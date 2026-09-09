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Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει δυναμικά, το Xρηματιστήριο Aθηνών καταγράφει ισχυρή άνοδο και η επικείμενη επιστροφή των ελληνικών μετοχών στους μεγάλους διεθνείς δείκτες δημιουργεί ένα σπάνιο επενδυτικό παράθυρο ευκαιρίας, υπογραμμίζει σε σημερινή της ανάλυση η γερμανική Die Welt.

Όπως σημειώνεται, η Ελλάδα, που βρέθηκε στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους πριν από περισσότερο από μία δεκαετία, βρίσκεται πλέον σε εντελώς διαφορετική θέση. Η οικονομία αναπτύσσεται ταχύτερα από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, το δημόσιο χρέος μειώνεται και οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης έχουν επαναφέρει τα ελληνικά ομόλογα στην επενδυτική βαθμίδα.

Παράλληλα, η χρηματιστηριακή αγορά έχει ανακάμψει σημαντικά και η επικείμενη αναβάθμιση της Ελλάδας από την κατηγορία των αναδυόμενων αγορών στις ανεπτυγμένες αγορές από τους Stoxx και MSCI αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω το επενδυτικό ενδιαφέρον.

Οι επενδυτές εισέρχονται, σύμφωνα με αναλυτές, σε μια περίοδο περίπου οκτώ μηνών, κατά την οποία η ελληνική αγορά μπορεί να επωφεληθεί από αυξημένες εισροές κεφαλαίων.

Από την κρίση χρέους στην επιστροφή της εμπιστοσύνης

Η ελληνική κρίση χρέους προκλήθηκε κυρίως από τη μακροχρόνια δημοσιονομική εκτροπή, αναφέρει η Die Welt, ενώ κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης αποκαλύφθηκε ότι τα πραγματικά ελλείμματα ήταν σημαντικά υψηλότερα από τα επίσημα στοιχεία.

Η απώλεια εμπιστοσύνης των επενδυτών οδήγησε σε εκτίναξη του κόστους δανεισμού και έφερε τη χώρα αντιμέτωπη με τον κίνδυνο χρεοκοπίας. Η διάσωση ήρθε μέσω των προγραμμάτων στήριξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, με αντάλλαγμα πολυετή προγράμματα μεταρρυθμίσεων, δημοσιονομικής προσαρμογής και αλλαγών στη λειτουργία του κράτους.

Η προσπάθεια αυτή έχει οδηγήσει σε θεαματική βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών. Μεταξύ 2020 και 2025, ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ μειώθηκε από 209% σε 146%, δηλαδή κατά περισσότερες από 60 ποσοστιαίες μονάδες.

Ισχυρή ανάπτυξη με οδηγούς κατανάλωση και τουρισμό

Η ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε το 2025 κατά 2,1%, ξεπερνώντας τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, όπου η ανάπτυξη διαμορφώθηκε στο 1,4%, ενώ η Γερμανία παρέμεινε στάσιμη.

Σύμφωνα με τη Βερένα Στρόμπελ, οικονομολόγο της BayernLB, βασικός μοχλός ανάπτυξης ήταν η ιδιωτική κατανάλωση, η οποία αντιστοιχεί περίπου στα τρία τέταρτα του ελληνικού ΑΕΠ.

Σημαντική συμβολή είχε και ο τουρισμός. Το 2025 οι επισκέπτες αυξήθηκαν κατά 10%, φτάνοντας τα 34 εκατομμύρια, επίπεδο-ρεκόρ, ενώ στο πρώτο εξάμηνο του 2026 καταγράφηκε νέα άνοδος περίπου 15%.

Επιπλέον ώθηση παρέχουν τα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης, μέσω του οποίου η Ελλάδα λαμβάνει συνολικά 36 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 18,2 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 17,7 δισ. ευρώ σε δάνεια.

Το ΔΝΤ εκτιμά ότι μετά τη λήξη των ευρωπαϊκών κονδυλίων η ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί περίπου στο 1,5%, ζητώντας νέες μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών ανακτά το χαμένο έδαφος

Η βελτίωση της οικονομίας έχει αποτυπωθεί και στην ελληνική κεφαλαιαγορά.

Ο δείκτης ATHEX είχε φτάσει το 2007 πάνω από τις 5.000 μονάδες, πριν καταρρεύσει κατά περισσότερο από 90% έως το 2012, όταν υποχώρησε στις 476 μονάδες. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχει πραγματοποιήσει ισχυρή ανάκαμψη, ξεπερνώντας πλέον τις 2.700 μονάδες, με άνοδο περίπου 117% την τελευταία τριετία.

Η επιστροφή της Ελλάδας στους διεθνείς δείκτες αποτελεί το επόμενο μεγάλο βήμα.

Η Stoxx θα προχωρήσει πρώτη, με οκτώ ελληνικές εταιρείες να εντάσσονται στον Stoxx Europe 600 στις 21 Σεπτεμβρίου, ενώ η MSCI αναμένεται να ακολουθήσει τον Μάιο του επόμενου έτους, εντάσσοντας ξανά ελληνικές μετοχές στον MSCI World.

Η MSCI έχει ανακοινώσει ότι η Ελλάδα θα επανέλθει από την κατηγορία των αναδυόμενων αγορών στις ανεπτυγμένες αγορές με την αναθεώρηση του Μαΐου 2027, έπειτα από σημαντική βελτίωση της χρηματιστηριακής υποδομής και της πρόσβασης των επενδυτών.

Το «παράθυρο» των οκτώ μηνών για τις ελληνικές μετοχές

Η αλλαγή κατηγορίας δεν σημαίνει απαραίτητα αυτόματα τεράστιες εισροές κεφαλαίων. Ορισμένοι αναλυτές προειδοποιούν ότι ως μικρή αγορά στις ανεπτυγμένες οικονομίες η Ελλάδα μπορεί να έχει μικρότερη προβολή στους διεθνείς επενδυτές.

Ωστόσο, ο αναλυτής της JP Morgan, Ντέιβιντ Άσερκοφ, εκτιμά ότι η χρονική συγκυρία δημιουργεί μια ιδιαίτερα ευνοϊκή περίοδο για τις ελληνικές μετοχές.

Η ένταξη στον Stoxx Europe 600 θα μπορούσε να οδηγήσει σε εισροές περίπου 1 δισ. ευρώ, ενώ ταυτόχρονα οι ελληνικές μετοχές θα παραμείνουν για αρκετούς μήνες στους δείκτες αναδυόμενων αγορών της MSCI.

«Η Ελλάδα εισέρχεται τώρα για περίπου οκτώ μήνες σε ένα γλυκό σημείο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Άσερκοφ, καθώς η αγορά θα βρίσκεται ταυτόχρονα σε έναν σημαντικό ευρωπαϊκό δείκτη και στον MSCI Emerging Markets.

Οι μετοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο

Οι οκτώ ελληνικές εταιρείες που αναμένεται να ενταχθούν στον Stoxx Europe 600 είναι:

-Εθνική Τράπεζα

-Eurobank

-Τράπεζα Πειραιώς

-Alpha Bank

-ΔΕΗ

-Metlen Energy & Metals

-ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

-Motor Oil Hellas

Η συνολική κεφαλαιοποίηση των συγκεκριμένων εταιρειών ανέρχεται περίπου στα 66 δισ. ευρώ, γεγονός που καθιστά την πιθανή εισροή του 1 δισ. ευρώ σημαντική, αν και όχι ικανή για να μεταμορφώσει την αγορά.

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