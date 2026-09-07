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Η Nvidia πήρε το όνομά της το 1993 από τη λατινική λέξη για τον «φθόνο». Και πράγματι, ο αμερικανικός κολοσσός προκαλεί άφθονο φθόνο. Η ακόρεστη παγκόσμια ζήτηση για τις μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPU) της, τα τσιπ που τροφοδοτούν την τεχνητή νοημοσύνη, έχει καταστήσει την Nvidia την πιο πολύτιμη εταιρεία στον κόσμο, με αξία 5,4 τρισ. δολάρια.

Το επόμενο έτος ενδέχεται επίσης να γίνει η πιο κερδοφόρα, με καθαρά έσοδα 370 δισ. δολάρια. Μέχρι το 2029, οι πωλήσεις της θα μπορούσαν να φτάσουν το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ, επικεφαλής της Nvidia, είναι πραγματικά ο «μάγος» που βρίσκεται στο επίκεντρο της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης. Η τιμή της μετοχής της εταιρείας του είναι 14 φορές υψηλότερη από ό,τι ήταν κατά την κυκλοφορία του ChatGPT στα τέλη του 2022. Οι δέκα μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες που προωθούν την τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν το 40% της αξίας του δείκτη S&P 500.

Μόνη της η Nvidia αντιπροσωπεύει το 8% και, σε αντίθεση με, ας πούμε, την Apple ή την Tesla, που κατασκευάζουν smartphone και αυτοκίνητα, αποτελεί σχεδόν αποκλειστικά ένα στοίχημα στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η εταιρεία έχει αποφέρει περίπου 15 σεντς για κάθε δολάριο που έχει αποδώσει η αμερικανική αγορά από το 2023 — αποδόσεις που έχουν διατηρήσει τις καταναλωτικές δαπάνες σταθερές παρά την αύξηση των επιτοκίων, τους δασμούς και τον πόλεμο με το Ιράν.

Ωστόσο, πολλοί βλέπουν επίσης τον Χουάνγκ ως «μάγο» με μια πιο ανησυχητική έννοια, φοβούμενοι ότι είναι ένας ταχυδακτυλουργός που επιδεινώνει μια επικίνδυνη φούσκα.

Μέσω συναλλαγών αξίας 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων, η Nvidia παρέχει στους ιδιοκτήτες κέντρων δεδομένων και στα εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης μετρητά ή εγγυήσεις, ώστε να μπορούν να αγοράσουν τις GPU της.

Κάποιοι την αποκαλούν «τράπεζα της τεχνητής νοημοσύνης». Τουλάχιστον, λένε οι επικριτές της Nvidia, η χρηματοοικονομική της μηχανική θυμίζει τη χρηματοδότηση που φούσκωσε τα έσοδα κατασκευαστών εξοπλισμού δικτύωσης όπως η Cisco κατά τη διάρκεια της «μανίας των dotcom» του 2000-01, η κατάρρευση της οποίας προκάλεσε ύφεση.

Αν το εξετάσουμε όμως πιο προσεκτικά, οι ανησυχίες είναι ως επί το πλείστον αδικαιολόγητες. Αν τα στοιχήματα της Nvidia στην τεχνητή νοημοσύνη αποδώσουν, θα μπορούσαν να επιταχύνουν την υιοθέτηση της τεχνολογίας, ενισχύοντας την παραγωγικότητα και το βιοτικό επίπεδο. Αν αποτύχουν, το κόστος θα επιβαρύνει κυρίως τους μετόχους της Nvidia. Έτσι υποτίθεται ότι λειτουργεί ο καπιταλισμός.

Είναι αλήθεια ότι η έκρηξη των dotcom και της τεχνητής νοημοσύνης παρουσιάζουν ανησυχητικές ομοιότητες: μια συναρπαστική νέα τεχνολογία, μια επική ανοδική πορεία, αλαζονικοί επικεφαλής εταιρειών τεχνολογίας.

Η άνοδος της Nvidia από έμπορος τσιπ σε παίκτες βιντεοπαιχνιδιών και εξορυκτικές κρυπτονομισμάτων σε ακρογωνιαίο λίθο της οικονομίας ήταν τόσο ραγδαία, που πολλοί δεν έχουν ακόμα μάθει πώς να προφέρουν το όνομά της.

Αυτό αντικατοπτρίζει την άνοδο της Cisco, η οποία το 2000 έγινε επίσης, για σύντομο χρονικό διάστημα, η πιο πολύτιμη εταιρεία στον κόσμο. Ακριβώς όπως οι πωλήσεις της Cisco προϋποθέτουν εκθετική αύξηση της διαδικτυακής κίνησης, τα έσοδα της Nvidia από τις GPU βασίζονται στην υπόθεση της ατελείωτης ζήτησης για tokens τεχνητής νοημοσύνης.

Η Cisco είχε δίκιο σχετικά με την τελική ζήτηση, αλλά έπεσε έξω ως προς το χρονοδιάγραμμα — εξ ου και η κατάρρευση των dotcom. Σήμερα, είναι ο ρυθμός υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης που είναι δύσκολο να προβλεφθεί. Αν εξαιρέσουμε τους μηχανικούς λογισμικού που έχουν παρασυρθεί από το Claude, η χρήση παραμένει σε αρχικό στάδιο. Αν δεν εκτοξευθεί σύντομα, οι πελάτες της Nvidia ενδέχεται να ζητήσουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων ακριβώς τη στιγμή που οι πωλήσεις της ίδιας της εταιρείας κατασκευής τσιπ θα καταρρεύσουν. Δεδομένου ότι κανείς δεν είναι σίγουρος για το πόσο γρήγορα οι GPU χάνουν την αξία τους, τυχόν μεταχειρισμένα τσιπ που θα ανακτήσει η Nvidia ενδέχεται να είναι άνευ αξίας.

Η χρηματοοικονομική μαγεία της Nvidia είναι εν μέρει αμυντική. Περίπου το ήμισυ των εσόδων της Nvidia προέρχεται από τους αμερικανούς cloud hyperscalers, κυρίως την Amazon, τη Google, τη Meta και τη Microsoft, οι οποίοι σχεδιάζουν τα δικά τους τσιπ. Τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης που δεν προέρχονται από τη Nvidia αντιπροσωπεύουν το 38% της αγοράς, από 26% το 2023. Για να διατηρήσει το προβάδισμα, η Nvidia συνήθιζε να δαπανά πάνω από το ένα πέμπτο των πωλήσεών της σε έρευνα και ανάπτυξη. Τώρα δαπανά λιγότερο από το ένα δέκατο.

Τέλος, η κλίμακα των χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων της Nvidia μπορεί να φαίνεται τρομακτική. Η Morgan Stanley εκτιμά τη συνολική πιστωτική της έκθεση στα 200 δισ. δολάρια έως τις αρχές του 2029.

Όπως αναφέρει ο Economist, με την πάροδο του χρόνου, το «σκιώδες χρέος» της Nvidia θα μπορούσε να φτάσει τα 300 δισ. δολάρια ή και περισσότερο. Πρόκειται για ένα τεράστιο ποσό: σήμερα, μόνο οι έξι μεγαλύτερες τράπεζες των ΗΠΑ έχουν μεγαλύτερο χρέος.

Ωστόσο, οι διαφορές σε σχέση με τη φούσκα των dotcom είναι πιο σημαντικές από τις ομοιότητες. Ο ισολογισμός της Nvidia είναι εξαιρετικά ισχυρός. Η εταιρεία διαθέτει 99 δισ. δολάρια σε μετρητά και παράγει συνεχώς περισσότερα. Κατά τα τελευταία τρία χρόνια, οι ετήσιες πωλήσεις έχουν σχεδόν διπλασιαστεί.

Τα μικτά περιθώρια κέρδους έχουν αυξηθεί από λιγότερο από 60% σε 75%. To μέγεθος της «CEO-λατρείας» για τον Χουάνγκ συναγωνίζεται πλέον εκείνο για τον Έλον Μασκ. Όμως, ενώ οι εταιρείες του Μασκ παράγουν ελάχιστα μετρητά (στην Tesla) ή καταναλώνουν πολλά (στην SpaceX), η Nvidia θα αποφέρει περίπου 200 δισ. δολάρια φέτος.

Αυτό σημαίνει ότι, ενώ η Cisco χρησιμοποιούσε χρέος, η Nvidia μπορεί να χρησιμοποιήσει τα ταμειακά της διαθέσιμα για να υποστηρίξει τις συναλλαγές της με τους αγοραστές των GPU της.

Ακόμη και αν οι εγγυήσεις της έληγαν και οι ταμειακές ροές της σταθεροποιούνταν από το επόμενο έτος, μέχρι το 2028 θα εξακολουθούσε να έχει χαμηλότερο βαθμό μόχλευσης από όλες τις μη χρηματοπιστωτικές εταιρείες του S&P 500. Τα κέρδη θα έπρεπε να μειωθούν κατά 60% από αυτό το επίπεδο για να χάσει η Nvidia την επενδυτικού βαθμού πιστοληπτική της αξιολόγηση.

Η ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι απατηλή, όπως ήταν για την Pets.com και άλλες αγαπημένες εταιρείες dotcom χωρίς έσοδα. Οι πωλήσεις της Anthropic, του κορυφαίου εργαστηρίου τεχνητής νοημοσύνης, εκτοξεύτηκαν από 5 δισ. δολάρια το α’ τρίμηνο σε 11,5 δισ. δολάρια το β’.

Η OpenAI, ο κύριος ανταγωνιστής της, πιθανότατα δεν υστερεί πολύ. Οι hyperscalers καταγράφουν επίσης έσοδα από την τεχνητή νοημοσύνη. Συνολικά, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποφέρει στον αμερικανικό τεχνολογικό κλάδο περίπου 150 δισ. δολάρια ετησίως, από το μηδέν πριν από λίγα χρόνια. Το ποσό αυτό απέχει ακόμη πολύ από τα 2,5 τρισεκατομμύρια δολάρια που απαιτούνται για την κάλυψη των κεφαλαιουχικών δαπανών της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά η ανάπτυξη είναι ραγδαία.

Ο Χουάνγκ πιστεύει ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο στην επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι η έλλειψη ζήτησης για την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά η ανεπαρκής υποδομή. Οι αγορές δεν θα παρέχουν κεφάλαια στην κλίμακα που απαιτείται, οπότε η Nvidia προσφέρει η ίδια χρηματοδότηση.

Οι hyperscalers, κάνουν το ίδιο στοίχημα. Το ίδιο κάνουν και μερικά μεγάλα ονόματα της Wall Street. Τον περασμένο μήνα, η Goldman Sachs, η BlackRock, η Blackstone και άλλες εταιρείες ένωσαν τις δυνάμεις τους με την Nvidia σε μια πρωτοβουλία για κέντρα δεδομένων αξίας 500 δισ. δολαρίων. Το ίδιο ισχύει και για τους μετόχους του Χουάνγκ, οι οποίοι δεν έχουν βιαστεί ακόμα να αποχωρήσουν. Αν όλοι κάνουν λάθος, είναι τα δικά τους χρήματα που διακυβεύονται. Αν έχουν δίκιο, η εποχή της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να έρθει λίγο νωρίτερα.

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