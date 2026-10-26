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Την εκτίμηση ότι η Federal Reserve θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια κατά τη συνεδρίαση αυτής της εβδομάδας, αλλά θα προχωρήσει σε δεύτερη αύξηση τον Δεκέμβριο διατυπώνει η Goldman Sachs σε σημείωμα της, τη Δευτέρα.

Στην ανάλυσή της, η αμερικανική επενδυτική τράπεζα επισημαίνει ότι τα μέλη της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς (FOMC) φαίνεται πως έχουν καταλήξει σε έναν συμβιβασμό, ο οποίος προβλέπει αύξηση των επιτοκίων ανά δύο συνεδριάσεις.

Ο οικονομολόγος Ντέιβιντ Μέρικλ υποστηρίζει ότι η στροφή της Fed προς μια πιο περιοριστική νομισματική πολιτική έχει οδηγήσει σε μέτρια σύσφιγξη των ευρύτερων χρηματοπιστωτικών συνθηκών από τον Σεπτέμβριο.

Ωστόσο, διευκρίνισε ότι η σύσφιγξη αυτή είναι ελάχιστα μεγαλύτερη από εκείνη που συνήθως συνδέεται με μία αύξηση επιτοκίων και πολύ μικρότερη από την επίδραση των τεσσάρων αυξήσεων που είχαν προεξοφλήσει οι αγορές. Κατά συνέπεια, η FOMC είναι απίθανο να θεωρήσει ότι η αυστηροποίηση των χρηματοπιστωτικών συνθηκών είναι υπερβολική ή ότι μπορεί να υποκαταστήσει τις προγραμματισμένες αυξήσεις επιτοκίων.

Σύμφωνα με την Goldman Sachs, ένα από τα βασικά ζητήματα που θα απασχολήσουν τη Fed είναι ο τρόπος με τον οποίο θα τροποποιήσει τη διατύπωση της ανακοίνωσής της αναφορικά με την αύξηση των επιτοκίων που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο. Η τράπεζα εκτιμά ότι ενδέχεται να υιοθετήσει διατυπώσεις από πρόσφατη ομιλία του αντιπροέδρου της Fed, Φίλιπ Τζέφερσον.

«Δεν αναμένουμε σημαντικές νέες πληροφορίες από τη συνέντευξη Τύπου», έγραψε ο Μέρικλ.

Όπως πρόσθεσε, η φαινομενικά ισχυρή υποστήριξη προς τη στρατηγική αύξησης των επιτοκίων ανά δύο συνεδριάσεις δημιουργεί υψηλό εμπόδιο για οποιαδήποτε απόκλιση από αυτόν τον σχεδιασμό έως το τέλος του έτους.

Εφόσον η Fed διατηρήσει τον ίδιο ρυθμό και το 2027, «θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων τον Μάρτιο», ανέφερε ο οικονομολόγος. Ωστόσο, ο ίδιος δεν θεωρεί πιθανή μια τέτοια εξέλιξη.

«Δεν αναμένουμε αύξηση των επιτοκίων τον Μάρτιο, καθώς εκτιμούμε ότι η πορεία του πληθωρισμού θα βελτιωθεί, όσο θα εξασθενούν οι επιπτώσεις των δασμών, της ενεργειακής κρίσης και των πληθωριστικών πιέσεων που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη», εξήγησε.

Παρ’ όλα αυτά, η Goldman Sachs αναγνωρίζει ότι μια αύξηση επιτοκίων τον Μάρτιο παραμένει πιθανή, εφόσον τα στοιχεία για τον πληθωρισμό αποδειχθούν δυσμενέστερα των προβλέψεων.

«Ο σημαντικότερος κίνδυνος είναι ότι οι προθεσμιακές τιμές του πετρελαίου βρίσκονται πάνω από τις προβλέψεις μας, αντανακλώντας σε μεγάλο βαθμό τις ανησυχίες για το ενδεχόμενο περαιτέρω σύγκρουσης με το Ιράν», προειδοποίησε ο Μέρικλ.

Οι αγορές χρήματος προεξοφλούν πλέον ότι τα επιτόκια θα κορυφωθούν σε επίπεδα λίγο υψηλότερα του 4,5%. Οι προβλέψεις της Goldman Sachs είναι αισθητά λιγότερο επιθετικές ως προς τη νομισματική σύσφιγξη, καθώς η τράπεζα εμφανίζεται επιφυλακτική απέναντι στο ενδεχόμενο η Fed να προχωρήσει συνολικά σε τέσσερις αυξήσεις επιτοκίων.

Αντιθέτως, η Goldman Sachs εκτιμά ότι, σε μεταγενέστερο στάδιο, η αμερικανική κεντρική τράπεζα θα στραφεί εκ νέου προς τη μείωση των επιτοκίων.