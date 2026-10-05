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Επιστροφή στα κέρδη για το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο ξεκίνησε με ισχυρές απώλειες στις πρώτες δύο συνεδριάσεις του Οκτωβρίου. Σήμερα, ο Γενικός Δείκτης κατάφερε να «μαζέψει» ένα μέρος της πρόσφατης πτώσης, φτάνοντας ακόμη και πάνω από τις 2.650 μονάδες. Ωστόσο, έχασε τα ενδοσυνεδριακά του κέρδη, κλείνοντας μακριά από τα υψηλά ημέρας.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (5/10) ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά 3,41 μονάδες ή +0,13% και έκλεισε στις 2.639,95 μονάδες, έχοντας κινηθεί μεταξύ των 2.639,27 (χαμηλό ημέρας) και των 2.657,03 μονάδων (υψηλό ημέρας). Στο +24,48% ανέρχεται η απόδοση του ΧΑ εντός της φετινής χρονιάς. Στο ταμπλό, οι τράπεζες ηγήθηκαν της σημερινής ανάκαμψης, καθώς είχαν υποστεί τις ισχυρότερες πιέσεις στο προηγούμενο πτωτικό διήμερο.

Ράλι έκανε η Allwyn, η οποία έλαβε ώθηση από την επικράτηση του Μπολσονάρου στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία, με τον δεύτερο γύρο να έχει προγραμματιστεί για τις 25 Οκτωβρίου. Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση Λούλα είχε αποφασίσει την απαγόρευση του online betting στη χώρα και η πιθανή νίκη του Μπολσονάρου ενδεχομένως να βάλει «φρένο» στην παραπάνω απόφαση. Αξιόλογα ήταν τα κέρδη για τη Viohalco, μετά την έναρξη κάλυψης της μετοχής από την Πειραιώς Χρηματιστηριακή. Από την άλλη μεριά, πιέσεις δέχθηκαν ο ΔΑΑ, η Aktor και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Αναιμική η επικράτηση των αγοραστών

Κέρδη +0,18% σημείωσαν οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση στις 3.140,85 μονάδες, «μαζεύοντας» ένα μικρό μέρος των πρόσφατων ισχυρών απωλειών. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) κινήθηκε ανοδικά κατά +0,14% στις 6.766,74 μονάδες, ενώ ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) υποχώρησε κατά -0,26% στις 3.060 μονάδες.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 294,28 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 58,71 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Τζίρο 53,9 εκατ. ευρώ έκανε η Alpha Bank και ακολούθησε η Eurobank με 45,6 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 193,64 δισ. ευρώ. Θετικό ήταν το πρόσημο για 50 μετοχές, αρνητικό για 56, ενώ 18 τίτλοι έμειναν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Eurobank ενισχύθηκε κατά +0,74% στα 4,618 ευρώ, η Εθνική κατά +0,09% στα 16,85 ευρώ, η Πειραιώς παρέμεινε αμετάβλητη στα 10,18 ευρώ, ενώ η Alpha Bank κινήθηκε πτωτικά κατά -0,9% στα 4,42 ευρώ. Η Optima bank σημείωσε κέρδη +2,66% στα 15,04 ευρώ (νέο ρεκόρ), ενώ αντίθετα η CrediaBank υποχώρησε κατά -0,51% στο 0,975 ευρώ και η Τράπεζα Κύπρου κατά -0,09% στα 10,59 ευρώ.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η Allwyn κατέγραψε άνοδο +4,11% και έκλεισε στα 11,535 ευρώ, με τζίρο άνω των 17 εκατ. ευρώ. Η Viohalco ακολούθησε με κέρδη +2,27% στα 18,06 ευρώ και η Titan ενισχύθηκε κατά +1,5% στα 47,42 ευρώ. Στον αντίποδα, ο ΔΑΑ υποχώρησε κατά -2,48% και έκλεισε στα 12,19 ευρώ. Απώλειες άνω του -1% σημείωσαν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-1,97% στα 42,9 ευρώ) και η Aktor (-1,78% στα 9,37 ευρώ).

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, κέρδη άνω του +1% σημείωσαν η Trade Estates (+1,43% στο 1,988 ευρώ), ο ΟΛΠ (+1,27% στα 47,8 ευρώ) και η ΑΒΑΞ (+1,18% στα 3,43 ευρώ). Από την άλλη πλευρά, πάνω από -1% έχασαν ο ΑΔΜΗΕ (-1,51% στα 4,23 ευρώ), η Intracom Holdings (-1,18% στα 2,925 ευρώ) και η Autohellas (-1,11% στα 10,68 ευρώ).

Στο «κόκκινο» η μεταβλητότητα

Με το βλέμμα στραμμένο στις διεθνείς αγορές ξεκίνησε η νέα εβδομάδα, καθώς η πορεία του πετρελαίου, οι υψηλές αποδόσεις των ομολόγων και η περαιτέρω ενίσχυση του δολαρίου διαμορφώνουν ένα απαιτητικό περιβάλλον για τους επενδυτές.

Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, επαναφέροντας στο προσκήνιο τις ανησυχίες για τις πληθωριστικές πιέσεις, ενώ η συνεχιζόμενη άνοδος των αποδόσεων στις αγορές ομολόγων εντείνει τον προβληματισμό για τις προοπτικές της οικονομίας και το κόστος χρηματοδότησης. Πρόσθετη πηγή αβεβαιότητας αποτελεί η ισχυροποίηση του δολαρίου έναντι του ευρώ, με το αμερικανικό νόμισμα να κινείται σε υψηλό 17 μηνών.

Το κλίμα στις διεθνείς αγορές παραμένει εύθραυστο, καθώς οι περιορισμένες προσδοκίες για άμεση περαιτέρω σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής από τη Fed αντισταθμίζονται από τις πιέσεις στα ευρωπαϊκά ομόλογα και την υποχώρηση του ευρώ.

Η αβεβαιότητα εξακολουθεί να τροφοδοτεί έντονες διακυμάνσεις στις αγορές, με την ενεργειακή κρίση και τις υψηλές τιμές του πετρελαίου να διατηρούν ζωντανές τις ανησυχίες για νέα επιτάχυνση του πληθωρισμού. Το ενδιαφέρον στρέφεται παράλληλα στις συνεδριάσεις των μεγάλων κεντρικών τραπεζών αργότερα μέσα στον μήνα, καθώς οι επενδυτές αναζητούν ενδείξεις για την επόμενη κίνηση στη νομισματική πολιτική.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον και ελλείψει ισχυρών εγχώριων καταλυτών, η ελληνική αγορά αναμένεται να παραμείνει σε συσχέτιση με την πορεία των διεθνών χρηματιστηρίων. Οι ξένες αγορές εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν να κινούνται επιφυλακτικά, τάση που πιθανότατα θα επηρεάσει και το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Από την άλλη πλευρά, οι ισχυρές πιέσεις που δέχθηκαν οι τραπεζικές μετοχές στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις άφησαν περιθώρια για μια τεχνικού χαρακτήρα αντίδραση. Το εύρος των κινήσεων της προηγούμενης εβδομάδας αποτυπώνει χαρακτηριστικά τη νευρικότητα που επικρατεί στην αγορά. Ο Γενικός Δείκτης βρέθηκε τόσο στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 17 ετών, στις 2.738 μονάδες, όσο και στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων έξι εβδομάδων, στις 2.636 μονάδες.

Η απόσταση ανάμεσα στα δύο επίπεδα μέσα σε διάστημα λίγων συνεδριάσεων αποτελεί σαφή ένδειξη της αυξημένης μεταβλητότητας και της δυσκολίας της αγοράς να διαμορφώσει σταθερή βραχυπρόθεσμη κατεύθυνση.

Η μεταβλητότητα αναμένεται να διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Διορθώσεις τέτοιας έντασης συνήθως ακολουθούνται από ισχυρές αντίρροπες κινήσεις, έως ότου η αγορά βρει νέα σημεία ισορροπίας και κινηθεί σε πιο περιορισμένο εύρος τιμών.

Βασικό ζητούμενο για τις επόμενες συνεδριάσεις είναι επομένως η αποκλιμάκωση των διακυμάνσεων και η εμφάνιση πιο σαφών ενδείξεων σταθεροποίησης. Μια τέτοια εικόνα θα μπορούσε να διαμορφωθεί εφόσον η αγορά προσεγγίσει βραχυπρόθεσμα υπερ-πωλημένα επίπεδα, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για αντίδραση μετά τις έντονες πιέσεις των τελευταίων συνεδριάσεων.

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