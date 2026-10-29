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Φρένο στο παγκόσμιο ράλι των τεχνολογικών μετοχών βάζουν τα απογοητευτικά αποτελέσματα δύο μεγάλων εταιρειών του κλάδου, αναζωπυρώνοντας τις ανησυχίες για το κατά πόσο οι επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων στην τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να αποφέρουν τις αποδόσεις που προσδοκούν οι αγορές. Η ισχυρή πτώση της Alphabet και της Samsung επαναφέρει στο προσκήνιο το υψηλό κόστος ανάπτυξης υποδομών AI, με τους επενδυτές να γίνονται πλέον πιο απαιτητικοί απέναντι στις εταιρείες που έχουν στηρίξει μεγάλο μέρος της χρηματιστηριακής τους ανόδου στις προοπτικές της νέας τεχνολογίας.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq 100 υποχωρούσαν νωρίτερα κατά 1,1%, προμηνύοντας το τέλος του τριήμερου ανοδικού σερί του δείκτη, ενώ τα futures του S&P 500 κατέγραφαν απώλειες 0,3%. Στην Ασία, ο νοτιοκορεατικός Kospi, που θεωρείται βαρόμετρο για τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, υποχώρησε κατά 1,2%, αντιστρέφοντας απότομα την πορεία του μετά τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδό του των τελευταίων τριών μηνών, την Τετάρτη.

Alphabet και Samsung προκαλούν αναταράξεις στην αγορά

Στο επίκεντρο των πιέσεων βρέθηκε η Alphabet, η μητρική της Google, η μετοχή της οποίας σημείωνε πτώση 10% στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Wall Street.

Τα χαμηλότερα των προσδοκιών έσοδα ενίσχυσαν τους φόβους ότι η Google χάνει έδαφος έναντι των ανταγωνιστών της στην τεχνητή νοημοσύνη, παρά το γεγονός ότι έχει επενδύσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια στην ανάπτυξη της τεχνολογίας.

Σημαντικές απώλειες κατέγραψε και η Samsung Electronics, η οποία υποχώρησε κατά 4,1%. Οι επενδυτές απογοητεύτηκαν από την απουσία νέου σχεδίου ανταμοιβής των μετόχων, ενώ τα κέρδη του τομέα ημιαγωγών κινήθηκαν χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις και οι κεφαλαιουχικές δαπάνες αυξήθηκαν.

Τα τελευταία εταιρικά αποτελέσματα αναδεικνύουν νέες αδυναμίες στο επενδυτικό αφήγημα της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς εντείνονται οι αμφιβολίες για το εάν οι τεράστιες δαπάνες μπορούν να αποδώσουν αρκετά γρήγορα ώστε να δικαιολογήσουν τις υψηλές χρηματιστηριακές αποτιμήσεις.

Οι ανακοινώσεις αποτελεσμάτων της Amazon, την Πέμπτη, και της Apple, την επόμενη εβδομάδα, αναμένεται να αποτελέσουν νέα δοκιμασία για το επενδυτικό κλίμα.

Οι επενδυτές αναζητούν ολοένα πιο απτές αποδείξεις ότι οι μεγάλες τεχνολογικές επενδύσεις μεταφράζονται σε ισχυρότερη κερδοφορία.

Όπως επισημαίνει ο Κρις Γουέστον, επικεφαλής ερευνών της Pepperstone, η αγορά δεν αμφισβητεί ότι η Alphabet διαθέτει σημαντικές ευκαιρίες στην τεχνητή νοημοσύνη. Εκείνο που αμφισβητεί είναι το τίμημα που πρέπει να καταβάλουν οι επενδυτές για αυτές τις προοπτικές, όταν οι επιπτώσεις στην παραγωγή ταμειακών ροών παραμένουν τόσο μεγάλες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αγορές εξακολουθούν να επιβραβεύουν τις εταιρείες που παρουσιάζουν σαφή αύξηση εσόδων χάρη στην AI, αλλά γίνονται ολοένα λιγότερο ανεκτικές όταν οι δαπάνες, τα περιθώρια κέρδους και οι ταμειακές ροές δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες.

Microsoft και Oracle πηγαίνουν κόντρα στο ρεύμα

Παρά τις πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο, ορισμένες εταιρείες εξακολουθούν να συγκεντρώνουν το αγοραστικό ενδιαφέρον.

Η Microsoft ενισχυόταν κατά 3,7% στις προσυνεδριακές συναλλαγές, μετά την ανακοίνωση ισχυρών εσόδων από τις δραστηριότητες υπολογιστικού νέφους.

Ανοδικά κινήθηκε και η Oracle, η οποία είχε σημειώσει άλμα 11% και διεύρυνε τα κέρδη της πριν από το άνοιγμα της Wall Street, μετά τη δημοσιοποίηση μακροπρόθεσμων προβλέψεων για τις ελεύθερες ταμειακές ροές της.

Παράλληλα, δείκτης που αποτυπώνει τον πιστωτικό κίνδυνο της Oracle παρουσίασε τη μεγαλύτερη βελτίωση των τελευταίων σχεδόν εννέα μηνών.

Στον αντίποδα, η Marvell Technology υποχωρούσε περισσότερο από 9% στις προσυνεδριακές συναλλαγές, μετά από δημοσίευμα του Bloomberg ότι βρίσκεται σε προχωρημένες συνομιλίες για την εξαγορά της Lumentum Holdings, εταιρείας που κατασκευάζει οπτικά συστήματα για κέντρα δεδομένων.

Η μετοχή της Lumentum ενισχυόταν κατά 4,5%.

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδος για τον Stoxx 600, πιέσεις στις τράπεζες

Στην Ευρώπη, ο Stoxx 600 ενισχύεται οριακά στις μεσημεριανές συναλλαγές καθώς τα κέρδη των ενεργειακών και τηλεπικοινωνιακών εταιρειών αντιστάθμιζαν τις απώλειες στον τραπεζικό κλάδο.

Η Shell κινήθηκε ανοδικά, μετά την ανακοίνωση σημαντικής αύξησης του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών.

Αντίθετα, η ισπανική BBVA, η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, υποχώρησε μετά τη μείωση των κερδών της στην εγχώρια αγορά.

Πιέσεις δέχθηκε και η ολλανδική ING Groep, καθώς τα κέρδη τρίτου τριμήνου διαμορφώθηκαν χαμηλότερα από τις προβλέψεις των αναλυτών.

Η εξέλιξη αποδίδεται στην αύξηση των λειτουργικών δαπανών και στις υψηλότερες προβλέψεις για επισφαλή δάνεια.

Η ING ανακοίνωσε επίσης ότι θα προχωρήσει σε περικοπή περίπου 400 θέσεων εργασίας, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων της στη χονδρική τραπεζική.

Ομόλογα: Υποχώρησαν οι αποδόσεις μετά την απόφαση της Fed

Στην αγορά σταθερού εισοδήματος, τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα μικρότερης διάρκειας ενισχύθηκαν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, μετά την απόφαση της Federal Reserve να μην προχωρήσει σε νέα αύξηση επιτοκίων την Τετάρτη.

Η απόδοση του αμερικανικού διετούς ομολόγου υποχώρησε κατά δύο μονάδες βάσης, στο 4,67%, ενώ η απόδοση του δεκαετούς μειώθηκε κατά τρεις μονάδες βάσης, στο 4,99%.

Ανοδικά κινήθηκαν και τα ευρωπαϊκά ομόλογα, με την απόδοση του γερμανικού δεκαετούς να υποχωρεί κατά δύο μονάδες βάσης.

Ο Γιουτζίν Λέοου, αναλυτής της DBS Bank στη Σιγκαπούρη, εκτιμά ότι οι αγορές αρχίζουν να αντιλαμβάνονται πως ο πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, εμφανίζει ενδείξεις μεγαλύτερης επιφυλακτικότητας.

Η στάση αυτή ενδέχεται, σύμφωνα με τον ίδιο, να συνδέεται με τις ανησυχίες για υπερβολική αισιοδοξία γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

Όπως επισημαίνει, η αναζήτηση ασφαλέστερων επενδυτικών επιλογών και το ενδεχόμενο επιβράδυνσης της δραστηριότητας στον κλάδο της AI ασκούν καθοδική πίεση στις αποδόσεις των ομολόγων.

Πετρέλαιο: Πτώση του Brent προς τα 114 δολάρια

Πτωτικά κινήθηκαν και οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές αξιολογούσαν τις νέες διπλωματικές πρωτοβουλίες στη Μέση Ανατολή.

Οι προσπάθειες αυτές έχουν στόχο να αποτραπεί ενδεχόμενη επανάληψη των αμερικανικών στρατιωτικών επιθέσεων κατά του Ιράν.

Το Brent υποχωρούσε κατά 0,7%, στα 114,53 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι αγορές παρακολουθούν τις εξελίξεις και τις πιθανές επιπτώσεις τους στην προσφορά πετρελαίου.

Στο επίκεντρο ο πληθωρισμός των ΗΠΑ

Οι επενδυτές αναμένουν επίσης τα νέα στοιχεία για τον δομικό δείκτη προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (core PCE), τον οποίο η Fed χρησιμοποιεί ως βασικό μέτρο αξιολόγησης του πληθωρισμού.

Οι ανακοινώσεις αναμένεται να προσφέρουν πρόσθετες ενδείξεις για την ένταση των πληθωριστικών πιέσεων στην αμερικανική οικονομία.

Σύμφωνα με τον αναλυτή στρατηγικής του Bloomberg, Βεν Ραμ, οι προβλέψεις δείχνουν ότι οι πιέσεις στις τιμές ενισχύθηκαν τον Σεπτέμβριο.

Ωστόσο, μια μεγαλύτερη από την αναμενόμενη αύξηση θα μπορούσε να προκαλέσει αναταράξεις στην αγορά ομολόγων.

Η απόδοση του αμερικανικού διετούς έχει ήδη μειωθεί κατά περίπου 25 μονάδες βάσης τον τελευταίο μήνα, καθώς τα βραχυπρόθεσμα κρατικά ομόλογα έχουν ενισχυθεί.

Εάν τα νέα στοιχεία υποδείξουν ότι η Fed έχει ακόμη σημαντική απόσταση να διανύσει μέχρι να περιορίσει τον πληθωρισμό, οι επενδυτές ενδέχεται να προχωρήσουν σε κατοχύρωση μέρους των κερδών τους.

Μετά τη Fed, σειρά παίρνουν ΕΚΤ και Τράπεζα της Ιαπωνίας

Η απόφαση της Fed να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια ελήφθη με 10 ψήφους υπέρ και δύο κατά.

Το ενδιαφέρον μετατοπίζεται πλέον στην απόφαση νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) την Πέμπτη και στην αντίστοιχη απόφαση της Τράπεζας της Ιαπωνίας την Παρασκευή.

Και οι δύο κεντρικές τράπεζες αναμένεται να διατηρήσουν αμετάβλητα τα επιτόκια.

Ο Πίτερ Ντραγκίσεβιτς, αναλυτής συναλλάγματος για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού στην CorPay, εκτιμά ότι η ΕΚΤ δεν θα προχωρήσει σε αλλαγή της νομισματικής πολιτικής.

Ωστόσο, ενδέχεται να επιχειρήσει να καθησυχάσει τις ανησυχίες σχετικά με τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η αγορά κρατικού χρέους της Ευρωζώνης.

Όπως αναφέρει, η κεντρική τράπεζα θα μπορούσε να τονίσει ότι διαθέτει τα απαραίτητα εργαλεία για να αντιμετωπίσει συστημικές απειλές κατά της ευρωπαϊκής οικονομίας.