βραχυπρόθεσμα κεφάλαια εκτός αγοράς αφού κάθε κίνηση καταγράφει άμεσα ζημιές αυξάνοντας το βαθμό δυσφορίας των γρήγορων κεφαλαίων.

Σε αυτό το περιβάλλον, η διατήρηση μιας ισορροπημένης κατανομής μεταξύ μετοχών και ρευστότητας έχει λειτουργήσει μέχρι στιγμής, περιορίζοντας το κόστος και την ζημιά των συχνών αλλαγών θέσης, η αλλαγή του κλίματος ωστόσο παραμένει ένα ζητούμενο. Με τον κύριο όγκο των αποτελεσμάτων εννεαμήνου να έχει ήδη δημοσιευθεί, η αγορά αναζητά πλέον στο εξωτερικό τον καταλύτη που θα μπορούσε να βελτιώσει το κλίμα. Η έντονη μεταβλητότητα στις αμερικανικές αγορές παραμένει, προς το παρόν, το βασικότερο εμπόδιο για την επιστροφή σε ομαλότερες συνθήκες διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών και η αποφόρτιση αυτή της κατάστασης αποτελεί την αναγκαία συνθήκη για το αν το Χρηματιστήριο Αθηνών θα κλείσει και φέτος τη χρονιά σε εορταστικό κλίμα, όπως συνέβη σε κάθε ένα από τα προηγούμενα επτά χρόνια.

Στις ΗΠΑ τα πρακτικά της συνεδρίασης της FED τον Οκτώβριο επιβεβαίωσαν όσα είχε ήδη προεξοφλήσει η αγορά. Σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες έκριναν ότι πιθανότατα θα χρειαστούν περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων, ενώ δύο ανέφεραν ότι τον Δεκέμβριο θα μπορούσε να εξεταστεί αύξηση μεγαλύτερη των 25 μονάδων βάσης. H αγορά αποδίδει πλέον πιθανότητα περίπου 95% σε αύξηση κατά 25 μ.β. στις 9 Δεκεμβρίου και περίπου 5% σε αύξηση κατά 50 μ.β.

Στις μετοχικές αξίες η ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς της Anthropic έβαλε ακόμα πιο ψηλά τον πήχη των δυνατοτήτων της αγοράς καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό στα αντληθέντα κεφάλαια χωρίς ωστόσο η εξέλιξη αυτή να λειτουργήσει υπέρ ενός θετικού κλίματος. Αντίθετα η πτωτική πορεία των δεικτών στη Wall Street αντανακλά την αβεβαιότητα για την απόδοση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη και την πορεία των αμερικανικών επιτοκίων το 2027 με ότι αυτό συνεπάγεται για την ελκυστικότητα των μετοχών και την δυνατότητα να ανταποκριθούν σε ένα περιβάλλον με αυξημένο κόστος δανεισμού.

Καθώς πλησιάζει η Black Friday στις 27 Νοεμβρίου, η προσοχή στρέφεται στους μεγάλους ομίλους του λιανεμπορίου και του ηλεκτρονικού εμπορίου. Η Amazon, η Walmart και άλλοι μεγάλοι παίκτες προετοιμάζονται για μία από τις πιο έντονες εμπορικές περιόδους του έτους. Η εορταστική δαπάνη μπορεί να επηρεάσει τα έσοδα των εταιρειών, τα περιθώρια κέρδους την κερδοφορία τους και κατά συνέπεια τη μεταβλητότητα των μετοχών τους. Σύμφωνα με τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις της αγοράς για την εορταστική περίοδο του 2026, οι ηλεκτρονικές αγορές στις ΗΠΑ αναμένεται να φτάσουν τα 12,9 δισ. δολάρια τη Black Friday και τα 15,1 δισ. δολάρια τη Cyber Monday. Οι εκτιμήσεις αυτές αποτελούν σημείο αναφοράς για την αξιολόγηση των πραγματικών πωλήσεων.

Τεχνικά, ο Γενικός Δείκτης δεν πρωτοτύπησε και διέψευσε εκ νέου όσα… αισιόδοξα είχε υποσχεθεί την προηγούμενη εβδομάδα. Οι 2.600 μονάδες κάθε άλλο παρά ανθεκτικές αποδείχθηκαν στο να περιορίσουν τις πιέσεις και μάλλον αποτελούν ένα «στρογγυλό νούμερο» παρά ένα αξιόπιστο πεδίο απορρόφησης της προσφοράς. Η συνεδρίαση της Παρασκευής ξεκίνησε ένα ακόμα καθοδικό χάσμα (2.592 – 2.580) ενδεικτικό της έντασης των πωλήσεων ή της επιφύλαξης των αγοραστών να υπερασπιστούν το εν λόγω επίπεδο.

Η εικόνα των κινητών μέσων όρων δεν εμπνέει αισιοδοξία καθώς και ο MACD έχει επιστρέψει σε σήμα πώλησης με ορίζοντα τα προηγούμενα χαμηλά του Οκτωβρίου (2.513). Ο δείκτης παραμένει εντός του καναλιού συσσώρευσης, όμως η παραμονή του στο ίδιο εύρος τιμών για περίπου τρεις μήνες έχει αρχίσει να δίνει ελαφρά καθοδική κλίση στην κίνησή του, πιθανώς και λόγω της κόπωσης των επενδυτών. Συμπερασματικά, το πάνω χέρι για την διαμόρφωση της τάσης περνάει στους πωλητές και η επαναπροσέγγιση του τοπικού χαμηλού των 2513 μονάδων είναι το επικρατέστερο βραχυπρόθεσμο σενάριο για την ερχόμενη εβδομάδα.

Τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου οι μετοχές της Eurobank και της Trastor διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα στο ενδιάμεσο μέρισμα, με μικτό ποσό €0,0599 και €0,02 ανά μετοχή, αντίστοιχα. Την Τρίτη 24 Νοεμβρίου ανακοινώνουν αποτελέσματα οι Fourlis και Motor Oil, ενώ την ίδια ημέρα η Safe Bulkers διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα των $0,09 ανά μετοχή. Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου ανακοινώνει αποτελέσματα η Κρι Κρι, ενώ την ίδια ημέρα έχει προγραμματιστεί δημοπρασία εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 26 εβδομάδων.

Την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου ανακοινώνει αποτελέσματα η AS Company και εισάγονται προς διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές της ΜΕΤΚΑ. Την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου ολοκληρώνεται το πρόγραμμα των αποτελεσμάτων της εβδομάδας με την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών. Επισημαίνεται τέλος ότι την ερχόμενη Πέμπτη η αγορά των ΗΠΑ θα παραμείνει κλειστή ενώ την Παρασκευή θα ολοκληρωθεί νωρίτερα στις 20:00 ώρα Ελλάδος.