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Απόπειρα ανάκαμψης κάνουν οι αγοραστές στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά το αρνητικό ξεκίνημα του Οκτωβρίου όπου σημειώθηκαν δύο διαδοχικές έντονα πτωτικές συνεδριάσεις. Με το βλέμμα στραμμένο στις διεθνείς αγορές ξεκίνησε η νέα εβδομάδα, καθώς η πορεία του πετρελαίου, οι υψηλές αποδόσεις των ομολόγων και η περαιτέρω ενίσχυση του δολαρίου διαμορφώνουν ένα απαιτητικό περιβάλλον για τους επενδυτές.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (5/10) ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,22% και διαπραγματεύεται στις 2.642,37 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.639,27 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.650,80 μονάδες. Στο ταμπλό ξεχωρίζει η Allwyn, η οποία ανακάμπτει δυναμικά μετά την επικράτηση του Μπολσονάρου στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία, με τον δεύτερο γύρο να έχει προγραμματιστεί για τις 25 Οκτωβρίου. Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση Λούλα είχε αποφασίσει την απαγόρευση του online betting στη χώρα.

Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, επαναφέροντας στο προσκήνιο τις ανησυχίες για τις πληθωριστικές πιέσεις, ενώ η συνεχιζόμενη άνοδος των αποδόσεων στις αγορές ομολόγων εντείνει τον προβληματισμό για τις προοπτικές της οικονομίας και το κόστος χρηματοδότησης. Πρόσθετη πηγή αβεβαιότητας αποτελεί η ισχυροποίηση του δολαρίου έναντι του ευρώ, με το αμερικανικό νόμισμα να κινείται σε υψηλό 17 μηνών.

Το κλίμα στις διεθνείς αγορές παραμένει εύθραυστο, καθώς οι περιορισμένες προσδοκίες για άμεση περαιτέρω σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής από τη Fed αντισταθμίζονται από τις πιέσεις στα ευρωπαϊκά ομόλογα και την υποχώρηση του ευρώ.

Η αβεβαιότητα εξακολουθεί να τροφοδοτεί έντονες διακυμάνσεις στις αγορές, με την ενεργειακή κρίση και τις υψηλές τιμές του πετρελαίου να διατηρούν ζωντανές τις ανησυχίες για νέα επιτάχυνση του πληθωρισμού. Το ενδιαφέρον στρέφεται παράλληλα στις συνεδριάσεις των μεγάλων κεντρικών τραπεζών αργότερα μέσα στον μήνα, καθώς οι επενδυτές αναζητούν ενδείξεις για την επόμενη κίνηση στη νομισματική πολιτική.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον και ελλείψει ισχυρών εγχώριων καταλυτών, η ελληνική αγορά αναμένεται να παραμείνει σε συσχέτιση με την πορεία των διεθνών χρηματιστηρίων. Οι ξένες αγορές εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν να κινούνται επιφυλακτικά, τάση που πιθανότατα θα επηρεάσει και το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Από την άλλη πλευρά, οι ισχυρές πιέσεις που δέχθηκαν οι τραπεζικές μετοχές στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις αφήνουν περιθώρια για μια τεχνικού χαρακτήρα αντίδραση, εφόσον το διεθνές κλίμα δεν επιδεινωθεί περαιτέρω.

Το εύρος των κινήσεων της προηγούμενης εβδομάδας αποτυπώνει χαρακτηριστικά τη νευρικότητα που επικρατεί στην αγορά. Ο Γενικός Δείκτης βρέθηκε τόσο στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 17 ετών, στις 2.738 μονάδες, όσο και στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων έξι εβδομάδων, στις 2.636 μονάδες.

Η απόσταση ανάμεσα στα δύο επίπεδα μέσα σε διάστημα λίγων συνεδριάσεων αποτελεί σαφή ένδειξη της αυξημένης μεταβλητότητας και της δυσκολίας της αγοράς να διαμορφώσει σταθερή βραχυπρόθεσμη κατεύθυνση.

Η μεταβλητότητα αναμένεται να διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Διορθώσεις τέτοιας έντασης συνήθως ακολουθούνται από ισχυρές αντίρροπες κινήσεις, έως ότου η αγορά βρει νέα σημεία ισορροπίας και κινηθεί σε πιο περιορισμένο εύρος τιμών.

Βασικό ζητούμενο για τις επόμενες συνεδριάσεις είναι επομένως η αποκλιμάκωση των διακυμάνσεων και η εμφάνιση πιο σαφών ενδείξεων σταθεροποίησης. Μια τέτοια εικόνα θα μπορούσε να διαμορφωθεί εφόσον η αγορά προσεγγίσει βραχυπρόθεσμα υπερ-πωλημένα επίπεδα, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για αντίδραση μετά τις έντονες πιέσεις των τελευταίων συνεδριάσεων.

Εύθραυστο το προβάδισμα των αγοραστών

Κέρδη +0,69% σημειώνουν οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να διαπραγματεύεται στις 3.156,64 μονάδες, «μαζεύοντας» ένα μέρος των πρόσφατων ισχυρών απωλειών. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) κινείται ανοδικά κατά +0,45% στις 6.787,87 μονάδες, ενώ ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) υποχωρεί οριακά κατά -0,03% στις 3.066,93 μονάδες.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώνεται στα 18,45 εκατ. ευρώ, με την Πειραιώς να κάνει τζίρο 3,4 εκατ. ευρώ. Ακολουθούν με πάνω από 2 εκατ. ευρώ η Εθνική και η Eurobank. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 193,9 δισ. ευρώ. Θετικό είναι το πρόσημο για 46 μετοχές, αρνητικό για 35, ενώ 13 τίτλοι παραμένουν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Eurobank ενισχύεται κατά +1,3%, η Alpha Bank κατά +0,7%, η Πειραιώς κατά +0,6% και η Εθνική κατά +0,2%. Η Optima bank κερδίζει +0,8%, η CrediaBank +0,1%, ενώ η Τράπεζα Κύπρου κινείται πτωτικά κατά -0,3%.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η Allwyn καταγράφει άνοδο +2,8% και διαπραγματεύεται κοντά στα 11,4 ευρώ με τζίρο άνω του 1 εκατ. ευρώ. Στον αντίποδα, ο ΔΑΑ υποχωρεί κατά -2,2% και ακολουθούν με απώλειες άνω του -1% η Cenergy, η Aktor και η ΕΥΔΑΠ. Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Noval Property σημειώνει κέρδη +1,2%, ενώ αντίθετα η Euronext Athens κινείται πτωτικά κατά -1,8%.

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