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Η δημόσια προσφορά της ΜΕΤΚΑ επισφράγισε μια εξαιρετική χρονιά για το Euronext Athens, τόσο στις νέες εισαγωγές όσο και στις εκδόσεις μετοχών εισηγμένων εταιρειών με συμμετοχή του επενδυτικού κοινού. Στο ενδεκάμηνο, τα κεφάλαια που αντλήθηκαν μέσω μετοχικών εκδόσεων ανήλθαν σε 7,6 δισ. ευρώ, έναντι 256 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η αύξηση αντανακλά το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών για τα επενδυτικά σχέδια των ελληνικών εταιρειών, καθώς και την ενίσχυση της ελκυστικότητας της ελληνικής αγοράς μετά την ένταξή της στους δείκτες ανεπτυγμένων αγορών των FTSE Russell και STOXX.

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, ύψους 4,25 δισ. ευρώ, αντιστοιχεί περίπου στο 56% του συνολικού ποσού και είναι το σημείο αναφοράς της φετινής χρονιάς. Η ζήτηση έφτασε τις 5,7 φορές το μέγεθος της έκδοσης, δείχνοντας ότι η ελληνική αγορά μπορεί να υποστηρίξει συναλλαγές μεγάλης κλίμακας όταν το επενδυτικό σχέδιο πείθει και η τιμολόγηση προσελκύει κεφάλαια. Οι εισαγωγές ναυτιλιακών εταιρειών έδωσαν, επιπλέον, στο ελληνικό ταμπλό μια διακριτή παρουσία στη ναυτιλία και πρόσφεραν στους επενδυτές έκθεση σε έναν κλάδο με έσοδα και οικονομικούς κύκλους που καθορίζονται κυρίως στις διεθνείς αγορές.

Μια γεμάτη χρονιά για το Euronext Athens με 7,6 δισ. ευρώ σε Δημόσιες Προσφορές

Η εικόνα ωστόσο στο ταμπλό δεν ήταν ομοιόμορφα θετική καθώς σε πολλές περιπτώσεις έπαιξε ρόλο η χρονική στιγμή και το μέγεθος της εγγραφής καθώς και η τιμολόγησή της. Η ανταπόκριση στο βιβλίο προσφορών αποτυπώνει τη ζήτηση στους συγκεκριμένους όρους της συναλλαγής. Μετά την έκδοση, η πορεία της μετοχής επηρεάζεται επίσης από τη γενικότερη αγορά, τις αλλαγές στις προσδοκίες κερδοφορίας και τη διαθέσιμη ρευστότητα. Το βασικό ζητούμενο για όσες εταιρίες έχουν βρεθεί κάτω από την τιμή της Δημόσιας Προσφοράς είναι η επιτυχής εκπόνηση του επιχειρηματικού πλάνου και η ικανοποίηση των προσδοκιών της αύξησης των μεγεθών με την χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων.

Η κινητικότητα πάντως στο επίπεδο των Δημόσιων Προσφορών αναμένεται να συνεχιστεί και το 2027. Η Quest σχεδιάζει την εισαγωγή της UniSystems με διάθεση υφιστάμενων μετοχών, ενώ η Eurobank σχεδιάζει να αντλήσει 650 εκατ. ευρώ από ειδικούς επενδυτές για τη χρηματοδότηση της εξαγοράς της βουλγαρικής Fibank. Ενδιαφέρον για εισαγωγή υπάρχει επίσης στη ναυτιλία, στις υπηρεσίες και στην πληροφορική. Δύο ακόμη εταιρείες, μία από την πληροφορική και μία από την ενέργεια, εξετάζουν την ένταξή τους στην Εναλλακτική Αγορά.

Το ουσιαστικό κέρδος για το Χρηματιστήριο θα φανεί στη διάρκεια. Μια αγορά αποκτά βάθος όταν μπορεί να υποδέχεται σε τακτική βάση εταιρείες διαφορετικού μεγέθους και κλάδου, με επαρκή διασπορά και ενεργή διαπραγμάτευση μετά την εισαγωγή. Για τις επόμενες προσφορές, η ποιότητα της τιμολόγησης και η συνέπεια στην υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων θα έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα στη διατήρηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος και την ουσιαστική επιστροφή του ΧΑ στις ανεπτυγμένες αγορές.